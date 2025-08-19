Live TV

Sindicaliștii din Educație îi cer lui Ilie Bolojan să dezmintă afirmațiile privind norma didactică: „E complet fals”

Data publicării:
Ilie Bolojan.
Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / Codrin Unici
Din articol
Calendarul protestelor

Trei federaţii sindicale din învăţământ condamnă „ferm” declaraţiile premierului Ilie Bolojan, conform cărora norma didactică de predare ar fi scăzut în ultimii ani şi susţin că afirmaţia este „complet falsă”. Sindicaliştii susţin că în ultimii ani norma didactică a fost constantă, iar în prezent a ajuns printre cele mai mari din UE. Potrivit acestora, salariaţii din învăţământ vor continua protestele.

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia Sindicatelor din Educaţie „SPIRU HARET” şi Federaţia Naţională Sindicală „ALMA MATER” condamnă ferm declaraţiile premierului Ilie Bolojan, conform cărora norma didactică de predare ar fi scăzut în ultimii ani, se arată într-un comunicat de presă remis, marţi, agenţiei News.ro.

„Afirmaţia este complet falsă, lipsită de orice fundament şi fie demonstrează o gravă lipsă de cunoaştere a realităţilor din sistemul de învăţământ românesc, fie lansarea ei în spaţiul public a fost făcută special, cu un scop manipulator, chiar dacă este cunoscut adevărul. Opinia publică trebuie să ştie că, în ultimele decenii, norma didactică de predare a fost constantă, iar acum, folosindu-se date false, a ajuns printre cele mai mari din UE, în condiţiile în care munca profesorilor din România este mult mai complexă decât cea a cadrelor didactice din majoritatea celorlalte state membre ale UE, state unde şi salariile sunt mult mai mari!”, se arată în comunicat.

Potrivit sursei citate, cerinţele şi presiunile asupra cadrelor didactice „au crescut constant, pe fondul unor «reforme» continue”, însă „fără nicio finalitate” şi a unei „finanţări sub standardele minime europene”.

„Înainte să facă o astfel de afirmaţie descalificantă pentru un demnitar de un asemenea rang, poate domnul prim-ministru ar fi trebuit să verifice de ce peste 700 de milioane de euro din PNRR au fost pierdute şi să spună cine se face vinovat de o asemenea indolenţă, fiind astfel văduvit de o sumă consistentă un domeniu cu atâtea nevoi, cum este sistemul educaţional. Domnul Ilie Bolojan ştie că o astfel de afirmaţie (neadevărată), lansată de o figură cu autoritate, distorsionează percepţia publicului asupra muncii cadrelor didactice, iar intenţia sa a fost însă clară: să justifice, în mod fals, aceste măsuri de austeritate luate fără nicio consultare şi fără studii de impact”, precizează sindicaliştii.

Aceştia adaugă că munca unui profesor nu se limitează la orele de predare, corectarea lucrărilor, pregătirea orelor, evaluarea elevilor, orele de consiliere şi activităţile extracurriculare fiind „o componentă vitală” a normei de muncă şi, de cele mai multe ori, „nereglementate şi neremunerate corespunzător”.

Federaţiile sindicale îi cer premierului Ilie Bolojan ca, „din decenţă faţă de sutele de mii de cadre didactice”, să retracteze public afirmaţiile făcute şi să iniţieze un dialog real bazat pe date concrete şi pe o înţelegere corectă a nevoilor din sistemul de învăţământ.

„Analizând avalanşa de măsuri iresponsabile luate împotriva sistemului educaţional prin Legea nr. 141/2025, precum şi lipsa totală de interes legată de atragerea fondurilor pentru investiţii din PNRR, se trage o singură concluzie: Guvernul Bolojan are misiunea mascată de a falimenta învăţământul de stat. Atragem atenţia că, în următorii cinci ani, zeci de mii de cadre didactice vor ajunge la vârsta pensionării, iar profesorii suplinitori calificaţi ar fi urmat să umple acest gol. Însă, odată eliminaţi anul acesta din sistem, aceştia vor migra spre alte domenii şi nu vor mai reveni în învăţământ”, afirmă sindicaliştii în acelaşi comunicat.

Calendarul protestelor

Aceştia mai informează că, în acest context, protestele celor trei federaţii din educaţie vor continua şi în săptămânile viitoare, prin pcihetarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi mitinguri în Piaţa Victoriei între 3 şi 8 septembrie şi un marş de protest în 8 septembrie, pe traseul Piaţa Victoriei – Palatul Cotroceni.

