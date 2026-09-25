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Siegfried Mureșan susține că Sorin Grindeanu l-ar fi criticat în orice scenariu: „Dacă era soare afară, ar fi fost supărat că e cald”

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Declarații de presă susținute de Siegfried Mureșan, la Palatul Parlamentului, în București, 23 septembrie 2026. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Siegfried Mureșan a declarat în direct, într-o intervenție la Digi FM, că este „convins” că în zilele următoare va exista o întâlnire între el și președintele Partidului Social Democrat (PSD), Sorin Grindeanu.  „Trebuie să dăm omului puțin confort, e puțin neliniștit”, l-a înțepat premierul desemnat pe șeful PSD.

Siegfried Mureșan a avut vineri dimineață o intervenție la Digi FM în cadrul căreia a fost întrebat de o posibilă întâlnire cu Sorin Grindeanu.

„Să fiu sincer, trebuie să dăm omului puțin confort, e puțin neliniștit, a dat jos Guvernul, a creat o criză politică, e puțin neliniștit, trebuie să îi dăm un pic confort, un pic de timp”, a fost primul răspuns al lui Siegfried Mureșan, dat într-o cheie ironică.

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Ulterior, Siegfried Mureșan a răspuns într-o notă serioasă. 

„Încercăm să comunicăm (...) Sunt convins că zilele următoare o să avem o discuție serioasă pe programul de guvernare (...) Vreau să discut la modul serios cu președintele PSD despre ceea ce vom face și să îi vedem dacă sunt un partid pro-european care votează un guvern pro-european sau dacă se joacă în continuare cu extremiștii în Parlamentul României, ceea ce ar fi un lucru rău pentru România, căci am prelungi criza și am ține țara pe loc”, a adăugat premierul desemnat.

Mureșan s-a referit și la atacurile aduse în aceste zile de șeful PSD. 

„Dacă am program de guvernare, de ce am program de guvernare? Dacă nu aș fi avut program de guvernare, de ce nu am program de guvernare? Dacă e soare afară, ar fi fost supărat că e soare și e cald, dacă ploua era supărat că nu are umbrelă, de ce nu poate controla vremea. De ce nu poate controla programul meu, de ce nu merg cu trei trandafiri la sediul din Kiseleff, e ușor de găsit idei, o activitate simpatică în spațiul public”, a comentat Siegfried Mureșan. 

Editor : M.G.

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