Live TV

Video „Simion mi-a spus că știe că Georgescu este nebun”, susține activistul Valeriu Nicolae. Reacția AUR

Data actualizării: Data publicării:
Romania Election
George Simion și Călin Georgescu. Sursa foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Valeriu Nicolae își prezintă scuzele pentru că a făcut publică o discuție privată

Relația dintre George Simion și Călin Georgescu a revenit în atenția publică după ce activistul Valeriu Nicolae a declarat într-o emisiune la TVR că președintele AUR i-ar fi mărturisit într-un cadru privat, cât și în timpul unui interviu, că „fostul candidat la prezidențiale este nebun”. 

În cadrul unei emisiuni difuzate pe postul public de televiziune, Valeriu Nicolae, într-un dialog cu un alt jurnalist, a făcut o radiografie a susținătorilor fostului candidat. 

Discuția din platou a plecat de la o filmare publicată de către o susținătoare de-ale lui Georgescu care amenința că „va sării DIICOT în aer.”

Referindu-se la electoratul de bază/dur al lui Călin Georgescu, activistul a susținut că Simion face acțiuni de servilism scabros față de Georgescu pentru că încearcă să obțină aprobarea publicului și electoratului fostului candidat.

Redăm mai jos dialogul dintre cei doi jurnaliști la TVR. 

Valeriu Nicolae: Uite, aici am ajuns cu... dacă nu încurajăm deloc gândirea critică... Bine, avem o clasă politică, ce-i drept, catastrofală. George Simion e în genunchi în fața lui Georgescu, deci nu cred că... adică nu cred că am văzut un act de... atât de scârbavnic de slujire a cuiva precum o face George Simion. Adică Simion, ce face în momentul de față, e de un oportunism îngrozitor. Simion, în discuție cu mine, mi-a spus că știe că ăsta (n.red. Călin Georgescu) e nebun. Eh, dar el își dă seama că omul ăsta...

Dragoș Pătraru: Cu tine, în fața camerei? A, în privat.

Valeriu Nicolae: În privat. A dat de înțeles treaba asta și în... la interviul pe care l-am avut noi doi. Deci eu cu Simion la Starea Nației. Eh, și în ciuda acestui fapt, continuă să-l sprijine pentru că el știe că are foarte mare nevoie, uite, de oameni de felul ăsta care sunt radicali.

Și grupul ăsta radical e foarte căutat, din păcate, de toate partidele, fiindcă trebuie să ai, în concepția partidelor, grupuri de astea de oameni care cred în tine indiferent de ce faci.

Și asta a dus trumpismul. Deci ăsta e efectul lui Trump, care a spus foarte clar că pe el l-ar vota, o să-l voteze oamenii și dacă îl împușcă pe unul în mijlocul New York-ului. Și exact asta se întâmplă acum. Deci vedem efectul trumpismului, vedem efectul ingineriilor haosului, care...

Dragoș Pătraru: Și de aici... De aici...

Valeriu Nicolae: Și eu am demonstrat și asta. Deci am arătat că-i legat direct de Georgescu. E unul dintre inginerii haosului la români. Un tip care, deci, cu afaceri cu mâna dreaptă a lui Rusen, unul dintre ăia care au creat conturile de Facebook false.

 

Reprezentanții partidului AUR au declarat pentru digi24.ro că președintele partidului a dezmințit aceste afirmații, spunând că sunt neadevărate. Mai mult decât atât, nu vor comenta subiectul. 

Valeriu Nicolae își prezintă scuzele pentru că a făcut publică o discuție privată

După ce marturisirile sale au devenit virale pe rețelele sociale și datorită reluării acestui fragment din discuție în cadrul interviului pe care Simon l-a oferit la TVR unei alte jurnaliste, activistul a revenit pe rețelele sociale cu scuze pentru că a dezvăluit un dialog purtat în cadru privat. 

„Am făcut o nesimțire. Am povestit la TVR despre o discuție privată pe care am avut-o cu George Simion. Am o mulțime de motive care ar putea să justifice ce am făcut dar oricum m-aș uita la ce am făcut tot o mârlănie e.

Cred că George Simion face un mare deserviciu României susținându-l pe Călin Georgescu. Cred că dacă nu ar face asta, dacă s-ar separa de șarlatanul ăla mitoman ar putea deveni un lider politic mai bun decât ce are acum PSD-ul.

Cred că la acest moment Georgescu cel care avea în casa lui 27 de telefoane ca orice nesecurist bătrân este cel mai mare blestem pentru țara asta. Dar faptul că am crezut cinstit că fac un bine nu justifică mârlănia mea indiferent de ce a făcut sau spus Simion.

