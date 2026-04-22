Video Simion, atac dur la Guvern: „E dezastruos. Vom vota orice moțiune ca să plece acasă”. Despre Nicușor Dan: „Nu-și respectă atribuțiile”

George Simion. Sursa foto: Inquam Photos / Mălina Norocea
Președintele AUR, George Simion, a lansat critici dure, miercuri, la adresa guvernului și a președintelui Nicușor Dan, acuzând că la Cotroceni au fost invitate doar partidele din „coaliția defunctă”, în timp ce opoziția a fost ignorată. Simion a subliniat că AUR va susține orice moțiune de cenzură împotriva actualului executiv și a acuzat partidele de la putere că se ceartă pentru funcții, nu pentru soluții. „Nicușor Dan a chemat la Cotroceni doar coaliția defunctă. A fost un guvern dezastruos și vom vota orice moțiune ca să plece acasă”, s-a plâns liderul AUR.

Președintele AUR, George Simion, a criticat faptul că formațiunea sa nu a fost invitată la consultările organizate la Cotroceni, susținând că excluderea opoziției reprezintă o lipsă de respect față de alegători și nu reflectă o conduită prezidențială. El a sugerat totodată că actualele tensiuni din Coaliție ar avea legătură cu modul în care au fost gestionate aceste discuții politice.

„Nicușor Dan a organizat consultări la care noi și celelalte forțe de opoziție nu am fost invitați. Este o jignire la adresa votanților noștri. După cum s-a văzut, vechile etichetări și ideea că nu ar trebui să se discute cu noi au dispărut din spectrul politic, însă Nicușor Dan a rămas la aceleași metehne. Nu este o atitudine prezidențială, nu-și respectă atribuțiile, iar acest lucru ne duce cu gândul inclusiv la faptul că actualele certuri din coaliție au fost declanșate de Nicușor Dan”, a declarat George Simion.

Liderul AUR a lansat critici dure și la adresa PSD și PNL.

„Nici PSD, nici PNL nu sunt partide serioase și nu au niște conduceri serioase. Nu suntem convinși că PSD-ul va depune o moțiune de cenzură, deși ei au inițiat ruperea coaliției. Avem de-a face cu o coaliție defunctă, iar acum tot sistemul trebuie să poarte noi negocieri”, a afirmat liderul AUR.

Simion a reiterat că partidul său își va respecta calendarul politic anunțat anterior și va depune propria moțiune de cenzură, susținând că AUR va vota orice inițiativă parlamentară care duce la căderea guvernului.

„Noi vom depune conform calendarului, în luna mai, pentru că noi ne ținem de cuvânt. Votăm orice moțiune simplă ori orice moțiune de cenzură împotriva acestui guvern. Nu există dubii”, a spus George Simion.

Liderul AUR a prezentat și măsurile pe care partidul le consideră esențiale pentru reformarea sistemului politic.

„Am cerut trei lucruri care trebuie votate de urgență în Parlament: un Parlament cu 300 de parlamentari, alegerea primarilor și președinților de consilii județene în două tururi și renunțarea la subvențiile publice pentru partidele politice”, a declarat Simion.

Totodată, acesta a cerut demisia actualului executiv în cazul în care majoritatea parlamentară nu mai există și a reiterat că obiectivul politic al formațiunii rămâne organizarea de alegeri anticipate.

Vrem să plece acest guvern acasă. Coaliția nu mai este, de fapt, o coaliție. Dacă nu mai au majoritate astăzi, să-și dea demisia. Așa ar fi decent

George Simion a mai susținut că ar fi existat tentative de atragere a unor parlamentari din partidul său, dar a insistat că grupurile parlamentare AUR rămân unite.

„Suntem 90 de parlamentari, stăm în bloc. Suntem singurii care au încă grupuri parlamentare și n-a plecat niciun parlamentar. Au fost încercări, dar timide”, a mai declarat George Simion.

În final, liderul AUR a transmis că partidul său nu se va alinia nici PSD, nici PNL și că va continua să promoveze agenda pe care o consideră favorabilă alegătorilor săi.

