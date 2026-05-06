Live TV

Siegfried Mureșan, în ședința PNL de aseară: „Dacă stăm departe de PSD, putem fi noi liderul forței politice reformatoare”

Data actualizării: Data publicării:
siegfried muresan
Foto: Siegfried Muresan/Facebook

Momentul important pentru viitorul Partidului Național Liberal „nu este rezultatul moțiunii, ci decizia pe care o luăm noi în această seară”, a spus europarlamentarul Siegfried Mureșan, aseară, în ședința conducerii PNL. El a explicat că Partidul Naţional Liberal poate fi principalul câștigător sau principalul perdant al situației politice actuale, în funcție de decizia luată.

„La începutul acestei săptămâni am avut două posibilități bune. Dacă moțiunea de cenzură ar fi eșuat, înseamnă că nu ar fi existat o majoritate antireformistă în Parlamentul României și premierul Ilie Bolojan ar fi putut continua guvernarea reformatoare. De vreme ce s-a format o majoritate antireformistă în Parlamentul României, avem o singură opțiune corectă: să stăm departe de această majoritate PSD-AUR”, a spus Mureșan.

Din perspectiva de europarlamentar, Siegfried Mureșan notează că a adus la cunoștința conducerii PNL următoarea situație:

  • O guvernare cu PSD-ul ar fi o guvernare anti-europeană, nu o guvernare pro-europeană.
  • Caracterul pro-european al unui partid se dovedește prin acțiune, nu prin declarații.
  • Toată Europa și-a amintit în aceste zile caracterul anti-european al PSD.
  • Mereu în ultimii ani, când noi am mers în Europa și am încercat să justificăm cooperarea cu PSD, am pierdut credibilitate.
  • Europa nu a uitat că PSD este un partid care a atacat în trecut valorile europene, justiția și instituțiile europene.

Mureșan a mai spus că „Majoritatea oamenilor din România vor modernizare” și că PNL „are obligația de a construi o ofertă pentru acești oameni”.

„Dacă vrem să facem ce e bine pentru noi, stăm departe de PSD. Dacă vrem să facem ce e bine pentru PSD, mergem alături de PSD”.

Europarlamentarul a dat și câteva cifre: „Când a devenit președintele partidului, Ilie Bolojan ne-a găsit la 8%. Într-o săptămână de campanie ne-a dus la 14%. Într-un an de guvernare ne-a dus la 20%. Putem alege să creștem alături de el sau ne putem întoarce la 8%”.

„Dacă stăm departe de PSD, putem fi noi liderul forței politice reformatoare”, este concluzia la care ajunge liderul PNL.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_57_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
1
Moțiunea PSD-AUR a fost votată de 281 de parlamentari, Guvernul Bolojan a fost demis...
Screenshot 2025-12-13 232740
2
Nicușor Dan, întrebat dacă îl nominalizează pe Călin Georgescu pentru funcția de premier...
camioane autostrada
3
„Am intrat în camera ilegalităților”. Radu Miruță spune că a descoperit mii de camioane...
ilie bolojan sorin grindeanu parlament buget
4
Primii parlamentari din Opoziție care anunță că nu vor vota moțiunea de cenzură PSD-AUR...
INSTANT_PARLAMENT_CITIRE_MOTIUNE_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
S-au complicat calculele moțiunii de cenzură: unii aleși nu mai susțin demersul. PSD...
Gigi Becali a "ales" viitorul premier al României
Digi Sport
Gigi Becali a "ales" viitorul premier al României
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
fmi
FMI: Europa riscă recesiunea dacă războiul din Orientul Mijlociu se prelungește. Zona euro, afectată de explozia costurilor energiei
US-Air-Base
Proiectul american de amplasare a rachetelor cu rază lungă de acțiune în Europa este pus sub semnul întrebării (Le Monde)
Hackers spy on cell phones. Concept of information security system in internet network and information espionage.
O țară membră NATO înființează un nou serviciu de spionaj, după modelul MI6
mircea abrudean
Mircea Abrudean, după decizia PNL de a intra în opoziție: „Nu vom gira decizii iresponsabile”
Vicepremierul Oana Gheorghiu.
Oana Gheorghiu: „Alături de Ilie Bolojan, am aprins, în sfârșit, lumina”. Mesaj după căderea Guvernului
Recomandările redacţiei
Nicusor Dan
Criza politică se mută la Cotroceni. Nicușor Dan începe de astăzi...
nave militare americane / case colorate și o femeie din insula Ormuz / bărci ale Gardienilor Revoluției din Iran
„Totul s-a prăbușit”: Locuitorii insulei Ormuz sunt în pragul...
soldați ruși în timpul unui antrenament în Herson
Valurile de „carne de tun” nu mai dau rezultate în Ucraina. Ce nouă...
ilie bolojan parlament
Surse: Mesajul lui Bolojan către liberali, după moțiune. „Să îi...
Ultimele știri
Giorgia Meloni, victima unor imagini false generate cu AI care au devenit virale. „Gândiți înainte să distribuiți”
Războiul din Iran face ca prețul petrolului rusesc de export să atingă cel mai ridicat nivel din ultimii 12 ani
Scandal între actualul și fostul director al Gărzii Forestiere din București. Poliția i-a pus cătușe fostului șef al instituției
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii intră într-o nouă etapă romantică din 5 mai 2026. Dragostea apare când se așteaptă mai puțin, iar...
Cancan
Fiul milionarului din Constanța, prins sub influența drogurilor la volan! Cum a încercat să-i înduplece pe...
Fanatik.ro
Adrian Mutu a pus tunurile pe Rapid: „Jucători modești!”. Avertisment pentru Șucu și Angelescu
editiadedimineata.ro
Premiile Pulitzer 2026: de la anchete despre Trump la impactul jurnalismului local
Fanatik.ro
El este jucătorul de națională care a fugit din țară. A plecat chiar de sub ochii securiștilor
Adevărul
Din Anglia, direct în inima Oltului. Doi tineri au lăsat străinătatea pentru a deveni „regii căpșunilor” la...
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Și-a întâlnit iubirea vieții, apoi a ajuns în scaun rulant: "Mi-a fost teamă că nimeni nu mă va mai vrea"...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Anamaria Prodan, decizie fără precedent: "Nimic nu s-a schimbat!"
Pro FM
Connect-R, declarații rare despre viața personală, la opt ani de la divorțul de Misha: „Recunosc, sunt și o...
Film Now
Zoe Kravitz, eleganță „gotică” la Met Gala. Rochie neagră din dantelă, cu transparențe și decolteu larg, i-a...
Adevarul
Geniul literar din România care a sfârșit marginalizat din cauza a șase versuri. S-a luat de gât cu...
Newsweek
Din 10 lei încasați, statul cheltuie 9 lei pe pensii și pe salariile bugetarilor. Mai e loc să crească?
Digi FM
Cum s-a schimbat viața actorilor din „The Big Bang Theory”. Vedeta care este om de știință și în realitate
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este hantavirusul și cum se transmite. Boala rară care a declanșat alertă pe un vas de croazieră
Digi Animal World
Un cățel pierdut a intrat pe teren la un meci al echipei lui Angel Di Maria. Stăpânii l-au găsit după ce a...
Film Now
Jason Statham și logodnica sa au plătit aproape 30 de milioane de euro pe „casa visurilor”. Detalii despre...
UTV
Dorian Popa și Andreea au făcut publice imaginile de la biserică. Jurământul miresei ar fi fost inspirat...