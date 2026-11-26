Preşedintele AUR, George Simion, a afirmat, joi seară, în judeţul Vâlcea, că a devenit în trei zile inculpat pentru o declaraţie din martie 2025, după ce „a început să glăsuiască Nicuşor Dan”. El acuză că este cercetat de „poliţia politică”, pentru o declaraţie pe care a făcut-o într-un moment de revoltă. „O să vorbesc în continuare despre nedreptăţi şi despre fiecare abuz pe care îl văd”, a afirmat Simion, adăugând că este „mai hotărât ca oricând” să le facă felul celor care se cred stăpâni peste ţară. „Şi să se consemneze acolo la domnii procurori că «a le face felul» înseamnă să-i las fără demnităţi, să-i las fără piele de şinşila pe ei şi să-i jupoi cum ne-au jupuit şi ei pe noi de 35 de ani”, a transmis Simion.

Liderul AUR, George Simion, a participat, joi seară, la Conferinţa de alegeri a AUR Vâlcea, relatează News.ro.

„Mă bucur mult că sunt în seara asta alături de voi, mă bucur că sunt din nou la Râmnicu Vâlcea. Mi-aş fi dorit să ne întâlnim în alte împrejurări, dar e bine că am reuşit să ajung, să ajungem. Mulţumesc celor care au fost mai devreme la Parchetul General”, şi-a început Simion discursul.

El a adăugat că ar fi vrut să vorbească despre problemele importante ale oamenilor, dar dezvoltarea evenimentelor îl obligă să discute despre „poliţia politică”.

„Din păcate, astăzi trebuie să vorbim despre ceva ce noi credeam că România a lăsat definitiv în urmă în decembrie 1989. Trebuie să vorbim despre poliţia politică (…) Venind pe drum, am apucat să citesc parte din dosar. Marele dosar, marea crimă pe care am săvârşit-o şi timp de o lună de zile şi eu şi alţi lideri suveranişti am fost ascultaţi. Toate telefoanele, telefoanele familiei am fost monitorizaţi”, a mai afirmat liderul AUR.

„Locatarul de la Cotroceni, încurcă lume Nicuşor Dan, cred că iar îşi ia vitaminele şi pastilele. Şi spune lucruri trăznite”

Simion a precizat că dosarul în care a fost inculpat se bazează pe o declaraţie politică: „Am făcut o declaraţie. O declaraţie politică. Nu ştiam că o declaraţie politică poate deveni motiv de urmărire penală. Am zis-o şi recent şi zic şi în faţa voastră astăzi în Vâlcea, eu consider că ceea ce trăim arată cât de adâncă a devenit criza democratică din România. Am ajuns într-un punct în care liderii opoziţiei sunt persecutaţi politic. Aţi văzut 55 de zile de arest pentru Călin Georgescu şi arestul continuă doar că este la domiciliu”.

„Locatarul de la Cotroceni, încurcă lume Nicuşor Dan, face declaraţii. A început să facă declaraţii în ultima vreme. Cred că iar îşi ia vitaminele şi pastilele. Şi spune lucruri trăznite. Se teme de rezultatul unor alegeri. Nu întâmplător astăzi s-a întâmplat ce s-a întâmplat, pentru că el a spus în ultimele săptămâni cât de speriat este de aceste alegeri. Proşti sunt cei care l-au pus acolo”, a mai afirmat George Simion.

El acuză că a devenit, în trei zile, inculpat pentru o declaraţie politică din 2025: „Am devenit inculpat pentru o declaraţie politică făcută în martie 2025, când candidatura lui Călin Georgescu a fost respinsă. Uite că un an şi jumate mai târziu, de când a început să glăsuiască Nicuşor Dan, şi-a adus aminte statul român de vorbele mele”.

„Eu astăzi am fost chemat în faţa procurorilor, nu pentru că am comis vreo ilegalitate, nu pentru că am făcut ceva, pentru că n-am furat, n-am deturnat fonduri publice, n-am pus mâna pe banii românilor (…) Sunt inculpat pentru că am spus ce am spus într-un moment de revoltă politică, cum spun sute de mii de români care nu mai pot”, a afirmat liderul AUR.

„Să se consemneze acolo la domnii procurori că «a le face felul» înseamnă să-i las fără demnităţi, să-i las fără piele de şinşila pe ei”

Acesta crede că „o să fie trimitere în judecată foarte, foarte curând, e clar”.

„O să vorbesc în continuare despre nedreptăţi şi despre fiecare abuz pe care îl văd. Aşa că toţi cei care mă întreabă de acasă şi dintre voi cum sunt, sunt mai hotărât ca oricând să le fac felul acestor nenorociţi care se cred stăpâni peste ţară şi peste noi. Şi să se consemneze acolo la domnii procurori că «a le face felul» înseamnă să-i las fără demnităţi, să-i las fără piele de şinşila pe ei şi să-i jupoi cum ne-au jupuit şi ei pe noi de 35 de ani”, a declarat Simion, în faţa membrilor AUR prezenţi la conferinţă.

Liderul AUR, George Simion, a fost inculpat pentru instigare publică după ce, într-un clip postat pe pagina sa de Facebook, a spus că „cei care au comis lovitura de stat”, în contextul respingerii candidaturii lui Călin Georgescu la alegerile prezidenţiale, „ar trebui jupuiţi în piaţa publică”.

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Editor : Liviu Cojan