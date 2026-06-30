Siegfried Mureșan, propunerea comună a PNL, USR și UDMR pentru funcția de premier, a declarat marți, în direct la Digi24, că UDMR nu este „o verigă slabă” pe scena politică din România și a subliniat că formațiunea este un partener „serios” și „predictibil”, care nu va fi atras în „experimentele pesediste” sau în alianțe cu „partide populiste și eurosceptice”.

Mureșan a afirmat că UDMR a acționat constant într-un mod predictibil și că formațiunea și-a anunțat întotdeauna deciziile în avans.

„UDMR nu este o verigă slabă pe scena politică din România. UDMR este un partid serios, care a acționat în mod predictibil și care și-a anunțat mereu deciziile în avans. Toți colegii din UDMR au respectat deciziile luate de partid”, a declarat acesta.

„UDMR mi se pare un partid serios, care stă pe propriile picioare. Noi apreciem foarte mult faptul că UDMR, alături de USR și de colegii din Partidul Național Liberal, asigură guvernarea țării în aceste vremuri dificile.

Acesta a evidențiat și activitatea miniștrilor USR și UDMR, despre care a spus că sunt implicați în actul de guvernare și lucrează în această perioadă.

„Acest lucru îl apreciem. Cred că este un lucru pentru care merită să fie apreciați și de către oameni”, a adăugat el.

El a subliniat și faptul că UDMR este „un partid independent” care „stă pe propriile picioare”.

„Este evident că nu este atras de experimentele pesediste și nici de partidele eurosceptice, anti-europene și populiste de care PSD s-ar înconjura pentru a forma o majoritate.”, a declarat Siegfried Mureșan.

Editor : Ș.A.