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Exclusiv George Simion îl implică pe Nicușor Dan, fără dovezi, în cazul Călin Georgescu: A dat din cap afirmativ când s-a pus problema arestării

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George Simion și Călin Georgescu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Din articol
Simion îl acuză pe Nicușor Dan și de căderea Guvernului Bolojan „O parte a justiției funcționează la ordinul sistemului”

George Simion îl acuză pe președintele Nicușor Dan că ar fi fost de acord cu arestarea lui Călin Georgescu și susține că dosarul acestuia este „orchestrat politic”. Invitat în exclusivitate la Digi24, liderul AUR a afirmat că o parte a justiției funcționează „la ordinul sistemului”, însă a recunoscut că nu are informații directe despre presupusa implicare a șefului statului în cazul fostului candidat la prezidențiale.

 

Întrebat cine ar trebui să acționeze pentru ca Călin Georgescu să fie eliberat, după ce a cerut acest lucru de la tribuna Parlamentului și a condiționat de această solicitare orice negociere politică, George Simion a afirmat că președintele Nicușor Dan ar fi aprobat arestarea fostului candidat la prezidențiale, deși a admis că nu dispune de „surse directe” în sprijinul acestei afirmații.

„În opinia noastră, Călin Georgescu este o victimă a unui dosar orchestrat politic și, spre deosebire de manifestația din București, unde am surse directe, cu asta nu am surse directe. Dar, cunoscând felul în care se întâmplă lucrurile în arhitectura statului român, v-aș putea spune că cel puțin a dat din cap Nicușor Dan afirmativ când s-a pus problema arestării lui Călin Georgescu”, a declarat liderul AUR.

Simion îl acuză pe Nicușor Dan și de căderea Guvernului Bolojan

Întrebat dacă îl consideră pe Nicușor Dan responsabil și pentru arestarea lui Călin Georgescu, George Simion a răspuns afirmativ și a adăugat că președintele ar fi responsabil și pentru căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan.

„Tot el este de vină și pentru căderea Guvernului Bolojan. Cred că toată lumea știe asta”, a afirmat Simion.

Liderul AUR a fost întrebat și care este legătura dintre președinte și moțiunea de cenzură inițiată de AUR împreună cu PSD, care a dus la căderea Guvernului. Simion a susținut că Nicușor Dan ar fi fost inițiatorul informal al demersului.

Întrebat cine i-a spus că președintele își dorește căderea Guvernului, Simion a afirmat că nu discută direct cu Nicușor Dan, dar că informația ar proveni de la acesta.

„Nu vorbesc cu Nicușor Dan, cu președintele, cum îi zic unii. Am vorbit cu președintele și vine de la președinte și știți că președintele (...) structurile informative și așa vrea președintele”, a declarat liderul AUR. În continuare, el a susținut că această concluzie se bazează și pe fapte, nu doar pe informațiile primite de la alte persoane.

„O parte a justiției funcționează la ordinul sistemului”

Revenind la cazul lui Călin Georgescu, Simion a susținut că menținerea acestuia în arest nu ar fi justificată, invocând practica parchetelor și a instanțelor în alte dosare.

Întrebat din nou cine ar trebui să intervină pentru eliberarea fostului candidat la prezidențiale, liderul AUR a afirmat că responsabilitatea le-ar reveni acelorași persoane care ar fi decis arestarea.

„Aceiași oameni care au dat ordinul ca justiția...”, a spus Simion, înainte de a preciza că se referă la judecători și procurori.

El a susținut apoi că o parte a sistemului judiciar ar acționa la comandă politică. „Știm cu toții că o parte a justiției funcționează la ordin, la ordin politic, ar spune unii, la ordinul sistemului. Cum definim acest sistem? Nu știu”, a declarat George Simion.

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Liderul AUR a făcut referire și la ceea ce a numit „bilețelele din justiție” și „coridoarele din justiție”, fără să ofere detalii concrete despre persoanele la care se referă sau despre presupusele ordine.

De asemenea, Simion a pus sub semnul întrebării poziția președintelui Nicușor Dan în legătură cu procurorul-șef al României și cu unele anchete ale Inspecției Judiciare.

Editor : C.A.

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