Siegfried Mureșan vrea să înființeze o singură Poliție Națională și un ghișeu unic pentru cetățeni. Ce spune despre pensiile speciale

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat joi că vrea să înființeze o singură Poliție Națională și un ghișeu la care cetățenii să poată rezolva mai multe solicitări, de la eliberarea pașaportului până la înmatricularea unei mașini. El a anunțat că își propune și finalizarea reformei pensiilor speciale, relatează News.ro.

Un singur ghișeu pentru mai multe servicii publice

Mureșan a afirmat că, în prezent, oamenii trebuie să meargă la ghișee diferite atunci când își reînnoiesc permisul de conducere, își schimbă cartea de identitate sau înmatriculează un autoturism. Potrivit planului prezentat de premierul desemnat, aceste solicitări, inclusiv eliberarea unui pașaport, ar urma să fie preluate printr-un singur punct de lucru al statului cu cetățeanul.

„Indiferent ce nevoie ai, un buletin, o înmatriculare de autoturism, eliberarea unui paşaport, pentru toate lucrurile să mergi la acelaşi ghişeu şi să ai o singură instituţie a statului care interacţionează cu oamenii", a declarat Siegfried Mureşan, joi, la Radio România Actualităţi.

„Vom înființa o singură Poliție Națională”

„Vom înființa o singură Poliție Națională, un singur tip de polițist pe tot teritoriul României”, a declarat Siegfried Mureșan.

El a spus că își dorește și „o singură instituție a statului care interacționează cu oamenii” pentru serviciile menționate.

Pensia plătită de la buget să nu depășească ultimul venit net

Întrebat dacă reorganizarea ar putea determina mai mulți angajați ai Ministerului de Interne să se pensioneze, premierul desemnat a invocat reforma pensiilor speciale. El a afirmat că pensia plătită de la buget nu ar trebui să depășească ultimul venit net din activitate și că vrea eliminarea cumulului pensiei cu salariul la stat.

„Obiectivul nostru este de altfel să şi finalizăm reforma pensiilor speciale”.

Mureșan a susținut că statul pierde angajați cu experiență atunci când aceștia se pensionează înainte de 50 de ani, după ce a investit în pregătirea lor.

„Vom crea cadrul pentru ca acești oameni să lucreze mai mult și în condiții care să fie avantajoase și pentru ei, dar să poată servi cetățeanul și să fie la dispoziția statului mai mult timp”, a declarat el.

Editor : Ș.A.