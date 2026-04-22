Președintele AUR, George Simion, a lansat critici dure, miercuri, la adresa guvernului și a președintelui Nicușor Dan, acuzând că la Cotroceni au fost invitate doar partidele din „coaliția defunctă”, în timp ce opoziția a fost ignorată. Simion a subliniat că AUR va susține orice moțiune de cenzură împotriva actualului executiv și a acuzat partidele de la putere că se ceartă pentru funcții, nu pentru soluții. „Nicușor Dan a chemat la Cotroceni doar coaliția defunctă. A fost un guvern dezastruos și vom vota orice moțiune ca să plece acasă”, s-a plâns liderul AUR.

„Consultările au fost o jignire pentru votanții noștri”

Președintele AUR, George Simion, a criticat faptul că formațiunea sa nu a fost invitată la consultările organizate la Cotroceni, susținând că excluderea opoziției reprezintă o lipsă de respect față de alegători și nu reflectă o conduită prezidențială. El a sugerat totodată că actualele tensiuni din Coaliție ar avea legătură cu modul în care au fost gestionate aceste discuții politice.

„Nicușor Dan a organizat consultări la care noi și celelalte forțe de opoziție nu am fost invitați. Este o jignire la adresa votanților noștri. După cum s-a văzut, vechile etichetări și ideea că nu ar trebui să se discute cu noi au dispărut din spectrul politic, însă Nicușor Dan a rămas la aceleași metehne. Nu este o atitudine prezidențială, nu-și respectă atribuțiile, iar acest lucru ne duce cu gândul inclusiv la faptul că actualele certuri din coaliție au fost declanșate de Nicușor Dan”, a declarat George Simion.

Liderul AUR a lansat critici dure și la adresa PSD și PNL.

„Nici PSD, nici PNL nu sunt partide serioase și nu au niște conduceri serioase. Nu suntem convinși că PSD-ul va depune o moțiune de cenzură, deși ei au inițiat ruperea coaliției. Avem de-a face cu o coaliție defunctă, iar acum tot sistemul trebuie să poarte noi negocieri”, a afirmat liderul AUR.

„Votăm orice moțiune împotriva acestui guvern”

Simion a reiterat că partidul său își va respecta calendarul politic anunțat anterior și va depune propria moțiune de cenzură, susținând că AUR va vota orice inițiativă parlamentară care duce la căderea guvernului.

„Noi vom depune conform calendarului, în luna mai, pentru că noi ne ținem de cuvânt. Votăm orice moțiune simplă ori orice moțiune de cenzură împotriva acestui guvern. Nu există dubii”, a spus George Simion.

Liderul AUR a prezentat și măsurile pe care partidul le consideră esențiale pentru reformarea sistemului politic.

„Am cerut trei lucruri care trebuie votate de urgență în Parlament: un Parlament cu 300 de parlamentari, alegerea primarilor și președinților de consilii județene în două tururi și renunțarea la subvențiile publice pentru partidele politice”, a declarat Simion.

Totodată, acesta a cerut demisia actualului executiv în cazul în care majoritatea parlamentară nu mai există și a reiterat că obiectivul politic al formațiunii rămâne organizarea de alegeri anticipate.

Vrem să plece acest guvern acasă. Coaliția nu mai este, de fapt, o coaliție. Dacă nu mai au majoritate astăzi, să-și dea demisia. Așa ar fi decent

George Simion a mai susținut că ar fi existat tentative de atragere a unor parlamentari din partidul său, dar a insistat că grupurile parlamentare AUR rămân unite.

„Suntem 90 de parlamentari, stăm în bloc. Suntem singurii care au încă grupuri parlamentare și n-a plecat niciun parlamentar. Au fost încercări, dar timide”, a mai declarat George Simion.

În final, liderul AUR a transmis că partidul său nu se va alinia nici PSD, nici PNL și că va continua să promoveze agenda pe care o consideră favorabilă alegătorilor săi.

