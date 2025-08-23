Președintele Consiliului Județean Timiș și președinte al Uniunii Consiliul Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din țară, Alfred Simonis (PSD), critică, într-o intervenție la Digi 24, declarațiile premierului Ilie Bolojan pentru Bloomberg, referitoare la faptul că riscul de incapacitate de plată este foarte mare, afirmând că „joaca de-a cuvintele a premierului din ultimele 10 zile e una infantilă”. Simonis argumentează cu faptul că astfel de declarații nu ne ajută, ca țară, „sperie piețele internaționale, sperie investitorii, sperie creditorii și te împrumuți la dobânzi ridicate”.

„Riscul de incapacitate de plată este într-adevăr foarte mare după ani de deficite mari”, declara, zilele trecute, într-un interviu pentru Bloomberg, premierul Ilie Bolojan. „Dacă nu intrăm pe o traiectorie stabilă, singurul rezultat posibil este unul foarte negativ”, adăuga acesta, afirmând că următoarele șase luni cruciale pentru ca administrația sa să impună o serie de măsuri de austeritate radicale, în ciuda nemulțumirii crescânde a populației și a tensiunilor din cadrul coaliției de guvernare.

Totodată, sâmbătă, premierul Bolojan a declarat, joi, pentru Antena 1, că nu şi-a pus problema să demisioneze, dar a sta pe un astfel de post, în condiţiile în care nu poţi să faci ceea ce trebuie, deşi ai un program de guvernare, nu se justifică, adăugând că speră să nu ajungă în această situaţie.

”În momentul în care eşti pe o funcţie şi vezi că nu poţi să faci ceea ce este necesar, mai bine pleci decât să ocupi un post acolo unde nu poţi să faci ceea ce trebuie pentru ţara ta sau pentru comunitatea ta”, a spus premierul. Ilie Bolojan a menţionat că, faptul că aceste proiecte, care sunt destul de complexe, se vede că nu pot fi asumate şi puse în practică decât prin asumarea răspunderii, înseamnă că acest guvern se duce totdeauna cu mandatul pe masă”.

”Deci problema nu este să stai pe un post unde, credeţi-mă, nu este uşor să faci această chestiune. Nu mi-am pus problema să demisionez, dar a sta pe un astfel de post, în condiţiile în care nu poţi să faci ceea ce trebuie, deşi ai un program de guvernare, nu se justifică. Sper să nu ajungem în această situaţie”, a completat el.

„Am încredere că nu va repeta greșeala”

În opinia lui Alfred Simonis, declarația de la Bloomberg a fost o mare greșeală și „această insecuritate pe care o promovează în ultimele două săptămâni nu ne ajută ca țară”.

„Cu tot respectul, faptul că în urmă cu câteva zile a declarat la Bloomberg că suntem în risc de incapacitatea de plată și acuma așa anunță faptul că e posibil să demisioneze sau, mă rog, ar putea demisiona într-un context în care guvernul are nevoie de susținere și de hotărâre fermă cu privire la anumite măsuri care sunt susținute de coaliția de guvernare, eliminare a sunecurilor, eliminare a cheltuielilor aberante ale statului român și tot felul de reforme de care avem nevoie sau pe care trebuie să le facem, nu pot sta pe o fundație care înseamnă că premierul poate pleca, nu e sigur pe ceea ce declară. Cred că a fost o mare greșeală să facă acea declarație la Bloomberg. Cred că această insecuritate pe care o promovează în ultimele două săptămâni nu ne ajută ca țară”, a declarat Simonis.

Acesta a reamintit că la scurt timp după acea declarație a premierului, consilierul prezidențial pentru politici economice Radu Burnete a combătut ceea ce a spus Bolojan, adăugând că este „extrem de riscant, ca prim-ministru al României, al unei a unei țări membre UE, al României, în acest caz, să faci astfel de declarații, pentru că nu faci decât să sperii piețele internaționale, să sperii investitorii, să sperii creditorii, să te împrumuți la dobânzi ridicate și să nu faci de altceva decât să pierzi foarte mult ca țară. Cred că a fost o o declarație neinspirată, ca să fiu elegant, pe care am încredere că premierul nu o va mai repeta. De aia, repet, și de la Cotroceni s-a ieșit în secunda doi și s-a combătut cumva elegant. Pentru că nimeni nu vrea conflict și tensiune. Nici eu nu vreau”.

Simonis recunoaște problema deficitului mare, care trebuie redus, dar afirmă că, „atât timp cât acest deficit e bazat pe investiții în autostrăzi, spitale, educație, sănătate”, n-ar avea neapărat o problemă. „Înțeleg nevoia de a reduce deficitul, însă să știți că multe dintre măsurile care au fost luate în aceste pachet unu și pachetul doi care vor fi luate, nu vor reduce substanțial deficitul. Trebuie să hotărâm ce vrem. Înțeleg nevoia de a nu ne împrumuta ca să plătim salarii și pensii și asta vă spun foarte, foarte clar. Dar dacă trebuie să facem autostrăzi așa cum au făcut Germania, Franța, Italia, Spania, Marea Britanie, statele dezvoltate s-au dezvoltat și au dezvoltat infrastructura prin investiții, prin împrumuturi. Dacă vrem și noi sau avem voie să facem asta, cred că ar fi de bun augur să o facem”.

Editor : M.C