Live TV

Sighiartău spune că Veştea nu a cerut în scris modificarea datei congresului PNL: Consiliul Naţional s-a desfăşurat „la virgulă”

Data actualizării: Data publicării:
sighiartau se opune psd
Robert Sighiartău. Foto: Inquam Photos / Silviu Filip
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Consiliul Naţional Extraordinar al PNL s-a desfăşurat în mod corect, cu respectarea tuturor prevederilor statutare, „la virgulă”, a transmis vineri deputatul Robert Sighiartău, adăugând că sunt „nefondate” şi „fără acoperire juridică” acuzaţiile aduse de „unii dintre cei care se poziţionează constant împotriva conducerii partidului şi a deciziilor asumate”.

Robert Sighiartău a precizat, în privinţa stabilirii Congresului pentru 21 iunie, că premierul desemnat Adrian Veştea nu a formulat o cerere oficială, scrisă, către Secretariatul General, privind amânarea acestuia.

„Câteva clarificări care privesc tabăra dezertorilor politici, cei care nu au curajul să se supună votului colegilor la alegerile de duminică. Consiliul Naţional Extraordinar de astăzi s-a desfăşurat în mod corect, cu respectarea tuturor prevederilor statutare, la virgulă. În urma lucrărilor Consiliului Naţional Extraordinar, fiecare filială judeţeană a întocmit un proces-verbal semnat de membrii care au participat. Procesele-verbale au fost ulterior transmise Secretariatului General al partidului. De asemenea, la nivelul fiecărei organizaţii a funcţionat o Comisie de numărare a voturilor, formată din secretarul general al organizaţiei şi alte două persoane, care au transmis la finalul şedinţei procesul-verbal semnat către Secretarul General al PNL”, a scris Robert Sighiartău pe Facebook.

Potrivit lui Sighiartău, votul a fost unul deschis şi public, desfăşurat în „condiţii de deplină transparenţă”, iar procesul de vot şi de centralizare a fost transmis video către participanţi, astfel încât toate etapele să poată fi urmărite în mod direct.

„Sunt acuzaţii nefondate formulate de unii dintre cei care se poziţionează constant împotriva conducerii partidului şi a deciziilor asumate, acuzaţii fără nicio acoperire juridică. Votul exprimat într-o majoritate covârşitoare, de peste 80%, demonstrează voinţa majorităţii membrilor CNC”, a arătat liberalul.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Potrivit acestuia, în ceea ce priveşte solicitările privind modificarea datei Congresului, Adrian Vestea nu a formulat o cerere oficială către Secretariatul General printr-o adresă scrisă, ci şi-a exprimat această intenţie exclusiv printr-o postare publicată pe propria pagină de Facebook.

„Pasul următor este Congresul Extraordinar, care se va desfăşura, de asemenea, cu respectarea prevederilor statutare. Noi respectăm deciziile şi voinţa majorităţii colegilor şi nu punem la îndoială hotărârile adoptate în urma dezbaterilor. Liberalii serioşi dezbat în interior, îşi iau singuri deciziile, iar apoi respectă decizia majorităţii”, a mai scris Sighiartău.

