Live TV

Simion, după ce Grindeanu a refuzat o alianță cu AUR: Răspuns jignitor, vrea să se sinucidă politic. Proteste la sediile PSD

Data publicării:
INSTANT_GEORGE_SIMION_EXIT_POLL_005_INQUAM_Photos_Codrin_Unici
George Simion. Foto: Inquam Photos / Codrin Unici

Președintele AUR, George Simion, i-a îndemnat pe simpatizanții formațiunii să protesteze la sediile PSD din țară, invocând un „răspuns jignitor față de poporul român”dat de liderii social-democraților și măsurile de „împovărare a românilor” luate de Executiv. Recent, Sorin Grindeanu a exclus vreo formulă de guvernare PSD-AUR, după ce George Simion a făcut voalat o propunere social-democraților, spunând că AUR vrea să ajungă la putere, din toamnă, alături de PSD.

„Foarte important: PSD-ul actual e de partea Sistemului, nu cu România”, a scris George Simion, luni, pe Facebook. 

Prin intermediul unui videoclip, liderul AUR a invocat un „răspuns jignitor” din partea social-democraților și i-a îndemnat pe oameni să protesteze la sediile PSD. 

„Așa cum vedeți, PSD susține măsurile de îndatorare și de sărăcire a românilor, vrând să se sinucidă politic. Nu îi interesează pe actualii conducători ai PSD, ei vor să scape de dosarul Nordis, ei sunt cei care au girat lovitura de stat din 6 decembrie.

Nu vor să treacă de partea poporului român, de aceea e nevoie de implicarea voastră. (...) Văzând răspunsul jignitor față de poporul român pe care actualii lideri PSD au ales să îl dea, fiecare mișcare și contestarea măsurilor trebuie îndreptate la sediile PSD, la liderii PSD județeni și naționali, să îi întrebe lumea de ce acceptă împovărarea românilor”, a transmis Simion. 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Șeful AUR a declarat în urmă cu două săptămâni că AUR vrea să ajungă la putere, din toamnă, alături de PSD, într-un guvern condus de Călin Georgescu.

În replică, liderul PSD a exclus un astfel de scenariu și a subliniat că în mandatul său social-democrații nu vor face o coaliție cu AUR. 

Citește și: Grindeanu respinge oferta lui Simion de a guverna alături de AUR: „PSD e partid serios, nu luăm decizii pe picior”

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
fabrică americană din Ucraina, bombardată de ruși
1
Reacția lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a bombardat o fabrică americană din...
Sistem S-300V
2
Momentul în care Garda Națională Ucraineană distruge un sistem de rachete rusesc S-300V...
isu salvamont arges munte
3
Mărturia singurului supraviețuitor al accidentului de mașină din Munții Iezer-Păpușa, în...
Inside Putin’s drone death plant: On state-run military TV, Russia flaunts its mass production of Geran-2 drones at Alabuga — proudly presenting its version of Iran’s Shahed-136 used in attacks on Ukraine.
4
Anchetă în Africa de Sud după ce tinere din această țară au fost recrutate în fabrici...
Fabrica atacată
5
Rușii au atacat în mod deliberat fabrica americană din Ucraina, potrivit ISW. Scopul este...
A rupt tăcerea: reacție dură a femeii cu care Gigi Becali a fost acuzat că și-a înșelat soția timp de 20 de ani
Digi Sport
A rupt tăcerea: reacție dură a femeii cu care Gigi Becali a fost acuzat că și-a înșelat soția timp de 20 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
pupitru psd
STENOGRAME din ședința PSD. Grindeanu: Nu mă duc să-mi spună Fritz că...
photo-collage.png - 2025-08-17T195854.185
Volodimir Zelenski îi mulţumeşte lui Nicuşor Dan: Ucraina preţuieşte...
Screenshot 2025-08-25 at 16.41.18
Ceartă USR-PSD pe Primăria Capitalei. Drulă: „Pot să nu propună...
grosan
Flavia Groșan revine asupra teoriei lansate, după reacția Colegiului...
Ultimele știri
Cu MIG-ul pe bulevard. Momentul în care soldații lui Putin scapă un avion de luptă în timp ce-l tractau pe o stradă din Erevan
Incendiile de pădure au devastat o suprafaţă-record de 64.000 de hectare în centrul Portugaliei
Ce spune CFR Călători despre riscul de a nu mai putea folosi reţeaua naţională de căi ferate
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
N14 GRINDEANU MASCUL COALITIE-SINCRON25082025_01732
Sorin Grindeanu, despre un candidat comun PNL-USR la Capitală: „Sunt șanse foarte mari” de rupere a coaliţiei
ID310051_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Negocierile privind Pachetul 2 al reformei fiscale s-ar putea debloca. PSD revine la discuțiile în Coaliție
BUCURESTI - PARLAMENT - RADR2025 - 25 AUG 2025
Sorin Grindeanu: Susţinem în continuare creşterea prezenţei militare americane în România
sorin grindeanu
Grindeanu: Suntem de acord cu eliminarea privilegiilor, doar că Pachetul 2 nu e doar despre asta. Două chestiuni trebuie clarificate
francisc dobos livrator
Francisc Doboş, mesaj ironic după îndemnul AUR la refuzarea livratorilor străini: „Un dac neaoş din Nigeria a venit să se spovedească”
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce prefera să mănânce prințesa Diana. Preparatul sănătos care a ajuns să o exaspereze: „Oriunde merg, mi se...
Cancan
Ultimul mesaj al Ștefaniei, înainte să moară în accidentul din Argeș! Imaginea care i-a înduioșat pe toți
Fanatik.ro
Bebe Mihu, soțul Mariei Dragomiroiu, șochează lumea artistică: taxă la concertele din piețe și la zilele...
editiadedimineata.ro
Vremea caldă îți strică starea? Ce spun studiile
Fanatik.ro
Ce studii are, de fapt, Răzvan Lucescu, antrenorul lui PAOK Salonic. Domeniul la care puțină lume s-ar fi...
Adevărul
Semne că strategia Ucrainei de a lovi rafinăriile din Rusia dă roade. Pierderi uriașe pentru Moscova
Playtech
Nicuşor Dan a răbufnit după ce a fost jignit de un român pe stradă! Preşedintele nu s-a putut abţine...
Digi FM
Comediantul Ionuț Rusu, despre momentul în care a fost arestat în Ungaria: "Nu sunt foarte mândru de...
Digi Sport
N-a stat la discuții: decizia luată de CFR Cluj în privința lui Louis Munteanu
Pro FM
Sting, dat în judecată de foștii colegi din trupe The Police. De ce îi cer milioane de lire sterline: "Asta...
Film Now
6 actori care nu se văd jucând rolul James Bond
Adevarul
„Fratele mai mic al lui Iisus” și cel mai devastator război civil și religios din istoria omenirii...
Newsweek
23.000 lei/lună salariul unui procuror din Băilești. Pensia specială va fi mai mare. Cum se explică?
Digi FM
"Totul a apărut după expunerea la o femeie vaccinată". Afirmații controversate făcute de un medic, catalogate...
Digi World
Riscul ca un asteroid să lovească Pământul, la cel mai ridicat nivel înregistrat. Impactul ar putea fi de 500...
Digi Animal World
O viitoare mireasă și logodnicul ei și-au cheltuit bugetul pentru nuntă pentru salvarea câinelui: „A fost...
Film Now
Ben Affleck, furios după ce au ieșit la iveală detalii din relația pe care a avut-o cu Gwyneth Paltrow: „Se...
UTV
Britney Spears, apariție îndrăzneață pe Instagram. Artista s-a fotografiat complet dezbrăcată