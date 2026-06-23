Sighiartău anunță soarta contestatarilor din partid: „PNL nu îi mai doreşte”. Ce alternativă le oferă

PNL nu îi mai doreşte pe cei care au trădat încrederea alegătorilor şi au susţinut sau au făcut parte din Guvernul propus de Adrian Veştea, iar în următoarele zile vor fi luate „toate deciziile care se cuvin”, a anunțat secretarul general al PNL, Robert Sighiartău. El le-a oferit posibilitatea „onorabilă” de a-şi da demisia.

„Foştii mei colegi care astăzi au fost în Parlament şi i-a văzut o ţară întreagă, nu mai pot să dea ochii cu alegătorii liberali. Partidul Naţional Liberal nu îi mai doreşte pe aceşti oameni care au trădat încrederea alegătorilor”, a afirmat Robert Sighiartău luni noapte, în Parlament, după respingerea învestirii Guvernului Veştea, întrebat ce va face PNL cu cei cinci liberali care nu au respectat ultimatumul dat la Congres şi cei care au făcut parte din Guvern.

El a adăugat că „în următoarele zile” vor fi luate „toate deciziile care se cuvin”.

„Dar până atunci cred că onorabil pentru ei ar fi să vedem nişte demisii”, a adăugat Sighiartău.

Congresul Extraordinar al PNL a adoptat, duminică, două rezoluţii - una prevede că participarea membrilor partidului la construcţia unui Guvern cu PSD va genera excluderea lor, iar cealaltă se referă la solicitarea privind demisia din PNL a lui Adrian Veştea, Lucian Bode, Rareş Bogdan, Hubert Thuma şi Alinei Gorghiu.

Editor : B.P.