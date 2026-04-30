Liderul AUR, George Simion, nu exclude posibilitatea ca Ilie Bolojan să fie înlocuit la Palatul Victoria cu Călin Georgescu, afirmând că o astfel de variantă depinde de configurația majorității parlamentare și de deciziile Partidului Social Democrat.

Într-o declarație acordată publicației Gândul, Simion a spus că AUR ar putea susține inclusiv în Parlament o soluție care să îi permită lui Călin Georgescu să ocupe o funcție de conducere.

„Am susține o variantă, inclusiv în Parlament, care ar duce la posibilitatea ca domnul Georgescu să nu mai fie hăituit prin aceste procese care par politice și să fie în funcții de conducere, cum o parte din români își doresc”, a declarat liderul AUR.

Întrebat dacă îl vede pe Călin Georgescu în funcția de premier al unui guvern de reconciliere națională, Simion a condiționat această posibilitate de existența unei majorități parlamentare și de poziția PSD.

„Dacă există o majoritate în Parlament și în mod normal ar trebui să fie compusă această majoritate din partidele unu și doi, dacă PSD-ul va renunța la a susține o himeră numită coaliție proeuropeană, orice este posibil”, a spus acesta.

În același timp, președintele Nicușor Dan a declarat în repetate rânduri că nu va desemna un premier susținut de o alianță PSD-AUR. De asemenea, întrebat anul trecut despre o eventuală desemnare a lui Călin Georgescu în funcția de prim-ministru, șeful statului a reacționat râzând.

