Video George Simion, reacție după întâlnirea cu Călin Georgescu de la Biblioteca Națională. Care e planul Opoziției

Liderul AUR, George Simion, afirmă că efectele discuției cu fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, vor deveni vizibile săptămâna viitoare, când, în paralel, PSD va decide asupra viitorului guvernării. Vineri, 17 aprilie, cei doi s-au întâlnit la Biblioteca Națională din București și au avut o discuție de aproximativ o oră. Întrevederea a avut loc după ce Călin Georgescu a vorbit despre un guvern de reconciliere națională: PSD, PNL, AUR. Conducerea PSD a stabilit deja planul pentru schimbarea guvernării. Social-democrații mizează pe forțarea premierului Ilie Bolojan să demisioneze, prin retragerea sprijinului politic. Fondatorul AUR Marius Lulea a transmis vineri dimineață, pe Facebook, că o condiție pentru ca PSD să primească sprijinul AUR în această perioadă ar trebui să fie desemnarea lui Călin Georgescu premier.

Întrebat despre discuția de la Biblioteca Națională cu fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu, liderul AUR a răspuns: „O să vedeți săptămâna viitoare”.

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a declarat vineri seara la Digi24 că nu este „un breaking news că două persoane publice importante din România s-au întâlnit”.

„Faptul că s-au întâlnit la bibliotecă nu știu dacă are vreo semnificație. Eu cred că s-au întâlnit de mai multe ori, deci nu văd că ar fi așa o mare știre. Pot domnii Simion și Georgescu să influențeze ce face PSD? Nu! (..) Eu n-am auzit să fi fost certați vreodată.

Realist vorbind, (Călin Georgescu – n.red.) este omul care are cea mai mare intenție de vot din România. Noi avem o poziție publică clară, exprimată de multe ori, că nu vrem să facem niciun fel de coaliție, înțelegere sau alianță cu niciunul dintre partidele actualei coaliții de guvernare, până la alegeri.

Referitor la moțiunea de cenzură, noi am anunțat cu mult timp înainte de orice altă discuție legată de intențiile de PSD, că vrem să facem o moțiune de cenzură care să fie discutată în jurul datei de 13 mai, deci probabil depusă undeva pe 8-9 mai. Dacă PSD va depune o moțiune de cenzură înainte, în aprilie, nu văd vreun motiv pentru care nu am vota acea moțiune de cenzură. (..) Am anunțat demult moțiunea de cenzură pentru 13 mai, pentru că vom marca trei trimestre consecutive de scădere economică”, mai susține Peiu.

Călin Georgescu a vorbit joi, într-un interviu pentru Realitatea Plus, despre formarea unui guvern de reconciliere națională, din care să facă parte PSD, PNL și AUR. La rândul său, fondatorul AUR Marius Lulea, care între timp a fost îndepărtat de la conducerea formațiunii, a spus, într-o postare pe Facebook, că un „protocol serios” cu alte partide alături de AUR ar trebui să conțină și numele premierului, care ar trebui să fie Călin Georgescu.

„Dacă există un protocol serios, atunci acesta trebuie să prevadă clar și cine va conduce guvernul: de exemplu, desemnarea lui Călin Georgescu ca premier, ca o formă de corectare, măcar parțială, a unei mari nedreptăți, pentru ca românii să aibă din nou senzația că există o șansă reală în actualul sistem politic”, a transmis acesta.

Social-democrații mizează pe forțarea premierului Ilie Bolojan să demisioneze, prin retragerea sprijinului politic. Dacă până la următoarea ședință de Guvern de joi, 23 aprilie, Ilie Bolojan nu pleacă acasă, atunci miniștrii PSD ar putea demisiona în bloc.

După ziua de luni, 20 aprilie, cel mai probabil guvernarea nu va mai arăta la fel. Aproximativ 5.000 de membri ai PSD, printre care parlamentari, șefi ai filialelor din țară și aleși locali, vor vota, printr-un referendum, dacă partidul rămâne sau nu la guvernare. O singură întrebare le va fi adresată social-democraților, iar potrivit surselor Digi24.ro cel mai probabil va fi legată de retragerea sprijinului politic premierului Ilie Bolojan.

„Sunteți de acord ca PSD să îi retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan?”, este una dintre variantele luate în calcul.

Din cei 5.000 de membri PSD, doar 200 vor fi prezenți fizic la consultare, iar restul vor participa prin videoconferință. Ședința va începe la ora 17:00, iar planul social-democraților este să anunțe rezultatul în prime-time, în jurul orelor 19-20, adică în punctul de maximă audiență.

