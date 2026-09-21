Simion anunță că AUR nu votează Guvernul Siegfried Mureșan: „Nu ne doborâţi”

Preşedintele AUR, George Simion, a anunţat luni că partidul său nu va vota Guvernul Siegfried Mureşan, „în ciuda tuturor presiunilor”.

„Nu vom vota Guvernul Siegfried în ciuda tuturor presiunilor, nu ne doborâţi! Am părăsit sala de plen (de la Camera Deputaţilor - n.r.) şi vom continua să fim alături de Călin Georgescu în toate atacurile pe care le suferă! Înainte, popor român”, a scris george Simion luni, pe Facebook.

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Luni dimineaţă, după ce Călin Georgescu a fost ridicat de procurori din trafic şi dus la locuinţa sa din Mogoşoaia pentru a lua parte la percheziţii, fiind vizat într-un dosar de înşelăciune, George Simion a transmis că „România este o dictatură”.

„Oricare dintre noi poate fi următorul. Stop abuzurilor”, a fost mesajul lui Simion.

Deputaţii AUR au protestat luni, în plenul Camerei, faţă de modul în care a fost tratat fostul candidat la alegerile prezidenţiale, Călin Georgescu, de autorităţile statului. Aleşii AUR s-au strâns în faţa tribunei Camerei Deputaţilor cu pancarte în mâini pe care era scris „Opriţi poliţia politică!”.

Editor : B.P.