Nu e prima dată când fac o gafă de acest fel, sper însă să fie ultima. George Simion îmi cer scuze publice, îmi pare sincer rău, am fost, încă o dată, un bou”, a scris Valeriu Nicolae pe Facebook. 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

 

 

Editor : Alexandru Rotaru

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2026-10-05-3527
1
Cine este Luca Niculescu, a patra nominalizare a lui Nicușor Dan pentru funcția de...
nicusor dan diana sosoaca foto presidency ro
2
Diana Şoşoacă a mers la Cotroceni să-i spună lui Nicușor Dan că nu îl recunoaşte ca...
Asistent maternal în România. Foto Getty Images
3
Jobul plătit de stat pe care îl poți face în propria locuință. Ce salariu poți primi și...
sorin grindeanu inquam
4
Reacția lui Sorin Grindeanu după nominalizarea lui Luca Niculescu: Nu ține cont de...
INSTANT_CONSULTARI_PSD_65_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Stenograme din ședința greilor PSD. Grindeanu: „Profil de premier de tip Cioloș”. Dîncu...
Ultimele gesturi ale arbitrului Gheorghe Moldovan: flori, un mesaj tulburător și tragedia din fața copiilor
Digi Sport
Ultimele gesturi ale arbitrului Gheorghe Moldovan: flori, un mesaj tulburător și tragedia din fața copiilor
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
george simion sustine un discurs
Simion, în Politico: „Nimeni nu vrea o nouă Grecie”. Liderul AUR avertizează că nu se poate forma niciun Guvern stabil fără anticipate
George Simion.
Simion: „Mai avem puţin şi ajungem să guvernăm singuri; e o problemă de timp”
CPAC Great Britain 2026, Greenwich, London, UK - 16 Jul 2026
George Simion spune că un prieten al afaceristului Bogos i-a spus că s-au comis „abuzuri” în dosarul acestuia. Ce i-a răspuns șeful AUR
george simion si calin georgescu fac declaratii
George Simion spune că este „singurul nebun care încă îl susţine” pe Călin Georgescu
482191782_1036873758300630_938301279193905301_n
Ceartă pe bani în AUR. Lulea îl acuză pe Peiu că minte și le cere lui Dungaciu și Simion un singur lucru
Recomandările redacţiei
INSTANT_CALIN_GEORGESCU_DIICOT_014_INQUAM_Photos_George_Calin
Argumentele care au dus la arestarea preventivă a lui Călin...
monezi stecher pret energie cost energie bani electricitate curent
Cristian Bușoi, despre scumpirea electricității: „Nu a vorbit nimeni...
intrarea in sala CCR
CCR a respins sesizarea lui Ilie Bolojan în disputa privind...
August Hanning
Der Spiegel a dezvăluit statul pentru care ar fi spionat August...
Ultimele știri
Corveta „Contraamiral August Roman”, primele trageri de la intrarea în serviciu. Exerciții de neutralizare a dronelor
Finlanda oprește lucrările la centre AI ale Google: „Este o problemă gravă”. Investiția de 13 miliarde de euro, blocată
AUR propune o schemă de ajutor de stat pentru reducerea prețului energiei la consumatorii industriali. Vizată este Alro Slatina
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii sunt răsfățatele Universului pe 7 octombrie 2026. Mercur și Venus le aduc noroc și încredere
Cancan
Proces spectaculos cu Dedeman! O femeie și-a rupt brațul în magazin, dar surpriza a venit când a cerut...
Fanatik.ro
Talpan câștigă o primă bătălie în procesul de 36 de milioane de euro cu Gigi Becali! Judecătorul a cerut o...
editiadedimineata.ro
China își crește influența în Grecia prin intermediul influencerilor
Fanatik.ro
Tatăl lui Matei Ilie, dezvăluiri după duelul fiului său cu Salah și mesaj pentru naționala lui Hagi: „Ne vom...
Adevărul
„Dacă te lauzi e rău, dacă te vaiți e și mai rău". Oferte neobișnuite în piețele volante. Care sunt prețurile...
Playtech
Orașele din România în care sunt locuri de muncă, dar nu mai sunt suficienți oameni. Firmele caută angajați...
Digi FM
Boris Becker, tandru cu soția cu 22 de ani mai tânără. Lilian, superbă în costum de baie, la mai puțin de un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
E gata! FRF a luat decizia în privința lui Gică Hagi
Pro FM
Ce mai face celebra Bunică din clipurile lui Mircea Bravo. Actorul a răspuns întrebării pe care o aude cel...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Vin Diesel, fotografie rară cu fiica sa de 11 ani. Ce spune actorul despre rolul de tată: „Mă completează”
Adevarul
Facultatea „de lângă casă”, noua alegere a tinerilor. De ce tot mai mulți renunță la orașele universitare mari
Newsweek
Un pensionar obligă Casa de Pensii să îi recunoască 7 ani munciți în grupa a II-a. Ce bani în plus va primi?
Digi FM
Angelina Jolie și-a vândut casa din LA. Unde și-ar dori să trăiască și cine este vedeta care a cumpărat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cum s-a schimbat viața unei tinere după ce a ales să nu mai folosească telefonul zece zile: „Am simțit cum mă...
Digi Animal World
Ce a găsit un bărbat când se pregătea să-și spele rufele: „Era în haine, am rămas traumatizat”
Film Now
Cum arată Sigourney Weaver în 2026 la 77 de ani. Azi este ziua ei
UTV
Bărbatul care a mers pe jos în jurul lumii s-a întors în țara natală. Călătoria sa a început în 1998