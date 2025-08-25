Simion, după ce Grindeanu a refuzat o alianță cu AUR: Răspuns jignitor, vrea să se sinucidă politic. Proteste la sediile PSD

Președintele AUR, George Simion, i-a îndemnat pe simpatizanții formațiunii să protesteze la sediile PSD din țară, invocând un „răspuns jignitor față de poporul român”dat de liderii social-democraților și măsurile de „împovărare a românilor” luate de Executiv. Recent, Sorin Grindeanu a exclus vreo formulă de guvernare PSD-AUR, după ce George Simion a făcut voalat o propunere social-democraților, spunând că AUR vrea să ajungă la putere, din toamnă, alături de PSD.

„Foarte important: PSD-ul actual e de partea Sistemului, nu cu România”, a scris George Simion, luni, pe Facebook.

Prin intermediul unui videoclip, liderul AUR a invocat un „răspuns jignitor” din partea social-democraților și i-a îndemnat pe oameni să protesteze la sediile PSD.

„Așa cum vedeți, PSD susține măsurile de îndatorare și de sărăcire a românilor, vrând să se sinucidă politic. Nu îi interesează pe actualii conducători ai PSD, ei vor să scape de dosarul Nordis, ei sunt cei care au girat lovitura de stat din 6 decembrie.

Nu vor să treacă de partea poporului român, de aceea e nevoie de implicarea voastră. (...) Văzând răspunsul jignitor față de poporul român pe care actualii lideri PSD au ales să îl dea, fiecare mișcare și contestarea măsurilor trebuie îndreptate la sediile PSD, la liderii PSD județeni și naționali, să îi întrebe lumea de ce acceptă împovărarea românilor”, a transmis Simion.

Șeful AUR a declarat în urmă cu două săptămâni că AUR vrea să ajungă la putere, din toamnă, alături de PSD, într-un guvern condus de Călin Georgescu.

În replică, liderul PSD a exclus un astfel de scenariu și a subliniat că în mandatul său social-democrații nu vor face o coaliție cu AUR.

