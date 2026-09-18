Siegfried Mureșan va face în curând primele declarații de presă. Anunțul premierului desemnat

Eurodeputatul Siegfried Mureșan, desemnat de președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru, a anunțat vineri că s-a „apucat de lucru” deja, postând pe rețelele sociale o poză în care apare alături de lideri ai partidelor care îl susțin - PNL, USR, UDMR. El anunță că va face primele declarații de presă în cursul zilei de vineri, la ora 13:00.

„Ne-am apucat de lucru. Vom comunica transparent la fiecare pas în cadrul acestei proceduri”, a scris Siegfried Mureșan vineri pe Facebook, unde a postat o poză din cabinetul prim-ministrului, alături de Ilie Bolojan (PNL), Dominic Fritz (USR) și Tanczos Barna (UDMR).

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El a mai precizat că azi va face o conferință de presă comună cu liderii partidelor care îl susțin.

„În cursul zilei de astăzi vom avea o conferință de presă comună pe subiectul formării guvernului.

Mulțumesc mult Partidului Național Liberal, Uniunii Salvați România și Uniunii Democrate Maghiare din România pentru colaborarea strânsă pe care o avem”, a mai precizat Mureșan.

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Editor : B.P.