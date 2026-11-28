Deputatul PNL Robert Sighiartău spune că socialismul vinde promisiuni fără acoperire şi atrage atenţia că România nu poate prospera prin redistribuirea unei bogăţii pe care nu o produce.

„Marea iluzie pe care socialismul o vinde oamenilor este că poţi avea prosperitate fără muncă, bunăstare fără productivitate şi beneficii fără ca cineva să plătească pentru ele. Mai precis, promisiuni fără acoperire, bani cheltuiţi fără responsabilitate şi datorii lăsate generaţiilor viitoare. După marea benchetuială bugetară din vremea lui Marcel Ciolacu, care a lăsat România cu cel mai mare deficit din Uniunea Europeană, PSD se confruntă acum cu consecinţele propriei guvernări”, a spus parlamentarul liberal, sâmbătă, într-o postare pe Facebook.

Acesta arată că informaţiile despre presupusa „gaură” de 50 de miliarde de lei invocată de preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, au fost contrazise de explicaţiile ministrului Finanţelor, Alexandru Nazare, şi de preşedintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu.

„Când nu mai ai bani de împărţit şi nici soluţii de oferit,trebuie să întreţii iluzia prin minciună, dezinformare şi căutarea vinovaţilor în altă parte. România nu poate prospera prin redistribuirea unei bogăţii pe care nu o produce. Prosperitatea se construieşte prin muncă, investiţii, iniţiativă privată şi responsabilitate”, a precizat Robert Sighiartău.

Editor : Sebastian Eduard