Live TV

Exclusiv Siegfried Mureșan spune că PNL nu va vota un guvern PSD, care vrea să risipească economiile românilor: „Le sticlesc ochii”

Data publicării:
Siegfried Mureșan.
Siegfried Mureșan. Foto: Inquam Photos / Elena Covalenco
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
„În momentul de față, nimeni nu are o majoritate” Ce a spus despre varianta unui premier independent

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan, propunerea de premier susținută de PNL, USR și UDMR, a acuzat PSD, într-o intervenție la Digi24, că vrea să revină la guvernare pentru a cheltui economiile făcute de România în ultimele luni. El a afirmat că liberalii nu vor vota un executiv controlat de social-democrați și că își doresc continuarea reformelor începute de Ilie Bolojan.

Declarațiile au fost făcute în contextul negocierilor pentru formarea unei noi majorități. Pe masa președintelui Nicușor Dan se află propunerile lui Sorin Grindeanu din partea PSD și Siegfried Mureșan, susținut de PNL, USR și UDMR. Potrivit informațiilor Digi24, șeful statului ia în calcul și desemnarea unui premier independent, iar printre numele vehiculate se află Eugen Tomac, Radu Burnete și Alexandru Nazare.

„În realitate, situația este neschimbată față de ceea ce am avut înaintea vacanței parlamentare, în luna iunie. Partidul Național Liberal își dorește un guvern care să continue reformele începute de premierul Ilie Bolojan, iar Partidul Social Democrat își dorește să revină la guvernare, să facă ceea ce a știut întotdeauna, în principiu să risipească banii publici. Văd că Partidul Social Democrat vede că România a economisit puțin, iar lor le sticlesc ochii acum să risipească ceea ce românii au reușit să economisească în ultimele luni”, a declarat Siegfried Mureșan.

Acesta a susținut că PSD încearcă să formeze o majoritate pentru un guvern pe care să îl controleze, după alte două tentative eșuate în primăvara acestui an. În același timp, a mulțumit USR și UDMR pentru sprijinul acordat candidaturii sale.

„Partidul Național Liberal nu va vota un guvern care să fie controlat de PSD și care să irosească toate sacrificiile făcute de români în ultimii ani. Ar fi păcat ca, după ce am făcut curățenie în casă, să intre cineva cu încălțămintea plină de noroi în casă”, a adăugat europarlamentarul.

„În momentul de față, nimeni nu are o majoritate”

Referitor la cele 233 de voturi necesare pentru formarea unei majorități, Mureșan a recunoscut că niciuna dintre tabere nu dispune în prezent de sprijinul parlamentar necesar. El a susținut însă că PNL, USR și UDMR au împreună mai multe voturi decât PSD.

„Partidul Național Liberal, UDMR și USR, cele trei partide care în mod oficial au decis să susțină un candidat, au în momentul de față mai multe voturi în Parlamentul României decât are Partidul Social Democrat. Noi avem în momentul de față voturile acestor trei partide. Nu am purtat discuții, negocieri cu parlamentari extremiști și nici între PSD și noi, în momentul de față, nu există o susținere reciprocă”, a spus el.

În privința parlamentarilor liberali despre care s-a vehiculat că ar putea susține un guvern format în jurul PSD, candidatul celor trei partide a afirmat că nimeni din PNL nu a anunțat oficial că ar vota împotriva propunerii partidului. El a susținut că unitatea formațiunii a crescut în ultimele luni și că numărul celor care s-ar putea abate de la linia stabilită este foarte redus.

Mureșan a acuzat conducerea PSD că a încercat să poarte discuții individuale cu membri ai PNL, „pe la spatele” lui Ilie Bolojan, dar că a primit mai multe refuzuri. Social-democrații, spune el, se bazează pe posibilitatea de a atrage voturi din PNL, însă această strategie nu va reuși.

