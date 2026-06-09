Simion reia tema suspendării lui Nicușor Dan: cere părerea susținătorilor, pe Facebook. De ce este, de fapt, un proces complicat

Liderul AUR a readus în discuție tema suspendării lui Nicușor Dan. De această dată și-a întrebat urmăritorii, printr-o postare pe Facebook, dacă ar trebui să inițieze un astfel de demers. Între lansarea procedurii suspendare și demiterea efectivă a președintelui există însă două praguri esențiale, destul de greu de trecut în acest moment: votul majorității parlamentarilor și validarea rezultatului prin referendum.

George Simion le-a cerut părerea oamenilor, pe Facebook, cu privire la organizarea alegerilor anticipate și declanșarea procedurii de suspendare a președintelui.

„Nicușor Dan - suspendat! Pentru anularea voinței românilor. Soluția ieșirii din criză nu e Tomac ci Anticipatele.

Lăsați în comentarii (Da/Nu)”, este mesajul pe care l-a scris liderul AUR, marți dimineață.

Ce spune Constituția

Preşedintele României poate fi suspendat dacă o treime din numărul total al parlamentarilor solicită acest lucru şi numai după votul majorităţii aleşilor din Parlament. Dacă inițiativa trece de votul Legislativului, atunci în cel mult 30 de zile trebuie să fie organizat un referendum de demitere din funcţie a şefului statului.

Procedura este prevăzută în Articolul 95 din Constituţie:

(1) În cazul săvârşirii unor fapte grave prin care încalcă prevederile Constituţiei, Preşedintele României poate fi suspendat din funcţie de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, după consultarea Curţii Constituţionale. Preşedintele poate da Parlamentului explicaţii cu privire la faptele ce i se impută.

(2) Propunerea de suspendare din funcţie poate fi iniţiată de cel puţin o treime din numărul deputaţilor şi senatorilor şi se aduce, neîntârziat, la cunoştinţă Preşedintelui.

(3) Dacă propunerea de suspendare din funcţie este aprobată, în cel mult 30 de zile se organizează un referendum pentru demiterea Preşedintelui.

Cu alte cuvinte, pentru a iniția demersul, AUR ar trebui să strângă cel puțin 156 de semnături din partea aleșilor. Asta înseamnă că Alianța nu poate declanșa singură procedura, pentru că în prezent are doar 91 de senatori și deputați.

Dacă ar aduna, totuși, sprijinul necesar de la alte partide și din rândul parlamentarilor neafiliați, pentru suspendarea propriu-zisă ar avea nevoie ulterior de cel puțin 233 de voturi.

Dacă și acest prag ar fi trecut, va fi nevoie și de poziționarea cetățenilor, la un referendum.

Reacția lui George Simion vine după ce și Călin Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale, a cerut „fiecărui membru al Parlamentului care mai are în inimă dragoste de țară” să înceapă procedura de suspendare din funcție a președintelui Nicușor Dan, căruia îi reproșează forma „abuzivă” și „sfidătoare” în care l-a desemnat pe Eugen Tomac să formeze un nou Guvern.

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Editor : A.G.