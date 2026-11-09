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Simion, mesaj înainte de vizita șefei Comisiei Europene în România: „Ursula trebuie să plece. Pa”

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George Simion.
George Simion. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
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George Simion, președintele AUR, a postat pe rețelele sociale un mesaj în care îi cere președintei Comisiei Europene, Ursula, care vine astăzi în vizită în România, „să plece”. El acuză că se încearcă „supunerea românilor” prin „acte totalitare”, precum și că arestarea lui Călin Georgescu a fost făcută pentru că „vi se ducea naiba șandramaua globalistă”.

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„Am un mesaj pentru Ursula, care a venit să dicteze supușilor ei astăzi, la București. Aici, în fața Parlamentului României, chiar dacă le dai tu voie, chiar dacă nu le dai voie, sâmbătă, românii, care nu sunt slugile tale, vor fi câtă frunză, câtă iarbă. Suntem în fața Parlamentului României și Ursula von der Leyen, Guy Verhofstadt și alții care vor veni să dea lecții de democrație trebuie să audă un singur lucru: l-ați închis pe cel care a câștigat alegerile prezidențiale pentru că vi se ducea naiba șandramaua globalistă. Nu puteți prin acte totalitare să supuneți majoritatea românilor. Încercați să nu oferiți autorizații. N-avem nevoie de autorizații, dar eu, ca român, mă voi preocupa de bunăstarea și siguranța fiecărui conațional de-al meu. Nu ne lăsăm intimidați. Nu ne lăsăm supuși. Noi suntem români în țara noastră, în fața parlamentului nostru și dacă voi v-ați găsit niște slugi utile cu care ați anulat alegerile și prin intermediul cărora l-ați arestat pe Călin Georgescu, să știți că poporul român vă zice Nu. De-asta, și la mitingul care va avea loc sâmbătă, începând cu ora 13:00, aici, în fața Parlamentului, și la celelalte 150 de manifestări, conferințe, dezbateri pe care le vom organiza, mesajul nostru va fi unul: Europa nu este a voastră. Ursula, Guy și alții trebuie să plece. Pa”, a spus liderul AUR în mesajul său video.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vine luni în România, în cadrul unui turneu în regiunea Mării Negre, unde amenințările la adresa securității sunt în creștere.

Șefa Executivului european va fi primită la Palatul Cotroceni de președintele Nicușor Dan, cu care va avea discuții urmate de declarații de presă comune.

De asemenea, ea se va întâlni cu premierul Luca Niculescu.

Înaintea vizitei, oficialul european a discutat telefonic cu președintele Ucrainei Volodimir Zelenski despre securitatea din regiune, libertatea de navigație în Marea Neagră și eforturile de pace.

Editor : B.P.

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