„Ei pe această speranță s-au bazat mereu și de aceea nu au reușit să formeze un guvern, fiindcă speranța lor de a rupe Partidul Național Liberal nu s-a concretizat. Îi informăm că nu vor reuși să rupă Partidul Național Liberal nici măcar o bucățică mică. Nici la vot în Parlament, nici politic, nici în următoarele zile, nici în următoarele luni”, a afirmat liberalul.

Ce a spus despre varianta unui premier independent

Întrebat dacă PNL ar putea susține un premier independent, Siegfried Mureșan nu a dat un răspuns direct, însă a afirmat că decizia partidului va depinde în primul rând de programul de guvernare și de garanțiile privind continuarea reformelor.

„Noi spunem foarte clar următorul lucru, noi ca partid: conținutul și programul viitorului guvern sunt esențiale. Noi am spus din luna mai că dorim să știm, înainte de a susține viitorul guvern, ce va face viitorul guvern și că va guverna în mod responsabil țara pentru români. Discuția pentru noi trebuie să înceapă de la programul de guvernare, de la substanță, mai mult decât de la persoane. Doar așa se poate realiza o guvernare responsabilă”, a explicat acesta.

Mureșan a pus dificultatea formării unei majorități pe seama schimbării de poziție a PSD, despre care a spus că s-a îndepărtat de partidele proeuropene și a blocat reforme din PNRR privind Agenția Națională de Integritate, decarbonizarea și salarizarea.

„Majoritatea care s-a format după ultimele alegeri parlamentare, majoritatea care a spus că este proeuropeană - PNL, USR, UDMR, PSD - nu mai există. PSD a schimbat barca. PSD a trecut în barca AUR, a dărâmat Guvernul împreună cu AUR și acum, împreună cu AUR, se opune tuturor reformelor”, a susținut europarlamentarul.

În privința alegerilor anticipate, el a spus că PNL nu își dorește un asemenea scenariu, dar nu l-a exclus dacă partidele nu vor reuși să formeze un guvern.

„Nu ne dorim alegeri anticipate. Nu sunt dorința noastră, însă realitatea este următoarea. Din patru în patru ani, oamenii sunt chemați la vot, dau politicienilor puterea pentru ca ei să guverneze țara. Dacă politicienii nu pot guverna țara, dacă la un moment dat nu se poate forma un guvern, atunci întoarcerea la popor, a da oamenilor șansa să își exercite din nou dreptul de vot, s-ar putea să devină o necesitate. Nu este dorința noastră, însă, în lipsa unei alte soluții, s-ar putea să devină ultima soluție, ultima alternativă”, a concluzionat, pentru Digi24, Siegfried Mureșan, propunerea de premier susținută de PNL, USR și UDMR. 

