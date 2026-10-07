Relația dintre George Simion și Călin Georgescu a revenit în atenția publică după ce activistul Valeriu Nicolae a declarat într-o emisiune la TVR că președintele AUR i-ar fi mărturisit într-un cadru privat, cât și în timpul unui interviu, că „fostul candidat la prezidențiale este nebun”.

În cadrul unei emisiuni difuzate pe postul public de televiziune, Valeriu Nicolae, într-un dialog cu un alt jurnalist, a făcut o radiografie a susținătorilor fostului candidat.

Discuția din platou a plecat de la o filmare publicată de către o susținătoare de-ale lui Georgescu care amenința că „va sării DIICOT în aer.”

Referindu-se la electoratul de bază/dur al lui Călin Georgescu, activistul a susținut că Simion face acțiuni de servilism scabros față de Georgescu pentru că încearcă să obțină aprobarea publicului și electoratului fostului candidat.

Redăm mai jos dialogul dintre cei doi jurnaliști la TVR.

Valeriu Nicolae: Uite, aici am ajuns cu... dacă nu încurajăm deloc gândirea critică... Bine, avem o clasă politică, ce-i drept, catastrofală. George Simion e în genunchi în fața lui Georgescu, deci nu cred că... adică nu cred că am văzut un act de... atât de scârbavnic de slujire a cuiva precum o face George Simion. Adică Simion, ce face în momentul de față, e de un oportunism îngrozitor. Simion, în discuție cu mine, mi-a spus că știe că ăsta (n.red. Călin Georgescu) e nebun. Eh, dar el își dă seama că omul ăsta...

Dragoș Pătraru: Cu tine, în fața camerei? A, în privat.

Valeriu Nicolae: În privat. A dat de înțeles treaba asta și în... la interviul pe care l-am avut noi doi. Deci eu cu Simion la Starea Nației. Eh, și în ciuda acestui fapt, continuă să-l sprijine pentru că el știe că are foarte mare nevoie, uite, de oameni de felul ăsta care sunt radicali.

Și grupul ăsta radical e foarte căutat, din păcate, de toate partidele, fiindcă trebuie să ai, în concepția partidelor, grupuri de astea de oameni care cred în tine indiferent de ce faci.

Și asta a dus trumpismul. Deci ăsta e efectul lui Trump, care a spus foarte clar că pe el l-ar vota, o să-l voteze oamenii și dacă îl împușcă pe unul în mijlocul New York-ului. Și exact asta se întâmplă acum. Deci vedem efectul trumpismului, vedem efectul ingineriilor haosului, care...

Dragoș Pătraru: Și de aici... De aici...

Valeriu Nicolae: Și eu am demonstrat și asta. Deci am arătat că-i legat direct de Georgescu. E unul dintre inginerii haosului la români. Un tip care, deci, cu afaceri cu mâna dreaptă a lui Rusen, unul dintre ăia care au creat conturile de Facebook false.

Reprezentanții partidului AUR au declarat pentru digi24.ro că președintele partidului a dezmințit aceste afirmații, spunând că sunt neadevărate. Mai mult decât atât, nu vor comenta subiectul.

Valeriu Nicolae își prezintă scuzele pentru că a făcut publică o discuție privată

După ce marturisirile sale au devenit virale pe rețelele sociale și datorită reluării acestui fragment din discuție în cadrul interviului pe care Simon l-a oferit la TVR unei alte jurnaliste, activistul a revenit pe rețelele sociale cu scuze pentru că a dezvăluit un dialog purtat în cadru privat.

„Am făcut o nesimțire. Am povestit la TVR despre o discuție privată pe care am avut-o cu George Simion. Am o mulțime de motive care ar putea să justifice ce am făcut dar oricum m-aș uita la ce am făcut tot o mârlănie e.

Cred că George Simion face un mare deserviciu României susținându-l pe Călin Georgescu. Cred că dacă nu ar face asta, dacă s-ar separa de șarlatanul ăla mitoman ar putea deveni un lider politic mai bun decât ce are acum PSD-ul.

Cred că la acest moment Georgescu cel care avea în casa lui 27 de telefoane ca orice nesecurist bătrân este cel mai mare blestem pentru țara asta. Dar faptul că am crezut cinstit că fac un bine nu justifică mârlănia mea indiferent de ce a făcut sau spus Simion.

Nu e prima dată când fac o gafă de acest fel, sper însă să fie ultima. George Simion îmi cer scuze publice, îmi pare sincer rău, am fost, încă o dată, un bou”, a scris Valeriu Nicolae pe Facebook.

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Editor : Alexandru Rotaru