„Educaţia nu este o problemă, ci o soluţie! Educaţia nu este o cheltuială, ci o investiţie!”, încheie cele trei federaţii din învăţământ.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
fulger in furtuna
1
Cod portocaliu de furtuni puternice. Care sunt zonele vizate de avertizarea ANM
Oana Toiu, Proposed Minister of Foreign Affairs, Heard in Parliament, Bucharest, Romania - 23 Jun 2025
2
Ce salarii oferă Ministerul de Externe pentru cele 180 de posturi scoase la concurs. Oana...
Geoffrey Hinton
3
„Nașul AI” a dezvăluit singura soluție pentru ca omenirea să poată supraviețui...
profimedia-1030146551
4
Summit SUA - Ucraina - UE. Trump pregătește o trilaterală cu Zelenski și Putin. Macron...
Summit Alaska
5
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta...
"I-au distrus viața!" A ajuns de nerecunoscut, la 15 ani după ce a plecat de la FCSB
Digi Sport
"I-au distrus viața!" A ajuns de nerecunoscut, la 15 ani după ce a plecat de la FCSB
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
„Trump vede războiul prin ochii Rusiei.” Trei momente de la...
Prim-ministrul Ilie Bolojan.
Ilie Bolojan a avut o întâlnire cu Alex Florența, procurorul general...
Alertă în Mureș: Emil Gânj, care și-ar fi ucis și incendiat iubita...
accident a1
Accident grav pe A1: Doi oameni aflați pe autostradă au murit după ce...
Ultimele știri
Ministrul Energiei, despre lucrările la lacul Vidraru: „Aurul de aici nu se măsoară în kilograme, ci în siguranţă, independenţă energet
Iranul susține că serviciul israelian de spionaj Mossad și-a făcut centru de asamblat drone în Teheran
Guvernul a amânat din nou hotărârea prin care Traian Băsescu ar urma să primească o vilă de protocol
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
intalnire guvernul romaniei cu amr
Ilie Bolojan și primarii s-au înțeles asupra unor măsuri cu privire la proiectele finanțate prin PNRR. Ce lucrări continuă, ce se amână
ilie bolojan face declaratii la guvern
Ilie Bolojan, către reprezentaţii AMR: Vor primi finanţare PNRR doar proiectele care vor fi finalizate până la finele lui august 2026
lia olguta vasilescu si ilie bolojan
Lia Olguţa Vasilescu: I-am reproșat domnului Bolojan că nu a comunicat. Azi am vorbit, a acceptat 29 de puncte din 30
Prim-ministrul Ilie Bolojan.
Ilie Bolojan, după discuțiile cu magistrații despre pensiile speciale din Justiție: „Reforma pensiilor este în linia normelor europene”
Mihai Fifor (PSD)
Fifor îl atacă din nou pe Bolojan: Transmite panică în loc de încredere şi nu spune nimic despre „hoţii conectaţi politic la buget”
Partenerii noștri
Pe Roz
Dezvăluiri controversate despre planurile lui Meghan Markle la începutul relației cu Harry: „Voia să...
Cancan
BREAKING NEWS. Andra și Cătălin Măruță au cerut ordin de protecție împotriva unui bărbat care îi terorizează!
Fanatik.ro
În timp ce Zelenski negocia pacea la Casa Albă, ucrainenii se împotmoleau la București. Cum a fost blocat...
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
O ”notificare de la Moscova”, cauza reală a demisiei Elenei Udrea de la Cotroceni? Dezvăluiri neașteptate la...
Adevărul
Trump a lăudat fiecare lider european în parte: „Arăți grozav cu bronzul ăsta”. Ce i-a șoptit lui Macron...
Playtech
Harta României, pe masă la discuţiile dintre Trump şi Zelenski! Planul periculos al lui Putin, spus cu voce...
Digi FM
Dan Negru, mesaj tranșant despre războaiele care zguduie lumea: „Trimiteți copiii elitelor pe front. Va fi...
Digi Sport
Divorțul anului în România, un nou episod: despărțiți, dar împreună
Pro FM
Val de reacții după ce Delia a postat mai multe fotografii în costum de baie: „Ce ai vrut să demonstrezi?”...
Film Now
Russell Crowe rupe tăcerea la 20 de ani de la incidentul din New York în urma căruia a fost arestat pentru...
Adevarul
Cea mai impresionantă poveste de supraviețuire. Tânăra aristocrată care a supraviețuit pe „Insula Demonilor”...
Newsweek
Budăi dă vești bune la pensie pentru 660.000 pensionari. Când vin banii de la Mica Recalculare
Digi FM
Mihaela Rădulescu, omagiu dedicat lui Felix: "Energia lui solară s-a potrivit cu a mea în toate felurile...
Digi World
Legătura dintre Covid-19 şi bolile respiratorii. Cum ajută vaccinarea. Noi observații ale cercetătorilor
Digi Animal World
„Paznicii rațelor” fac senzație în Thirsk. Ritualul lor de seară a devenit viral pe internet
Film Now
Jennifer Aniston spune că distribuția Friends îl plângea pe Matthew Perry încă dinainte de moartea lui: "Mă...
UTV
Alina Eremia s-a căsătorit cu Edy Barbu. Nuntă de poveste la Palatul Snagov - Vezi imaginile