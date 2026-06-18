Sighiartău, replică acidă după ce Veștea a cerut amânarea Congresului PNL: „Crede că liberalii sunt nişte fripturişti”

Deputatul liberal Robert Sighiartău a afirmat joi, într-un mesaj pe rețelele sociale, că Adrian Veștea are impresia greșită că liberalii sunt „nişte fripturişti care pot fi impresionaţi de funcţii şi de accesul la putere”. Reacția vine după ce premierul desemnat i-a cerut lui Ilie Bolojan să amâne Congresul PNL.

Sighiartău i-a spus lui Veştea că duminică, la ora 12:00, va avea loc Congresul PNL şi nu se va amâna cu o săptămână, aşa cum a cerut el.

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„Metoda fripturismului politic. Domnul Adrian Veştea vrea să candideze la preşedinţia PNL. Este foarte bine. În ultima şedinţă a BPN, chiar l-am încurajat să îşi prezinte deschis viziunea: guvernare şi alianţă cu PSD în numele 'interesului naţional' şi al luptei împotriva 'extremismului'. Până aici, nimic de reproşat. Într-un partid democratic, ideile trebuie puse pe masă şi judecate de membrii partidului. Doar că domnul Veştea doreşte şi amânarea Congresului cu o săptămână. De ce? Pentru a avea timp să îşi rezolve problema Guvernului, să obţină voturile necesare pentru învestire de la AUR, ca mai apoi să se instaleze la Palatul Victoria şi să înceapă să vândă funcţii ca la piaţă. Pe scurt, domnul Veştea pare să creadă că membrii PNL sunt nişte fripturişti care pot fi impresionaţi de funcţii şi de accesul la putere. Eu cred exact contrariul. PNL s-a schimbat!”, a scris el pe Facebook.

Deputatul PNL a subliniat că un preşedinte de partid trebuie să ofere garanţia că apără interesul comun al partidului şi al României, nu propriul interes politic.

„Adrian, oamenii te cunosc de mult timp. Te-au cunoscut ca membru liberal, ca preşedinte de Consiliu Judeţean, ca prim-vicepreşedinte al partidului. Ştiu cine eşti şi îşi vor forma propria opinie. Pentru că funcţia nu îl face pe om! Iar un preşedinte de partid trebuie să ofere garanţia că apără interesul comun al partidului şi al României, nu propriul interes politic. Că nu îşi schimbă principiile în funcţie de oportunităţi şi că nu îşi negociază valorile indiferent cine îl sună şi îi trimite SPP-ul. PNL trebuie să îşi aleagă liderii prin încredere şi principii, nu prin avantajul funcţiei şi al puterii vremelnice. Acesta este testul real! P.S: Congresul va fi duminică, 21 iunie 2026, ora 12:00”, a fost mesajul lui Sighiartău.

Premierul desemnat, Adrian Veştea, şi-a anunţat joi intenţia de a candida pentru funcţia de preşedinte al Partidului Naţional Liberal.

Acesta i-a cerut lui Ilie Bolojan să organizeze Congresul PNL pe 28 iunie, pentru a-şi pregăti candidatura.

Editor : C.L.B.