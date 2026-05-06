Siegfried Mureșan, în ședința PNL de aseară: „Dacă stăm departe de PSD, putem fi noi liderul forței politice reformatoare”

Momentul important pentru viitorul Partidului Național Liberal „nu este rezultatul moțiunii, ci decizia pe care o luăm noi în această seară”, a spus europarlamentarul Siegfried Mureșan, aseară, în ședința conducerii PNL. El a explicat că Partidul Naţional Liberal poate fi principalul câștigător sau principalul perdant al situației politice actuale, în funcție de decizia luată.

„La începutul acestei săptămâni am avut două posibilități bune. Dacă moțiunea de cenzură ar fi eșuat, înseamnă că nu ar fi existat o majoritate antireformistă în Parlamentul României și premierul Ilie Bolojan ar fi putut continua guvernarea reformatoare. De vreme ce s-a format o majoritate antireformistă în Parlamentul României, avem o singură opțiune corectă: să stăm departe de această majoritate PSD-AUR”, a spus Mureșan.

Din perspectiva de europarlamentar, Siegfried Mureșan notează că a adus la cunoștința conducerii PNL următoarea situație:

O guvernare cu PSD-ul ar fi o guvernare anti-europeană, nu o guvernare pro-europeană.

Caracterul pro-european al unui partid se dovedește prin acțiune, nu prin declarații.

Toată Europa și-a amintit în aceste zile caracterul anti-european al PSD.

Mereu în ultimii ani, când noi am mers în Europa și am încercat să justificăm cooperarea cu PSD, am pierdut credibilitate.

Europa nu a uitat că PSD este un partid care a atacat în trecut valorile europene, justiția și instituțiile europene.

Mureșan a mai spus că „Majoritatea oamenilor din România vor modernizare” și că PNL „are obligația de a construi o ofertă pentru acești oameni”.

„Dacă vrem să facem ce e bine pentru noi, stăm departe de PSD. Dacă vrem să facem ce e bine pentru PSD, mergem alături de PSD”.

Europarlamentarul a dat și câteva cifre: „Când a devenit președintele partidului, Ilie Bolojan ne-a găsit la 8%. Într-o săptămână de campanie ne-a dus la 14%. Într-un an de guvernare ne-a dus la 20%. Putem alege să creștem alături de el sau ne putem întoarce la 8%”.

„Dacă stăm departe de PSD, putem fi noi liderul forței politice reformatoare”, este concluzia la care ajunge liderul PNL.

