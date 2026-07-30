„Fritz să meargă acasă!” Simion spune că a votat amendamentul depus de PSD, dar că nu votează legea ANI decât cu o condiție

Președintele AUR, George Simion, spune că primarul Timișoarei, Dominic Fritz, „trebuie să meargă acasă” pentru că a fost declarat incompatibil. El precizează că AUR a votat în favoarea amendamentului depus de PSD, care prevede că și cei care au fost declarați incompatibili înainte de intrarea în vigoare a noii legi ANI își pierd mandatul. Pe de altă parte, Simion spune că AUR nu va vota noua lege atât timp cât soții și soțiile demnitarilor nu trebuie să-și declare averile.

„Eu înțeleg că e vară, că-i cald, că mințile unora s-au supraîncălzit. Dar ce face USR astăzi la Senat este de noaptea minții! Tot ne-au amenințat ei cu PNRR, cu SAFE, cu banii pe care trebuie să-i luăm, de fapt cu tot felul de împrumuturi, că asta sunt și PNRR și SAFE, și tot felul de parandărături. Dar totul până la ei! Un amendament, care ar fi trebuit urmat de alte amendamente la legea ANI, la declarațiile de avere, prevede că domnul Fritz – cum e și normal, pentru că a fost declarat incompatibil – trebuie să meargă acasă. AUR a votat pentru acest amendament, pentru că este normal: oricine este incompatibil trebuie să meargă acasă”, a spus Simion într-o înregistrare video postată pe Facebook.

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„Nu e un atac. La cine-i atacul ăsta? La lege și ordine, la transparență? «Fără penali în funcții publice», parcă așa era. E vară, e cald, n-avem guvern, pentru că ei vor doar instabilitate, vor balamuc, vor să ne impună oameni precum Veștea, fără ca noi să fim parte într-un guvern, dar totodată penalii lor sunt buni! Fritz al lor este bun. Deodată nu mai pierdem banii ăia mulți, europeni, bineveniți, care scot România din rahat. Ei au băgat România în rahat și dau vina pe noi”, a continuat el.

„Atât timp cât soții și soțiile – hai, lasă concubinii și concubinele – nu sunt incluși în legea asta pentru declararea averilor de către demnitari, noi nu o vom vota. Și nu vom vota nici împrumuturile SAFE, nu vom vota nimic. Oricum această sesiune extraordinară este un fiasco”, a mai spus Simion.

Amendamentul depus de PSD în Comisia Juridică a Senatului prevede că „persoanele față de care s-a constatat în mod definitiv starea de incompatibilitate sau conflict de interese anterior intrării în vigoare a prezentei legi le încetează de drept funcția sau demnitatea publică ori mandatul la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi”.

Propunerea social-democraților a fost adoptată cu voturile AUR și va merge la votul final din plen.

Președintele USR a reacționat spunând că social-democrații pun în pericol banii din PNRR, pentru că amendamentul propus de PSD la noua lege a integrității este neconstituțional. Fritz a anunțat că va ataca legea la Curtea Constituțională.

Editor : M.B.