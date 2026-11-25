Preşedintele AUR, deputatul George Simion, a declarat, miercuri, după ce moţiunea simplă împotriva ministrului Sănătăţii a fost adoptată, că i se pare „un lucru grav” faptul că Alexandru Rogobete refuză să demisioneze. „Înseamnă că noi, în Parlamentul României, nu mai contăm absolut deloc”, a spus Simion.

„Astăzi o nouă moţiune simplă a trecut şi un nou ministru, la fel cum a făcut şi doamna Buzoianu, care perora de aici, de la tribuna Parlamentului, că ea nu-şi dă demisia, un alt ministru nu îşi dă demisia. Mi se pare un lucru grav. Înseamnă că noi, în Parlamentul României, nu mai contăm absolut deloc. Nu ştiu ce justificare au toţi deputaţii PNL care au votat pentru înscăunarea acestui guvern, inclusiv acestui ministru. Nu ştiu ce s-a întâmplat de o lună de când Guvernul Luca Niculescu, prin votul tuturor parlamentarilor PNL, a intrat în funcţiune”, a afirmat liderul AUR.

Simion a transmis un mesaj pentru parlamentarii care ”pretind” că sunt în opoziţie.

„Îndemnul meu către toţi colegii parlamentari care pretind că sunt în opoziţie este să îşi recunoască fapta. Nu trebuiau să înscăuneze acest guvern, care nici măcar nu a făcut vestita rectificare pe care tot o prezentau ca o maximă urgenţă.

Trebuie neapărat, trebuie, trebuie. Nu înţelegi, George, că trebuie pentru binele ţării? Păi nici n-aţi făcut rectificarea. Aşa că vă dau temă de gândire până pe 7 decembrie, când va fi următoarea şedinţă a Parlamentului. Poate vă gândiţi să votaţi şi împotriva guvernului, nu doar împotriva unui ministru sau altul”, a declarat George Simion.

Deputaţii au adoptat, miercuri, moţiunea simplă depusă de PNL şi USR împotriva ministrului Sănătăţii, Alexandru Rogobete, intitulată ”Un pacient nu poate înghiţi un tabel. Un spital nu se construieşte cu comunicate de presă. Domnule Rogobete, asumaţi-vă eşecul politic!”.

Editor : C.L.B.