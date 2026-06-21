Sighiartău: „Nu mă gândeam că voi ajunge să spun că trebuie să scoatem partidele de sub sistem, de sub control, dependenţă şi şantaj”

Liberalul Robert Sighiartău, votat în funcția de secretar general al PNL, spune că „sistemul” s-a speriat de Ilie Bolojan şi că obligaţia PNL este ca schimbarea să fie una ireversibilă.

„Acest sistem a fost speriat de Bolojan. Nu doar pentru că au văzut că se poate guverna cinstit. Ei sunt supăraţi că Bolojan produce încredere. E periculos pentru sistemul creat de ei. Ei nu mai pot manipula masele. Nu mă gândeam că voi ajunge ca după 37 de ani să ajung să spun că trebuie să scoatem partidele de sub sistem, de sub control, dependenţă şi şantaj. Dacă s-au speriat atât de tare în 11 luni, atunci obligaţia este să facem această schimbare ireversibilă", a spus Robert Sighiartău.

El a declarat că, niciodată în istoria sa, PNL nu a fost ţinta unei asemenea conjuraţii şi complot ca în ultimele luni, potrivit News.ro: „Au încercat să ne rupă, să ne intimideze, au crezut că partidul poate fi manevrat şi condus din exterior cu cozi de topor din interiorul PNL. Au dorit un PNL încolonat, îngenuncheat, mulţumit ca un servitor al PSD-ismului. Care să nu aibă propriul lider şi propriul drum. Nu au reuşit. Oricât de atacaţi suntem, dovada e că azi 2.000 de oameni au venit să spună că PNL este un partid liber.

Liberalul a precizat că în România nu s-a discutat despre „PSD-ism, o prelungire mafiotă a comunismului".

„PSD-ismul este cel care a blocat România când s-a încercat modernizarea ţării. AUR-ismul este copilul PSD-ismului şi este cel care îşi va devora părintele în perioada următoare. PSD-ismul a fost prezent în PNL până azi", a adăugat Robert Sighiartău.

Editor : M.B.