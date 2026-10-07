Simion, în Politico: „Nimeni nu vrea o nouă Grecie”. Liderul AUR avertizează că nu se poate forma niciun Guvern stabil fără anticipate

Președintele României, Nicușor Dan, se confruntă cu cereri din partea aliaților și a adversarilor deopotrivă de a convoca alegeri anticipate – primele din istoria modernă a țării – în cazul în care ultima sa încercare de a pune capăt celor cinci luni de blocaj politic va eșua, scrie Politico.

Acest stat membru cheie al NATO și al UE nu a mai avut un guvern pe deplin funcțional de când coaliția s-a destrămat în luna mai, iar parlamentarii au respins o serie de nominalizări la funcția de prim-ministru propuse de Dan.

Partidele politice analizează în prezent dacă să-l susțină pe cel mai recent candidat la funcția de prim-ministru propus de șeful statului, diplomatul Luca Niculescu, care trebuie să câștige un vot de încredere în Parlament în următoarele nouă zile pentru a fi confirmat în această funcție.

Într-un interviu, rivalul lui Nicușor Dan din rândurile extremei drepte din România, George Simion, a avertizat că nu se poate forma niciun guvern stabil fără alegeri și l-a acuzat pe președinte că a pus la cale un „blocaj” împotriva democrației, deoarece „se teme că vom ajunge la putere”.

Într-un interviu acordat separat publicației citate, cel mai recent candidat al lui Dan la funcția de prim-ministru, care a suferit o înfrângere, europarlamentarul Siegfried Mureșan, a avertizat că țara plătește deja un preț economic, deciziile de investiții fiind amânate. „Amânarea alegerilor anticipate și menținerea acestei situații de impas ar avea, la un moment dat, și consecințe economice negative”, a afirmat el.

Situată la granița cu Ucraina, România are a șasea populație ca mărime din UE și joacă un rol esențial în apărarea regiunii de către NATO, găzduind o bază militară importantă și un sit al scutului antirachetă al SUA. În ultimii ani, țara a fost afectată de instabilitate politică, corupție și un deficit bugetar în creștere vertiginoasă, condiții care au alimentat o creștere semnificativă a sprijinului acordat mișcărilor naționaliste de extremă dreapta.

De când coaliția s-a destrămat primăvara trecută, pe fondul unor dispute interne legate de reducerile bugetare, Parlamentul român, aflat într-un impas, nu a reușit să ajungă la un acord privind formarea unui nou guvern.

Simion, liderul Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) – un eurosceptic convins care a cerut încetarea ajutorului acordat Ucrainei – a declarat pentru Politico că președintele trebuie să-și îndeplinească datoria și să ofere alegătorilor șansa de a pune capăt impasului prin organizarea unor alegeri anticipate, altfel riscă să fie demis. Partidul său se află în fruntea sondajelor de opinie de aproape doi ani.

Simion a încercat să obțină sprijin în Parlament pentru a-l suspenda pe președinte, măsură care, în opinia sa, va căpăta avânt dacă Niculescu va eșua, iar Dan va refuza din nou să convoace alegeri anticipate.

„Toată lumea spune: «Bine, dacă nu trece, vom merge la alegeri anticipate», dar ei nu-l cunosc pe Nicușor Dan așa cum îl cunosc eu”, a spus Simion. Președintele este „foarte încăpățânat” și ar putea ignora solicitările de organizare a alegerilor chiar dacă toate partidele le-ar dori, a adăugat el. „În acest caz, vom avea numărul necesar de semnături și voturi pentru a-l suspenda, cel puțin, dacă nu chiar pentru a-l demite”.

Dan a refuzat să ia în considerare acordarea unui rol în guvern partidului AUR. Anul trecut, el l-a învins pe Simion în cursa pentru președinție și consideră că politica rivalului său reprezintă o amenințare la adresa orientării pro-occidentale și pro-europene a României. Președintele afirmă că se opune organizării unor alegeri anticipate, deoarece perioada de campanie ar întârzia reformele bugetare și finanțarea sistemului de sănătate.

„Opțiunile se reduc și nu devin mai bune”

Leul românesc s-a depreciat față de euro în lunile care au urmat izbucnirii crizei. Simion a îndemnat investitorii internaționali să dea dovadă de răbdare și a încercat să-i asigure că AUR va da dovadă de responsabilitate fiscală în cazul în care va ajunge la putere. „Nimeni nu vrea o nouă Grecie”, a spus el. „Vom face tot ce este necesar pentru a ne respecta angajamentele față de partenerii noștri internaționali și pentru ca aceștia să-și recupereze datoriile”.

Apelul la organizarea unor alegeri anticipate capătă tot mai multă amploare la București.

Până în prezent, liderul fostului partid al lui Dan, Uniunea Salvați România (USR), s-a alăturat unor politicieni din Partidul Național Liberal, precum și liderului Partidului Social-Democrat și al AUR, în a sugera că ar putea fi necesare alegeri de urgență fără precedent.

Cel mai recent plan al lui Dan mai are încă șanse să dea roade, dar disputele politice dintre partide rămân o problemă. Liberalii afirmă că l-ar putea susține pe Niculescu în funcția de prim-ministru dacă social-democrații nu vor avea o influență prea mare, în timp ce social-democrații susțin că doresc ca prim-ministrul desemnat să conducă țara într-o nouă direcție — departe de politicile de austeritate ale premierului liberal care își încheie mandatul, Ilie Bolojan.

Mureșan, un liberal pro-UE și vicepreședinte al Partidului Popular European, a afirmat că riscurile economice ale prelungirii crizei sunt reale. El a declarat pentru Politico că alegerile anticipate ar putea fi inevitabile, deși aceasta nu este opțiunea sa „preferată”. „Incertitudinea politică care există în prezent în țară se poate transforma cu ușurință în incertitudine economică”, a avertizat Mureșan. „Observăm deja că investitorii își rețin investițiile, amânând luarea unor decizii importante de investiții până când vor avea mai multă certitudine”.

Deși Mureșan a afirmat că îi dorește succes lui Dan, el a criticat întârzierile în soluționarea celei mai îndelungate crize de la căderea comunismului în 1989. „Dacă președintele ar fi acționat rapid în numirea unui prim-ministru în luna mai și nu ar fi amânat propunerile de numire, am fi putut avea chiar alegeri anticipate până acum și ne-am fi aflat într-o situație cu un nou parlament și cu un guvern stabil, cu un program de patru ani”, a spus el.

„Așadar, este evident că opțiunile se reduc și nu devin mai bune, pe fondul prelungirii crizei politice”.

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Editor : A.M.G.