Consiliul Naţional Extraordinar al PNL a decis, vineri, organizarea Congresului extraordinar al partidului pentru duminică, la ora 12:00, la Romexpo.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
2
Prima reacție a lui Mojtaba Khamenei după semnarea memorandumului cu SUA
2026-06-15-1467
3
Veștea s-a răzgândit, nu mai depune programul de guvernare și lista miniștrilor la...
ilie bolojan alaturi de logo pnl
4
Instanța a suspendat decizia BPN al PNL de excludere a liberalilor care votează cu...
INSTANT_CIUCU_DNA_02_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Ciprian Ciucu, după audierile la DNA: „Sunt nevinovat. O să am o tinichea de coadă”...
După 15 ani, Gigi Becali a câștigat procesul și a dat marea lovitură: 50.000.000 de euro!
Digi Sport
După 15 ani, Gigi Becali a câștigat procesul și a dat marea lovitură: 50.000.000 de euro!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
sigla pnl
Consiliul Național PNL a convocat congresul extraordinar duminică. Modificarea statutului și șefia partidului, pe ordinea de zi
Adrian Veștea.
Adrian Veștea, anunț de ultimă oră: Nu mai candidează la șefia PNL. „Nu voi gira acest simulacru democratic”
Adrian Vestea si sorin Grindeanu
Fost consilier prezidențial, avertisment privind negocierile Veștea-AUR: „Va conta pentru cei de care depindem”
ilie bolojan in parlament
Ilie Bolojan își anunță candidatura la șefia PNL. Mesaj pentru liberali înaintea Congresului extraordinar
nicusor dan
Nicușor Dan: „E multă tensiune în societate. Orice se întâmplă e motiv ca oamenii să se revolte”
Recomandările redacţiei
dragos pislaru la microfon
Pîslaru, după negocierile cu Comisia Europeană: „România păstrează un...
ID333212_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Traian Băsescu: „Este cea mai mare criză politică pe care a...
eugen tomac, nicusoar dan si adrian vestea
De ce l-a desemnat Nicușor Dan pe Adrian Veștea fără să întrebe PNL...
oana toiu conferinta de la kiel
Oana Ţoiu, la Conferinţa de la Kiel: „Investiţiile comune pentru...
Ultimele știri
Tensiuni între Polonia și Ucraina din cauza unei dispute istorice. Kievul denunţă o „eroare strategică” şi o decizie „dispreţuitoare”
Preşedintele sud-coreean i-a cerut Papei Leon să viziteze Coreea de Nord. Ce răspuns a primit
Patru persoane au ajuns la spital după ce mașina în care se aflau s-a răsturnat, pe drumul spre Poiana Braşov
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O cântăreață din România, declarații ferme despre alegerea de a nu avea copii: „Fericirea nu vine la pachet...
Cancan
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați
Fanatik.ro
Fotbalistul care a eliminat FCSB din Champions League semnează pe 3 ani cu Universitatea Craiova. Cine este...
editiadedimineata.ro
Un influencer, o specialistă PR și un episcop, pe noua listă de sancțiuni a UE pentru propagandă pro-rusă
Fanatik.ro
S-a unit trioul pe care Gigi Becali îl visează la FCSB! Florinel Coman, Denis Drăguș și Florin Tănase au...
Adevărul
România rămâne campioana inflației în UE, cu un nivel de aproape trei ori peste media europeană. „Economia...
Playtech
Ce avere are Ciprian Ciucu? Terenurile, apartamentele și economiile declarate de primarul Capitalei
Digi FM
Camelia Mitoșeru, revoltată de prețurile mari din piețe: „Românii cumpără trei roșii și cinci cartofi, e...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cum a fost numit Istvan Kovacs în Ungaria, după decizia istorică luată de FIFA la Cupa Mondială
Pro FM
Rod Stewart, 19 ani de mariaj cu soția model. Mesajul transmis de artist pentru femeia care i-a vindecat...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Jodie Comer nu l-a recunoscut pe Hugh Jackman după transformarea lui „spectaculoasă” din „The Death of Robin...
Adevarul
Taxa pentru turiștii de o zi din Veneția ar putea ajunge la 50 de euro pentru a limita aglomerația
Newsweek
2.500.000 pensii intră mai devreme pe card în iulie. De ce? Care români primesc bani în plus la pensie?
Digi FM
Plaja greceească iubită și de români a fost închisă. Accesul e complet interzis, iar motivul e îngrijorător
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când are loc solstițiul de vară în 2026, ziua cea mai lungă din an. Ce semnificații are acest moment special
Digi Animal World
Poziția preferată de somn a pisicilor ascunde un secret. De ce se ghemuiesc atât de des
Film Now
Jason Momoa, pe covorul roșu cu cei doi copii ai săi, care au furat atenția. Fiul lui e deja cât el de înalt...
UTV
Jason Momoa și copiii lui au furat toate privirile la premiera „Supergirl”. Lola și Nakoa-Wolf au apărut rar...