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Video Simion, după doborârea celor 3 drone: „Sperăm că aceste atacuri nu sunt intenționate.” Ce spune despre expulzarea diplomatului rus

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George Simion alături de alți membri ai AUR. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Președintele AUR a declarat că „trebuie să condamnăm orice stat care este în spatele atacurilor cu dronă”, precizând că ele vin „și dintr-o parte, și din alta”. George Simion nu și-a schimbat părerea cu privire la faptul că AUR a blocat în Parlament legea care permitea doborârea dronelor, precizând că partidul său nu a fost de acord ca România să cedeze comanda militară către aliați.

„Aș vrea să felicit armata română și piloții care au făcut treabă incredibilă. Dezavuăm că acești oameni, care nu au soldele și dotările necesare, reușesc să facă minuni. Condamnăm și am condamnat de la început acest război al Rusiei împotriva Ucrainei. Era clar că ne va afecta.

Trebuie să condamnăm orice stat care este în spatele acestor atacuri cu dronă. Ne exprimăm speranța că aceste atacuri, care vin și dintr-o parte, și din alta, nu sunt intenționate”, a declarat liderul AUR, marți, la Parlament. 

Întrebat dacă și-a schimbat părerea și dacă regretă că AUR a blocat inițial în Parlament legea care permite doborârea dronelor, Simion a transmis: 

„Nu ne-am schimbat părerea cu privire la legea pe care nu am votat-o. Adversarii care ne atacă cum că noi am fi împotriva dărâmării dronelor se discreditează. Am avut un amendament că nu suntem de acord ca România să cedeze comanda teatrelor de acțiune către alte țări.

Problema este slaba dotare a României. (...)Poate ar fi fost o idee bună ca să nu cedăm sistemele Patriot către alte state.”

În privința diplomatului rus expulzat după cele trei incidente cu drone, George Simion a declarat: „Sperăm ca acest guvern interimar să nu ne bage în război”.

Ministerul de Externe de la București a anunțat luni, după ce ambasadorul Rusiei a fost convocat, că un membru al misiunii diplomatice a Moscovei la București va fi declarat persona non grata pe teritoriul nostru național, iar trimisul țării noastre la Moscova va fi chemat în țară pentru consultări. Măsurile vin după ce Armata a doborât trei drone care ar fi fost de proveniență rusească. 

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Editor : A.G.

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