Siegfried Mureșan vorbește despre alegerile din 2028 și spune care este obiectivul: „Doar așa vom putea moderniza cu adevărat România”

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan a spus duminică dimineața, 11 octombrie, care este obiectivul după alegerile din 2028 și a explicat că doar așa România va putea fi modernizată cu adevărat.

„Obiectivul nostru este ca, după următoarele alegeri, să avem în Parlamentul României o majoritate fără PSD și fără AUR. Doar așa vom putea moderniza cu adevărat România”, a precizat fostul premier desemnat.

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Anterior, acesta a spus că PNL și PSD sunt „în totală antiteză”, iar o colaborare parlamentară între cele două partide este imposibilă.

„O coaliție între două partide este posibilă atunci când există un numitor comun semnificativ. În momentul de față, PNL și PSD sunt în totală antiteză. PSD încearcă să păcălească electoratul, pretinzând că are lucruri în comun cu PNL. Nu are. După acțiunile PSD din ultimul ani, nu există nicio bază pentru o colaborare parlamentară responsabilă cu noi”, a scris Siegfried Mureșan vineri într-un mesaj pe Facebook.

Tot vineri, Sorin Grindeanu a precizat că PSD susţine refacerea unei majorităţi stabile alături de PNL şi UDMR şi este pregătit să îşi asume responsabilitatea guvernării.

După această declarație a liderului social-democraților, vicepremierul Oana Gheorghiu a apreciat că este o „disonanţă cognitivă în stare pură” faptul că PSD zice astăzi că vrea să facă majoritate cu PNL, în contextul în care social-democrații au dat jos, cu 5 luni în urmă, guvernul din care făceau parte alături de liberali.

Între timp, premierul desemnat, Luca Niculescu, va continua, luni, seria discuţiilor pentru conturarea unei majorităţi. Echipa lui Niculescu, a anunţat, joi, că acesta are întâlniri confirmate pentru ziua de luni cu USR şi Grupul minorităţilor. Potrivit programului, de la ora 12:00 va discuta cu Uniunea Salvaţi România (USR), la sediul partidului, iar de la ora 14:00 cu Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale, la Palatul Parlamentului.

Luca Niculescu se va întâlni și cu Grupul PACE-Întâi România, de la ora 16:00, la Senat.

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Editor : A.M.G.