Video Simion a tăiat un tort în forma Groenlandei acoperit cu steagul SUA, la o recepție unde a fost premiat pentru apărarea democrației

George Simion în Washington. Foto: partidulaur.ro

George Simion a tăiat un tort în forma Groenlandei acoperit cu steagul Statelor Unite, arată un video postat pe rețelele de socializare. Președintele AUR a fost la Trump Kennedy Art Center, în Washington, unde a primit de la Republican for National Renewal premiul pentru activitatea sa în apărarea libertății de exprimare și a democrației în Europa.

Imaginile arată mai mulți membri ai Congresului american și pe liderul AUR la această ceremonie la care au servit la desert un tort care reprezintă Groenlanda și care a avut drept glazură steagul SUA. Înainte de a tăia felia de tort, Simion îi spune unuia dintre participanți care este din Groenlanda că „vom fi acolo pentru toți oamenii liberi din lume”.

Simion a primit, miecuri la Washington, un premiu pentru implicarea sa în apărarea libertății de exprimare și a democrației în Europa.

Distincția este oferită pentru rolul European Conservatives and Reformists Party ca „cel mai pro-transatlantic partid european” și pentru implicarea lui George Simion, vicepreședinte ECR Party, în combaterea cenzurii și a derapajelor antidemocratice, arată comunicatul de presă al AUR.

Delegația AUR le-a oferit membrilor Congresului Statelor Unite prezenți la eveniment raportul privind anularea alegerilor prezidențiale din România, „document care prezintă argumente legate de încălcarea principiilor democratice și constituționale”.

Dragi prieteni, am fost implicat, împreună cu poporul român într-o mare bătălie pentru libertate, pentru alegeri libere și corecte și pentru democrație. Și acest premiu este pentru românii care s-au ridicat în apărarea dreptului lor de a trăi într-o democrație, la fel cum sunt Statele Unite ale Americii. (…) În fața tuturor alegerilor anulate și invalidate ne vom ridica să luptăm pentru drepturile noastre.

Vorbesc aici și primesc acest premiu și în calitate de vicepreședinte al Conservatorilor și Reformiștilor Europeni. Suntem cel mai pro-transatlantic partid politic din Europa, împreună cu Giorgia Meloni, cu Mateusz Morawiecki, cu Carlo Fidanza, cu Marion Maréchal.

Foarte multe lucruri s-au schimbat într-un singur an. Mult mai multe se vor schimba în următorii trei ani. Privim către Statele Unite cu speranță. Privim către Statele Unite ca spre un exemplu de democrație. Ne ridicăm în apărarea libertății de exprimare și a alegerilor libere și corecte”, a declarat George Simion, în discursul său, după ce i-a fost acordat premiul.

La ceremonie, au mai primit premii, printre alții, și congresmenii Abe Hamadeh, Andy Ogles și Anna Luna, conform sursei citate.

Delegația AUR are programate întâlniri politice la Washington, inclusiv discuții la nivel instituțional, în cadrul demersului de informare a partenerilor strategici ai României.

