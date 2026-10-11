Live TV

Siegfried Mureșan vorbește despre alegerile din 2028 și spune care este obiectivul: „Doar așa vom putea moderniza cu adevărat România”

Data publicării:
2026-09-30-7881
Ședința în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului în care se dezbate și votează învestirea guvernului condus de Siegfried Mureșan, la Palatul Parlamentului din București, 30 septembrie 2026. Inquam Photos / George Călin
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan a spus duminică dimineața, 11 octombrie, care este obiectivul după alegerile din 2028 și a explicat că doar așa România va putea fi modernizată cu adevărat.

„Obiectivul nostru este ca, după următoarele alegeri, să avem în Parlamentul României o majoritate fără PSD și fără AUR. Doar așa vom putea moderniza cu adevărat România”, a precizat fostul premier desemnat.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Anterior, acesta a spus că PNL și PSD sunt „în totală antiteză”, iar o colaborare parlamentară între cele două partide este imposibilă. 

„O coaliție între două partide este posibilă atunci când există un numitor comun semnificativ. În momentul de față, PNL și PSD sunt în totală antiteză. PSD încearcă să păcălească electoratul, pretinzând că are lucruri în comun cu PNL. Nu are. După acțiunile PSD din ultimul ani, nu există nicio bază pentru o colaborare parlamentară responsabilă cu noi”, a scris Siegfried Mureșan vineri într-un mesaj pe Facebook.

Tot vineri, Sorin Grindeanu a precizat că PSD susţine refacerea unei majorităţi stabile alături de PNL şi UDMR şi este pregătit să îşi asume responsabilitatea guvernării.  

După această declarație a liderului social-democraților, vicepremierul Oana Gheorghiu a apreciat că este o „disonanţă cognitivă în stare pură” faptul că PSD zice astăzi că vrea să facă majoritate cu PNL, în contextul în care social-democrații au dat jos, cu 5 luni în urmă, guvernul din care făceau parte alături de liberali.

Între timp, premierul desemnat, Luca Niculescu, va continua, luni, seria discuţiilor pentru conturarea unei majorităţi. Echipa lui Niculescu, a anunţat, joi, că acesta are întâlniri confirmate pentru ziua de luni cu USR şi Grupul minorităţilor. Potrivit programului, de la ora 12:00 va discuta cu Uniunea Salvaţi România (USR), la sediul partidului, iar de la ora 14:00 cu Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale, la Palatul Parlamentului.

Luca Niculescu se va întâlni și cu Grupul PACE-Întâi România, de la ora 16:00, la Senat.

Citește și:

Luca Niculescu a anunțat direcțiile programului său de guvernare. „Prioritate pentru pensionarii cu pensii mici”

Ce spune Paul Stănescu despre zvonurile că ar pleca de la PSD în AUR: „Sunt uns cu toate alifiile”

