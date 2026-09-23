Siegfried Mureşan spune că se bazează și pe voturile liberalilor anti-Bolojan: „Nu le-aş spune pucişti, sunt colegii noştri”

Premierul desemnat Siegfried Mureşan a declarat miercuri seară, B1 TV, că la votul de învestitură a guvernului pe care îl propune mizează pe voturile tuturor liberalilor, inclusiv pe al celor care se judecă cu conducerea partidului, contestând în instanţă decizii luate în PNL.

„Nu le-aş spune pucişti, sunt colegii noştri în Partidul Naţional Liberal. Sunt convins că fiecare coleg din grupul parlamentar al PNL de la Senat şi din grupul din Camera Deputaţilor va vota acest guvern fiindcă realmente, chiar dacă în cadrul partidului au mai existat opinii diferite pe anumite aspecte, sunt convins că un guvern liberal condus de un prim-ministru al PNL, decis în cadrul partidului şi susţinut pe un program liberal, e ceea ce-şi doresc toţi colegii şi le mulţumesc pentru acest sprijin”, a afirmat Siegfried Mureşan, potrivit News.ro.

El a arătat că din partea PNL, USR şi UDMR Guvernul pe care îl va propune are 170 de voturi, subliniind că se va şti dacă există sau nu suficiente voturi pentru ca Executivul să fie votat în momentul în care se va ajunge la votul din Parlament.

Preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Adrian Veştea, a declarat, miercuri, că România are nevoie de un Guvern legitim şi, de aceea, parlamentarii PNL au responsabilitatea de a vota Guvernul care va fi prezentat de premierul desemnat, Siegfried Mureşan.

Dintre liberalii care l-au contestat pe Ilie Bolojan, Alina Ghiorghiu, Adrian Veștea și Rareș Bogdan au transmis mesaje de susținere pentru Guvernul Mureșan.

„Voi vota acest Guvern şi vă spun foarte clar de pe acum: dacă acest Guvern va cădea, voi susţine şi următoarea formulă, care poate să ofere României un Guvern stabil, pro-european şi cu puteri depline. Poziţia mea de astăzi nu depinde de numele premierului, ci de obligaţia noastră de a scoate ţara din criză şi nu e un cec în alb dat nimănui, nu înseamnă că uit diferenţele politice, atacurile sau greşelile din ultimele luni. Eu şi colegii mei - parlamentari, preşedinţi de Consilii judeţene, primari, membri simpli ai PNL - am susţinut de la început aceeaşi idee: că România are nevoie de un Guvern stabil. Am spus că aş fi votat Guvernul Tomac, am votat Guvernul Veştea şi voi vota Guvernul Mureşan. Am votat Guvernul Veştea condus de un premier liberal, desemnat de preşedintele României, pentru că am considerat că PNL trebuie să rămână la guvernare şi trebuie să-şi asume conducerea ţării”, a transmis Alina Gorghiu, pe Facebook.

Și Adrian Veştea, care a fost desemnat în luna iunie de şeful statului să formeze Guvernul, însă nu a obţinut votul Parlamentului, a transmis că „PNL trebuie să îşi asume guvernarea ţării”.

„România are nevoie de un Guvern legitim. Nu de improvizaţii, nu de calcule personale, nu de experimente politice prelungite la nesfârşit. De aceea, consider că parlamentarii PNL au responsabilitatea de a vota Guvernul care va fi prezentat de premierul desemnat, Siegfried Mureşan. Spun acest lucru fiind consecvent cu ceea ce am susţinut mereu: PNL trebuie să îşi asume guvernarea ţării. Nu pe jumătate, nu decorativ, nu doar când este comod, ci cu toate atribuţiile, obligaţiile şi responsabilităţile care decurg din această misiune”, a scris acesta pe Facebook.

„România are nevoie urgentă de un guvern cu puteri depline. URGENŢĂ naţională! Recomandarea mea, în calitate de disident, este ca parlamentarii din Platforma Liberal-Conservatoare din cadrul PNL, 23 la numar, să voteze guvernul undercover Bolojan 2, pentru că fără un Executiv stabil, România se duce în cap. Guvern stabil, legitim. Dacă se poate, fără Bolojan înăuntru. Trebuie luate decizii rapid, milioane de români trăiesc sufocaţi de nesiguranţa zilei de mâine”, a scris și Rareş Bogdan pe Facebook.

Editor : C.L.B.