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Simona Bucura Oprescu, fost ministru al Muncii, a fost aleasă preşedinte al Organizaţiei de Femei a PSD: a candidat singură

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Simona Bucura-Oprescu, ministrul Muncii.
Simona Bucura-Oprescu Foto: Inquam Photos / George Călin
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Simona Bucura-Oprescu, deputat şi fost ministru al Muncii, a fost aleasă, sâmbătă, în funcţia de conducere a Organizaţiei de Femei a Patidului Social Democrat. Aceasta a fost votată de 443 dintre cele 447 de delegate prezente pa conferinţa organizată la Palatul Parlamentului.

Moţiunea „România pe mâini bune” susţinută de Simona Bucura-Oprescu, singura moţiune prezentată la conferinţa OFSD, a fost declarată câştigătoare cu 443 de voturi din totalul de 447 exprimate la conferinţa care a avut loc sâmbătă, la Palatul Parlamentului. Patru dintre delegatele care au votat s-au abţinut şi nu a fost înregistrat niciun vot împotrivă.„Îmi doresc ca fiecare dintre noi să aducem ceva în coşul de încredere pentru PSD, datorită activităţii noastre împreună. (...) Fiecare dintre noi îmi doresc să facă mai mult şi mai bine pentru români”, a spus Bucura-Oprescu la finalul conferinţei, potrivit News.ro.

În discursul ţinut înaintea votului, fostul ministru al Muncii a criticat deciziile luate de guvernul din care PSD a făcut parte.

„Doar 16% dintre absolvenţii de studii superioare din România provin din mediul rural. Vedem tot mai des că elevii din mediul, rural au şanse tot mai mici să ajungă la facultate fiindcă familiile nu îşi permit să îi susţină pentru a-şi construi o carieră aşa cum îşi doresc şi aşa cum le permite potenţialul, şi cum să îşi permită când avem politicieni pentru care prioritatea gvernamentală este să taie bursele elevilor, să taie transportul pentru studenţi, iar pentru ei decalogul guvernării începe cu austeritatea? De aceea vom susţine politici publice care să reducă aceste diferenţe”, anunţă Simona Bucura-Oprescu.

Editor : B.E.

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