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
elena mateescu, sefa anm
1
Reacția șefei ANM după raportul Corpului de Control care a găsit cheltuieli pe haine și...
Oil refinery in Moscow hit by large-scale Ukrainian drone attack, mayor says
2
SUA au amenințat Ucraina că vor întrerupe schimbul de informații dacă mai atacă...
Colaj foto Profimedia
3
Trump anunță că va primi de la Putin milioane de tone de motorină, în urma unei...
Luminile de avarie. Inquam Photos George Călin
4
Butonul din mașină pe care șoferii sunt obligați să îl folosească. Situațiile prevăzute...
Vladimir Putin.
5
Mesajul lui Vladimir Putin după anunțul lui Donald Trump privind motorina rusească
Revine! Gigi Becali a făcut un anunț total neașteptat, după FCSB - Oțelul 1-0
Digi Sport
Revine! Gigi Becali a făcut un anunț total neașteptat, după FCSB - Oțelul 1-0
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Alexandru Muraru
Alexandru Muraru: De 24 de ore, pesediştii şi puciştii din PNL îşi trimit bezele. Primul a dat tonul Grindeanu
paul stanescu
Ce spune Paul Stănescu despre zvonurile că ar pleca de la PSD în AUR: „Sunt uns cu toate alifiile”
nicusor dan diplomati 2
Cum justifică liderul senatorilor AUR inițiativa de suspendare a președintelui. „Există un fel de binom Nicușor Dan-PSD. Nu se va rupe”
raluca turcan
Raluca Turcan îl atacă pe Nicuşor Dan: De ce a vrut să rupă PNL, dar nu s-a pus nicio secundă problema fracturării PSD?
george simion petrisor peiu
Apelul lui Simion de eliberare a lui Georgescu, interpretat de Peiu: E către stat, să nu cadă iar în păcat, ca pe vremea lui Băsescu
Recomandările redacţiei
Donald Trump
Donald Trump a reaprins cele mai sângeroase conflicte...
Photo Flash | Explosions heard again in Riyadh
Atac asupra aeroportului din Riad: cel puțin 12 morți și peste 300 de...
2026-10-05-3845
Luca Niculescu a anunțat direcțiile programului său de guvernare...
xi jinping vorbeste la un congres la partidului comunist chinez
„Lungul amurg” al Chinei: cei doi factori ce prevestesc un viitor...
Ultimele știri
Rezultate LOTO - Duminică, 11 octombrie 2026. La 6/49, reportul a ajuns la peste 2,54 milioane de euro. Sumă mare în joc și la Joker
Un robot umanoid și un „câine-robot” au fost asigurați pentru prima dată în România. Valoarea lor depășește 140.000 de euro
Când se șterg punctele de penalizare și ce prag duce la suspendarea permisului. Cum verifici online câte ai acumulat
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Banii încep să vină pentru 4 zodii după 10 octombrie 2026. Următoarele șase luni le pot schimba viața
Cancan
'Profetul Apocalipsei' anunță o nouă pandemie, după ce a prezis corect pandemia COVID 19: 'O boală mult...
Fanatik.ro
Arlauskis, dezvăluire șoc: “Vreau să fiu înmormântat în careul de 6 metri!”
editiadedimineata.ro
Consumul de droguri în presa din România: 68,5% dintre materiale pun accentul pe criminalizare
Fanatik.ro
Cifre horror pentru Ianis Hagi la Alanyaspor în acest sezon! De ce a ajuns rezervă în Turcia
Adevărul
Ce se întâmplă cu românii care ajung la vârsta de pensionare, dar au doar 10 ani de vechime în muncă
Playtech
Ce salariu încasează Lia Olguța Vasilescu de la Primăria Craiovei. Studiile pe care le are edilul
Digi FM
Michael Douglas recunoaște aventura secretă de pe platourile Basic Instinct. Nu a fost cu Sharon Stone: "Eram...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gata! Laurențiu Reghecampf și-a anunțat decizia, după FCSB - Oțelul 1-0: "Foarte simplu"
Pro FM
Val de reacții după ce Bianca Censori a apărut într-o nouă ținută provocatoare. Topul nu i-a acoperit bustul...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Gesturile secrete ale lui Luke Perry, de care puțini știau. Ce făcea regretatul actor din „BH, 90210” pentru...
Adevarul
România, monedă de schimb între marile puteri. Tratatele secrete care ne-au lăsat la cheremul imperiilor
Newsweek
Pensiile nu au fost indexate doi ani. Pot fi recuperați banii? Un avocat spune cum pot acționa pensionarii
Digi FM
Șefa ANM, reacție după dezvăluirile Dianei Buzoianu legate de cumpărăturile de lux: "În 12 august am depus o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Premieră în medicină. Cercetătorii au creat un „atlas al inimii". Ce speră să obțină
Digi Animal World
Turiștii de pe o plajă din Australia, șocați de o creatură ieșită din ocean. Este considerată „cea mai...
Film Now
Brooke Shields, în costum de baie fără bretele, la 61 de ani: "Cea mai frumoasă din lume". S-a aventurat în...
UTV
Mincu s-a căsătorit civil la doi ani de la divorț. „Și pentru o clipă, totul s-a oprit”