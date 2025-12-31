Live TV

Sindicatele critică dur decizie Guvernului de a nu mai plăti prima zi de concediu medical: O limitare a dreptului la protecție socială

Confederația Națională Sindicală „Cartel Alfa”  a transmis un comunicat în care critică în termeni duri decizia Guvernului Bolojan adoptată pe 30 decembrie de a nu mai plăti prima zi de concediu medical. Potrivit Sindicaliștilor, hotărârea este o limitare directă a dreptului la protecție socială în caz de boală.

Digi24.ro redă mai jos comunicatul sindicaliștilor prin care semnalizează neregulile din decizia Executivului. 

Prin OUG adoptată în grabă ieri, 30 decembrie 2025, fără o consultare reală și cu un termen de „dezbatere” de câteva ore, Guvernul decide: prima zi de concediu medical NU va mai fi plătită. Aceasta nu este o simplă ajustare tehnică. Este vorba de o limitare directă a dreptului la protecție socială în caz de boală, astfel:

●Se introduce un mecanism de control extins al concediilor medicale, cu presiune în primul rând pe pe medic și pacienți.

●Se diminuează indemnizația prin neplata primei zile de boală (1 feb. 2026 – 31 dec. 2027).

●Costul „disciplinării” sistemului este mutat pe umerii angajaților bolnavi promovându-se o cultură a muncii nerespectate și sancționării vulnerabilității.

●Se creează ambiguități periculoase: cine plătește, cine controlează, cine răspunde?

Formularea actuală a ordonanței ridică probleme serioase de claritate și echitate, inclusiv în ceea ce privește:

•inițierea controlului concediilor medicale,

•distribuția responsabilităților financiare între angajator și FNUASS,

•riscul unor interpretări care pot conduce la transferul arbitrar al obligațiilor de plată.

Reducerea drepturilor angajaților nu poate fi justificată prin urgență bugetară și nu poate fi decisă în ultimele zile ale anului, în absența unei dezbateri autentice.

Dincolo de conținutul ordonanței, modul de adoptare ridică probleme grave de legalitate și legitimitate. Actul normativ a fost promovat într-o manieră accelerată, care nu respectă procedura de construcție legislativă și nici principiile dialogului social. Proiectul a fost înaintat Comisiei de Dialog Social a Ministerului Sănătății la ora 16:00 și a fost aprobat de Guvern la ora 18:00, în pofida opoziției exprimate în cadrul ședinței și fără avizul Consiliului Economic și Social, fără a exista posibilitatea reală de analiză, consultare sau integrare a observațiilor formulate de partenerii sociali. O astfel de practică nu poate fi calificată drept reformă, ci reprezintă o decizie unilaterală, în care drepturile angajaților sunt subordonate unor considerente politice și bugetare de moment.

Solicităm eliminarea prevederilor privind neplata primei zile de concediu medical, respectarea dreptului la protecție socială în caz de boală, fără condiționări sau sancțiuni financiare și reluarea urgentă a unui dialog social real, cu respectarea procedurilor legale și a rolului partenerilor sociali.

În lipsa unui dialog social autentic, ca formă de apărare a drepturilor angajaților, vom ataca în justiție această ordonanță care încalcă în mod agresiv principiul asigurărilor, se arată în comunicatul transmis. 