Citește și:

Sorin Grindeanu anunță că PSD poate trece în opoziție, dacă nu se ajunge la o „armonizare” a punctelor de vedere

Top Citite
ilustrație cu o explozie nucleară și un soldat
1
Rusia amenință țările europene cu războiul, în cazul în care va fi pusă în practică...
grindeanu bolojan
2
Cum e văzută în presa internațională decizia PSD de a-i retrage sprijinul politic lui...
man 1
3
Premierul Ilie Bolojan le-a mulțumit celor care au manifestat în fața Guvernului
JUC-HERGHELIE - CLUJ - CONGRES - UDMR - 10 OCT 2025
4
Kelemen Hunor: E inacceptabil ca un partid să-i ceară altuia să-și înlocuiască premierul...
Rumen Radev.
5
Prima reacție a Kremlinului după victoria lui Rumen Radev în alegerile din Bulgaria
Gică Hagi își începe mandatul în forță! Decizia luată, la scurt timp după ce a fost numit selecționerul României
Digi Sport
Gică Hagi își începe mandatul în forță! Decizia luată, la scurt timp după ce a fost numit selecționerul României
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
photo-collage.png - 2026-04-22T134356.581
Criză politică: PSD pregătește mutarea, voturile AUR pot decide soarta guvernului Bolojan. Avramescu: „Noi nu ne dezicem de Georgescu”
sedinta de guvern condusa de ilie bolojan
Cine sunt cei care îi vor înlocui pe miniștrii PSD demisionari din Guvern. Propunerile lui Ilie Bolojan (surse)
negoita face declaratii
Robert Negoiță nu înțelege de ce i s-a cerut demisia lui Bolojan. Lipsa ciclurilor democratice, cu PSD la putere, „este nesănătoasă”
INSTANT_COALITIE_BUGET_02_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ilie Bolojan i-a prezentat lui Nicușor Dan prioritățile din perioada următoare: L-am asigurat că facem ce e necesar pentru stabilitate
manfred weber si ilie bolojan dau mana
Manfred Weber critică PSD și îl laudă pe Bolojan: „Social-democrații s-au îndepărtat de angajamentele pro-europene”
Recomandările redacţiei
bolojan si grindeanu in parlament
Planul PSD pentru ieșirea din guvernul Bolojan: Cei 7 miniștri vor...
INSTANT_CONSULTARI_PNL_93_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ilie Bolojan, după discuțiile cu Nicușor Dan: „Îmi asum în continuare...
ID32597_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Amplă operațiune DNA care vizează achizițiile publice din două...
ID275576-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
Sorin Grindeanu anunță că PSD poate trece în opoziție, dacă nu se...
Ultimele știri
Elevii din Rusia sunt învățați de psihiatri și polițiști din penitenciare despre pericolul accesării aplicațiilor interzise
România rămâne țara cu cel mai mare deficit bugetar din UE în 2025, potrivit Eurostat. Cum arată situația comparativ cu alte state
Ziua națională împotriva traficului ilicit de mărfuri, un apel la acțiune pentru protejarea economiei și a siguranței publice
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Norocoșii zodiacului. Persoanele născute în aceste patru luni atrag ușor norocul
Cancan
DOLIU în lumea modei! A murit designerul Eugen Olteanu
Fanatik.ro
Ce va face Vlad Chiricheș după plecarea de la FCSB: “I-am propus, dar a refuzat!”
editiadedimineata.ro
„Clipping”, o nouă tactică de marketing sau o distorsionare a realității?
Fanatik.ro
Consiliera personală a lui Ciprian Ciucu a ajuns la tribunal din cauza lui Nicușor Dan. Cum a vrut să...
Adevărul
Îşi poate permite PNL să-l sacrifice pe Ilie Bolojan? Analist: „Dacă ar dansa cum le cântă pesediștii, ar fi...
Playtech
Cum a evoluat averea lui Sorin Grindeanu în ultimii 10 ani. Analiza completă a veniturilor și proprietăților
Digi FM
Cât câștigă Mugur Isărescu în fiecare lună. Lista completă a salariilor din conducerea BNR
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Rinat Ahmetov a cumpărat cel mai scump apartament din istorie
Pro FM
Cum arăta Fuego când era doar un copil: „Ochii visau scene mari, dar sufletul mă ținea în fața blocului!”...
Film Now
Apariția lui Sydney Sweeney în „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”, eliminată din film: „Părea nelalocul ei”
Adevarul
Termocentrala Paroșeni, inaugurată acum 70 de ani. Ce se va întâmpla cu vechiul colos energetic după...
Newsweek
Pensiile vin cu întârziere în luna mai. În ce zile pensionarii vor primi ajutoarele de 500 de lei la pensie?
Digi FM
A transformat covorul roșu în podium de modă. Lady Gaga, cuceritoare la premiera „Diavolul se îmbracă de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Patru lucruri pe care le poți face pentru a-ți proteja vederea odată cu înaintarea în vârstă, potrivit unui...
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
„Ce mai frumoasă femeie de 50 de ani”. Ali Larter, o nouă declarație de stil pe covorul roșu. Fanii, cuceriți...
UTV
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit civil. Vezi imaginile de la eveniment