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Siegfried Mureşan: Sunt convins că Polul de Modernizare se va plasa la peste 30% în preferinţele electoratului

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Siegfried Mureșan Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Din articol
Abrudean: O alternativă de guvernare

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan se-a declarat convins că, imediat după formare, Polul de Modernizare se va plasa la peste 30% în preferinţele electoratului şi se va lupta de la egal la egal cu AUR, iar PSD-ul va apărea în sondaje pe locul trei, sub 20%.

„Aseară, în cadrul Biroului Politic Naţional al Partidului Naţional Liberal, am spus următoarele: Şansa noastră este că avem timp să construim ceva serios până la următoarele alegeri parlamentare din anul 2028”, a scris europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan luni, pe Facebook.

El spune că „poziţionarea PNL ca partid trebuie să fie clară de la început în favoarea unei guvernări care să modernizeze şi să reformeze România, fără ambiguităţi, fără dispute”.

„În momentul de faţă, cel mai bine plasat partid în sondaje este AUR. Pentru a lupta de la egal la egal cu AUR şi pentru a învinge AUR la următoarele alegeri trebuie să formăm un pol de modernizare care să includă toate partidele care doresc o Românie modernă, fără risipă şi fără hoţie. În trecut i-am învins la vot pe Ion Iliescu, pe Adrian Năstase şi pe Victor Ponta tocmai fiindcă partidele de dreapta s-au unit. Sunt convins că, imediat după formare, Polul de Modernizare se va plasa la peste 30% în preferinţele electoratului şi se va lupta de la egal la egal cu AUR”, afirmă Mureşan.

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Siegfried Mureşan mai declară că „PSD-ul va apărea în sondaje acolo unde îi este locul: la mare distanţă, pe locul trei, sub 20%”.

„În acel moment, capacitatea de atracţie a PSD-ului va fi ZERO. Oamenii vor fugi de PSD. PSD-ul încearcă să folosească acum resursele guvernamentale pentru a atrage aleşi de la alte partide. Când oamenii vor vedea că PSD-ul nu va avea nicio şansă de a câştiga viitoarele alegeri, nimeni nu va mai merge în barca PSD”, a mai afirmat Mureşan.

„Partidul trebuie să se deschidă, iar deschiderea partidului nu se poate face doar în prag de alegeri. Deschiderea trebuie să înceapă acum, tocmai pentru a fi credibilă. Trebuie să aducem cei mai buni oameni să lucreze alături de noi pentru a îi cunoaşte şi pentru ca ei să cunoască partidul şi să decidă dacă se alătură şi ca membri. Sunt convins că aceste comisii de specialitate sunt cadrul serios pentru deschiderea partidului şi pentru atragerea oamenilor de valoare în partid”, apreciază Siegfried Mureşan.

Abrudean: O alternativă de guvernare

La rândul său, președintele Senatului, Mircea Abrudean, spune că PNL urmărește unirea forțelor de centru-dreapta pentru a forma o alternativă de guvernare.

„Partidul Naţional Liberal face primul pas în construirea Polului Modernizării. Prin deschiderea negocierilor cu Forța Dreptei, punem bazele unei construcții politice mai ample, care să unească forțele de centru-dreapta în jurul unui obiectiv comun: o alternativă de guvernare bazată pe reforme, dezvoltare economică, investiții și respect pentru administrarea banului public.

Un proiect prin care ne propunem să aducem împreună partide, oameni competenți și specialiști din afara politicii, pentru a construi o ofertă serioasă de guvernare.

De ce contează? Pentru că România nu poate rămâne captivă între crize politice, improvizație și promisiuni fără acoperire. Obiectivul este să construim din timp această alternativă, cu soluții concrete și oameni credibili”, a declarat Mircea Abrudean.

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Biroul Politic Naţional al Partidului Naţional Liberal a aprobat în unanimitate, duminică, deschiderea negocierilor pentru fuziunea prin absorbţie a partidului Forţa Dreptei şi constituirea Polului Modernizării. PNL mai informează că liberalii au aprobat şi constituirea unor comisii de specialitate care să elaboreze propuneri liberale în domenii strategice.

Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu a precizat, pe Facebook, că, dat fiind că partidul este în opoziţie, comisiile de specialitate vor fi revitalizate prin invitarea „inclusiv a unor specialişti din afara PNL”.

BPN a aprobat, tot în unanimitate, iniţierea procedurilor de recuperare a sumelor aferente facturilor neachitate sau contractelor încheiate fără respectarea prevederilor statutare.

Editor : B.P.

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