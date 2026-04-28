Întrebat dacă poate garanta că AUR nu va face o coaliție cu PSD, liderul formațiunii, George Simion, a răspuns că „niciodată să nu spunem niciodată” și a subliniat că prioritatea actuală este adoptarea moțiunii de cenzură și organizarea alegerilor anticipate.

„Niciodată să nu spunem niciodată. Prima oară trebuie să trecem moțiunea de cenzură. Suntem în plină lovitură de stat. Românii trebuie să știe că până acum românii au fost conduși pe un drum spre prăpastie de aceleași forțe politice. Eu am o datorie față de românii care m-au votat să duc AUR la conducerea țării în calitate de prim partid (...) obiectivul nostru este să ajungem la alegeri anticipate”, a precizat George Simion, marți, la Parlament.

Moţiunea de cenzură iniţiată de PSD-AUR a fost depusă marţi la Parlament. Ilie Bolojan ar putea fi demis din funcția de premier săptămâna viitoare. George Simion a anunţat că moțiunea a fost semnată de 251 parlamentari.

Și social-democrații au anunțat că au reușit să asigure sprijinul unei majorități parlamentare pentru moțiunea de cenzură împotriva premierului Ilie Bolojan. Astfel, PSD va realiza o schimbare profundă în modul de guvernare, așa cum a solicitat marea majoritate a cetățenilor români, potrivit unui comunicat de presă al partidului.

