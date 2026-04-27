Siegfried Mureșan susține că „PSD a reamintit UE că e un partid care a atacat valorile europene”: Parteneriatul cu AUR, alarmant

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan susține că înțelegerea dintre PSD și AUR ridică semne de îngrijorare la nivel european. Liberalul mai spune că intenția clară a social-democraților este de a forma un guvern cu partidul lui George Simion.

„Acțiunile PSD și AUR sunt îngrijorătoare pentru întreaga Uniune Europeană. Acest nou parteneriat dintre PSD și AUR este alarmant.

În toată Uniunea Europeană asistăm la confruntări între forțe proeuropene și forțe antieuropene. În România vedem cum un partid declarat antieuropean, AUR, acționează împreună cu PSD – un partid care se declară proeuropean, dar care, în fapt, a avut în repetate rânduri derapaje antieuropene.

PSD a reușit, în doar câteva săptămâni, să reamintească întregii Uniuni Europene că a fost un partid care a atacat valorile europene, instituțiile UE, justiția independentă și statul de drept”, a declarat eurodeputatul Siegfried Mureșan, la Parlamentul European.

Acesta a mai subliniat că intenția PSD este „evidentă” - să formeze un Guvern cu AUR.

„Indiferent de declarațiile lui Sorin Grindeanu. Ne amintim cum, în urmă cu câteva săptămâni, mergea la Bruxelles și nega apropierea de AUR. PSD și AUR au o agendă comună: întoarcerea României spre trecut. Dacă vor avea oportunitatea, vor forma un guvern împreună”, a mai spus Mureșan.

Întrebat dacă Sorin Grindeanu ar trebui să demisioneze de la șefia Camerei Deputaților, o dată cu depunerea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului, acesta a transmis:

„După ce Sorin Grindeanu a încercat să legalizeze corupția în România în urmă cu 9 ani, prin OUG 13, este surprinzător că încă joacă un rol în statul român și deține o funcție publică.”