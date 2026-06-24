Președintele AUR, George Simion, susține că a fost sunat luni seară, la ora 21:15, de către un consilier prezidențial care i-a spus „E un lucru bun ca voi să votați” Guvernul Adrian Veștea. Simion nu a spus numele consilierului și a precizat că acesta „nu a confirmat în vreun fel că Nicușor Dan este de acord” ca AUR să fie parte a puterii. Potrivit celor declarate de liderul AUR, convorbirea a avut loc cu câteva minute înainte de votul în plenul reunit al Parlamentului pentru învestirea Guvernului Veștea, care a nu a întrunit numărul minim de 233 de voturi pentru a putea fi instalat. Într-o reacție pentru Digi24, Palatul Cotroceni a transmis că președintele Nicușor Dan nu are cunoștință despre o astfel de conversație și este exclus să fi mandat vreun consilier pentru negocieri privind obținerea unei majorități în Parlament.

George Simion a declarat miercuri seară, în cadrul unui interviu pentru Gândul.ro, că ar fi fost căutat, luni seară, de un consilier al lui Nicușor Dan, înaintea votului de învestire pentru Cabinetul Veștea.

„M-a sunat un consilier prezidențial, dar nu a confirmat în vreun fel că Nicușor Dan este de acord să fim parte a puterii. «E un lucru bun ca voi să votați» (ar fi spus consilierul, n.r.). Lamentabil... Și după vine Sorin Grindeanu și îi zice lui Becali că Simion i-a zis președintelui… Nu, dar astea sunt niște afirmații necinstite lansate în spațiul public și tocmai de asta a fost și conferința mea”, a declarat George Simion.

Reacția Administrației Prezidențiale

Administrația prezidențială a reacționat și a negat că Nicușor Dan a cerut vreunui consilier să poarte astfel de negocieri.

„Presedintele României nu are cunoștință despre convorbirea la care face referire domnul Simion. Este exclus ca șeful statului să fi mandatat vreun consilier să poarte discuții cu reprezentanți ai partidelor politice sau ai grupurilor parlamentare în vederea obținerii unei majorități parlamentare”, a transmis Palatul Cotroceni.

Luni, înainte de votul pentru învestirea Cabinetului Veștea, George Simion i-a cerut public lui Adrian Veștea să meargă la sediul partidului AUR pentru a discuta despre o eventuală susținere. Tot atunci, Simion i-a cerut președintelui să spună public dacă este nevoie de voturile AUR.

„Îl aştept pe domnul Veştea până diseară, la ora 20.00, la sediul formaţiunii noastre, pentru a discuta ceea ce vrea să facă pentru ţară. Și pe Nicușor Dan să zică public dacă este nevoie de voturile AUR, și într-o întrevedere, dacă parlamentarii AUR mai sunt extremiști”, a spus luni George Simion.

Guvernul Veștea a ratat luni seară învestirea prin votul parlamentarilor, obținând doar 189 de voturi pentru dintr-un minim de 233.

Editor : B.E.