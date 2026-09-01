Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan, propunerea de premier susținută de PNL, USR și UDMR, a acuzat PSD, într-o intervenție la Digi24, că vrea să revină la guvernare pentru a cheltui economiile făcute de România în ultimele luni. El a afirmat că liberalii nu vor vota un executiv controlat de social-democrați și că își doresc continuarea reformelor începute de Ilie Bolojan.

Declarațiile au fost făcute în contextul negocierilor pentru formarea unei noi majorități. Pe masa președintelui Nicușor Dan se află propunerile lui Sorin Grindeanu din partea PSD și Siegfried Mureșan, susținut de PNL, USR și UDMR. Potrivit informațiilor Digi24, șeful statului ia în calcul și desemnarea unui premier independent, iar printre numele vehiculate se află Eugen Tomac, Radu Burnete și Alexandru Nazare.

„În realitate, situația este neschimbată față de ceea ce am avut înaintea vacanței parlamentare, în luna iunie. Partidul Național Liberal își dorește un guvern care să continue reformele începute de premierul Ilie Bolojan, iar Partidul Social Democrat își dorește să revină la guvernare, să facă ceea ce a știut întotdeauna, în principiu să risipească banii publici. Văd că Partidul Social Democrat vede că România a economisit puțin, iar lor le sticlesc ochii acum să risipească ceea ce românii au reușit să economisească în ultimele luni”, a declarat Siegfried Mureșan.

Acesta a susținut că PSD încearcă să formeze o majoritate pentru un guvern pe care să îl controleze, după alte două tentative eșuate în primăvara acestui an. În același timp, a mulțumit USR și UDMR pentru sprijinul acordat candidaturii sale.

„Partidul Național Liberal nu va vota un guvern care să fie controlat de PSD și care să irosească toate sacrificiile făcute de români în ultimii ani. Ar fi păcat ca, după ce am făcut curățenie în casă, să intre cineva cu încălțămintea plină de noroi în casă”, a adăugat europarlamentarul.

„În momentul de față, nimeni nu are o majoritate”

Referitor la cele 233 de voturi necesare pentru formarea unei majorități, Mureșan a recunoscut că niciuna dintre tabere nu dispune în prezent de sprijinul parlamentar necesar. El a susținut însă că PNL, USR și UDMR au împreună mai multe voturi decât PSD.

„Partidul Național Liberal, UDMR și USR, cele trei partide care în mod oficial au decis să susțină un candidat, au în momentul de față mai multe voturi în Parlamentul României decât are Partidul Social Democrat. Noi avem în momentul de față voturile acestor trei partide. Nu am purtat discuții, negocieri cu parlamentari extremiști și nici între PSD și noi, în momentul de față, nu există o susținere reciprocă”, a spus el.

În privința parlamentarilor liberali despre care s-a vehiculat că ar putea susține un guvern format în jurul PSD, candidatul celor trei partide a afirmat că nimeni din PNL nu a anunțat oficial că ar vota împotriva propunerii partidului. El a susținut că unitatea formațiunii a crescut în ultimele luni și că numărul celor care s-ar putea abate de la linia stabilită este foarte redus.

Mureșan a acuzat conducerea PSD că a încercat să poarte discuții individuale cu membri ai PNL, „pe la spatele” lui Ilie Bolojan, dar că a primit mai multe refuzuri. Social-democrații, spune el, se bazează pe posibilitatea de a atrage voturi din PNL, însă această strategie nu va reuși.

„Ei pe această speranță s-au bazat mereu și de aceea nu au reușit să formeze un guvern, fiindcă speranța lor de a rupe Partidul Național Liberal nu s-a concretizat. Îi informăm că nu vor reuși să rupă Partidul Național Liberal nici măcar o bucățică mică. Nici la vot în Parlament, nici politic, nici în următoarele zile, nici în următoarele luni”, a afirmat liberalul.

Ce a spus despre varianta unui premier independent

Întrebat dacă PNL ar putea susține un premier independent, Siegfried Mureșan nu a dat un răspuns direct, însă a afirmat că decizia partidului va depinde în primul rând de programul de guvernare și de garanțiile privind continuarea reformelor.

„Noi spunem foarte clar următorul lucru, noi ca partid: conținutul și programul viitorului guvern sunt esențiale. Noi am spus din luna mai că dorim să știm, înainte de a susține viitorul guvern, ce va face viitorul guvern și că va guverna în mod responsabil țara pentru români. Discuția pentru noi trebuie să înceapă de la programul de guvernare, de la substanță, mai mult decât de la persoane. Doar așa se poate realiza o guvernare responsabilă”, a explicat acesta.

Mureșan a pus dificultatea formării unei majorități pe seama schimbării de poziție a PSD, despre care a spus că s-a îndepărtat de partidele proeuropene și a blocat reforme din PNRR privind Agenția Națională de Integritate, decarbonizarea și salarizarea.

„Majoritatea care s-a format după ultimele alegeri parlamentare, majoritatea care a spus că este proeuropeană - PNL, USR, UDMR, PSD - nu mai există. PSD a schimbat barca. PSD a trecut în barca AUR, a dărâmat Guvernul împreună cu AUR și acum, împreună cu AUR, se opune tuturor reformelor”, a susținut europarlamentarul.

În privința alegerilor anticipate, el a spus că PNL nu își dorește un asemenea scenariu, dar nu l-a exclus dacă partidele nu vor reuși să formeze un guvern.

„Nu ne dorim alegeri anticipate. Nu sunt dorința noastră, însă realitatea este următoarea. Din patru în patru ani, oamenii sunt chemați la vot, dau politicienilor puterea pentru ca ei să guverneze țara. Dacă politicienii nu pot guverna țara, dacă la un moment dat nu se poate forma un guvern, atunci întoarcerea la popor, a da oamenilor șansa să își exercite din nou dreptul de vot, s-ar putea să devină o necesitate. Nu este dorința noastră, însă, în lipsa unei alte soluții, s-ar putea să devină ultima soluție, ultima alternativă”, a concluzionat, pentru Digi24, Siegfried Mureșan, propunerea de premier susținută de PNL, USR și UDMR.

Editor : A.D.