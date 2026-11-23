AUR va prezenta luni propriul raport referitor la anularea alegerilor prezidenţiale din 2024, a anunțat șeful partidului, George Simion. „Cum Nicuşor nu a mai prezentat nimic, Ţara trebuie să meargă mai departe”, a scris acesta într-un mesaj pe Facebook.

Alianţa pentru Unirea Românilor organizează luni, de la ora 19:00, un briefing în sala de grup AUR de la Camera Deputaţilor.

În cadrul evenimentului, AUR va prezenta raportul privind anularea alegerilor, conform anunţului formaţiunii.

„Cum Nicuşor nu a mai prezentat nimic, Ţara trebuie să meargă mai departe: Raportul privind anularea alegerilor va fi prezentat mâine seară”, a scris duminică pe Facebook liderul AUR George Simion.

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AUR susţine că, la aproape doi ani de la anularea alegerilor din decembrie 2024, românii încă aşteaptă raportul promis de Nicuşor Dan şi explicaţiile complete pentru o decizie care a zdruncinat încrederea în instituţii.

La sfârşitul lunii septembrie, parlamentarul AUR Laura Gherasim, preşedintele Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii din Camera Deputaţilor, anunţa că a finalizat un raport privind anularea alegerilor prezidenţiale din 2024 şi motivele invocate pentru această decizie.

„Am studiat documentele, am vorbit cu oamenii, am ascultat, am pus întrebări, am citit, am pus cap la cap piesele acestui puzzle (...) şi, astăzi, vă pot spune că raportul este finalizat”, afirma Laura Gherasim într-un mesaj postat pe Facebook.

Deputata preciza că demersul său a pornit de la întrebările privind motivele care au stat la baza anulării scrutinului prezidenţial din 2024 şi susţinea că a analizat inclusiv ipoteza potrivit căreia decizia instituţiilor statului ar fi fost justificată de informaţii care nu erau cunoscute public.

Gherasim folosea în mesaj formulări dure la adresa modului în care au fost anulate alegerile, susţinând că viitoarea prezentare a raportului va demonstra ceea ce ea califica drept un „asasinat al democraţiei”.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, în 10 noiembrie, despre raportul privind anularea alegerilor prezidenţiale, că tabloul general este mult mai amplu, el arătând că în România şi în Europa există în mod evident un război hibrid dus de Rusia şi când o să avem raportul, îşi doreşte ca acest tablou să fie prezentat public.

„În ceea ce priveşte raportul privind anularea alegerilor, răspunsul l-am mai dat, dar îl rezum foarte pe scurt, a fost o neregulă evidentă financiară. Un candidat a anunţat zero cheltuieli de campanie şi sunt dovezi evidente de sume consistente care au fost cheltuite în această campanie şi investigaţiile aici sunt în curs, pe urma banilor, dar dovada că au fost sume consistente există”, a spus preşedintele Nicuşor Dan.

Şeful statului a mai spus că, pe influenţa rusă, în urmă cu un an, procurorul general a prezentat nişte fapte.

„Tabloul general este mult mai amplu. În România şi în Europa există în mod evident un război hibrid dus de Federaţia Rusă, cu sute de exemple de sabotaje în Europa, nu în România, în România câteva, cu sute sau poate mii de atacuri cibernetice, cu campanii de dezinformare dovedite în multe din aceste ţări şi în momentul în care o să avem raportul, îmi doresc ca tot acest tablou general să fie prezentat public”, a subliniat preşedintele.

În 6 decembrie 2024, Curtea Constituţională a anulat primul tur al alegerilor prezidenţiale, în urma căruia se calificaseră în finala prezidenţială Călin Georgescu şi Elena Lasconi, şi a dispus reluarea întregului proces electoral.

Editor : C.L.B.