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
carduri de sanatate
1
Ce document trebuie să prezentăm la medic de la 1 septembrie. Precizările CNAS
Cui aparține spațiul din fața casei sau a blocului. Foto Getty Images
2
Cui aparține spațiul din fața casei sau a blocului. Cine îl poate folosi și ce amenzi...
MCZoPTQ0MCZoYXNoPTI4N2YwMTUxODFlYzE3ODcyMjU5NTllNDQyMzZlZTQy.thumb
3
Pe cine ar vota bucureștenii dacă ar fi alegeri. Partidul clasat pe primul loc ar obține...
comisia europeana
4
Prima reacție a Comisiei Europene după ce România a pierdut 770 de milioane de euro din...
Donald Trump
5
În timp ce președinția lui se clatină, Donald Trump este mai periculos ca niciodată. Pe...
Câți bani a câștigat Sorana Cîrstea, după calificarea spectaculoasă de la US Open 2026
Digi Sport
Câți bani a câștigat Sorana Cîrstea, după calificarea spectaculoasă de la US Open 2026
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Kelemen Hunor
Kelemen Hunor neagă că va susține orice premier desemnat: PNL, USR și UDMR au o propunere comună. Ce-i reproșează lui Siegfried Mureșan
Diana Buzoianu 4
Diana Buzoianu (USR) ironizează rezoluția PSD privind viitorul guvern și spune că e „o hârtie cu multe promisiuni”
ilie bolojan face declaratii
Bolojan anunță reluarea lucrărilor la termocentrala Iernut: „Va intra în probe în această iarnă și va funcționa la capacitate în 2027”
ilie bolojan la guvern
Bolojan, despre pierderea banilor din PNRR și legea salarizării: „Guvernul actual nu are o responsabilitate. Nu s-a dorit”
Liderii coaliției PSD-PNL-UDMR-minorități naționale.
FT, despre miza uriașă a reformelor PNRR blocate: Criza politică prelungită costă România fondurile de redresare post-pandemie ale UE
Recomandările redacţiei
the border into Romania as refugees flee Ukraine following the Russian invasion 2022
Atac rusesc la granița României cu Ucraina: nu se mai poate trece...
Nicușor Dan
Nicușor Dan: „A fost o criză politică care ne-a depășit...
radar aerian
Radu Miruță: Slovacia trimite în România radare de joasă altitudine...
Seismograf care înregistrează un cutremur.
Cutremur în România, marţi dimineaţă
Ultimele știri
Ce promite Iranul dacă SUA revin la acordul din iunie. „Totul poate fi repus pe făgaşul normal”
Toyohiro Akiyama, primul japonez care a ajuns în spaţiu, a murit la 84 de ani
Ce spune Trump despre o eventuală candidatură a lui Hegseth la alegerile din 2028
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ilinca Vandici este însărcinată la 40 de ani. Iubitul ei e fiul unui primar cu state vechi în Maramureș
Cancan
Unde sunt cele mai mici pensii din România. Județul aflat la coada clasamentului
Fanatik.ro
800.000 de euro! Universitatea Craiova a trimis ofertă oficială la CFR Cluj. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Pedro Sánchez acuză Rusia și Israel că au folosit criza din Ceuta împotriva Spaniei
Fanatik.ro
Dumitru Dragomir, reacție virală după ce a aflat că Tavi Popescu nu s-a trezit să vină la antrenamentele FCSB
Adevărul
„Ni se reproșează totul și nu ni se oferă nimic”. Revolta directoarei unui colegiu de top din Capitală
Playtech
Țara din care românii pleacă în număr tot mai mare. În anii 2000 era una dintre destinațiile preferate pentru...
Digi FM
Oana Roman, atacată și amenințată cu moartea. Persoane necunoscute i-ar fi filmat casa: „Am avut o vară...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Dennis Man, la Lazio! Cine a rezolvat transferul fotbalistului român în Serie A
Pro FM
Melodia celebră care a distrus trupa The Police. Cum au ajuns să se judece și după 43 de ani
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Începe Festivalul de Film de la Veneția. Cele mai așteptate producții. Ce vedete sunt invitate
Adevarul
„Salariu de sclav pe moșia partidului unic”. Cum își amintesc românii de munca patriotică din timpul Armatei
Newsweek
Grindeanu, anunț important despre pensii și salarii. „Schimbăm tot ce a făcut Bolojan”. PSD intră la guvernare
Digi FM
Au 14 copii, dar nu s-ar opri aici. Surprinzător, banii nu sunt principala problemă a acestei familii...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Are 15 ani și o înălțime de 2.13 m: "Situația scapă de sub control". Cauza neașteptată descoperită de medici
Digi Animal World
„Sforăie ca un om”. Imagini virale cu o pisică care doarme buștean. Videoclipul a strâns peste 50 de milioane...
Film Now
Detaliul care nu le-a scăpat fanilor. Eva Mendes și-a arătat singurul tatuaj din viața ei, dedicat lui Ryan...
UTV
Imagini rare cu Andi Moisescu și fiul său cel mare. David are 19 ani și îi calcă pe urme