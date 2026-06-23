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Video Simion, la Cotroceni: „A înțeles toată lumea că fără AUR nu se poate. Am venit cu o propunere de ieșire din criză”

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Consultări la Cotroceni. Nicușor Dan și George Simion. Sursa foto: INQUAM_Photos/Octav_Ganea
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George Simion a declarat după discuțiile de marți cu șeful statului, de la Cotroceni, că AUR a venit cu o propunere de premier și un program de guvernare care să respecte dorințele alegătorilor săi.

„Ne bucură faptul că domnul Nicușor Dan și-a schimbat ritmul mult mai rapid, mult mai la subiect. Aș începe prin a repeta ceea ce ieri, cred că a înțeles toată lumea. Fără AUR nu se poate. Țara trece prin niște momente complicate. România a fost adusă în această situație de guvernările irresponsabile și de conducătorii slabi pe care i-am avut. AUR, ca de fiecare dată, în zilele acestea de criză, a venit în fața lui Nicușor Dan cu o propunere de program de ieșire din criză și cu o propunere de premier AUR, desigur, respectând votul românilor. Cred că am fost singurii care am respectat voința românilor, așa cum a rezultat ea din alegerile din data de 1 decembrie 2024”, a declarat liderul AUR.

George Simion a subliniat că AUR este „al doilea partid al țării” și că s-a pierdut o lună „pentru că nu am fost ascultați”: „Am avut dreptate în tot ceea ce am spus. Cine decontează această lună pierdută din vina președintelui? Președintele s-a încăpățânat să încalce voința democratică, Constituția și să facă niște desemnări care nu reflectă voința populară, nu reflectă votul, ci reflectă voința lui personal. S-a dovedit și AUR a a arătat în Parlament faptul că voința personală a lui Nicușor Dan nu poate trece peste voința poporului”.

El a cerut ca Ilie Bolojan să se retragă și a spus că AUR este un susținător al valorilor democratice, prezentând apoi delegația cu care a mers la Cotroceni.

„Dacă Nicușor Dan va continua să încalce voința românilor, concluzia logică este că trebuie să ajungem la suspendarea și demiterea lui Nicușor Dan. Din punctul nostru de vedere, dacă nu se intervine acum săptămâna aceasta pentru ca domnul Ilie Bolojan să părăsească scaunul din Palatul Victoria. Au trecut deja 45 de zile, este un guvern demis, domnul Bolojan trebuie să se hotărască, iar cei care au creat această criză guvernamentală, cei doi actori importanți, Ilie Bolojan și Nicușor Dan, cei care au condus țara în funcția de premier și președinte, să se hotărască dacă se împacă sau nu se împacă, pentru că românii suportă costul acestei telenovele politice”, a declarat George Simion, imediat după ce a ieșit de la consultările cu președintele României.

Editor : M.I.

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