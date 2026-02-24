Sindicatul angajaților din Guvern critică reforma administrației chiar înainte de adoptare: „Unele măsuri permit abuzul”

Reprezentanții sindicatului angajaților din Guvern au transmis o scrisoare deschisă adresată premierului Ilie Bolojan și ministrului Dezvoltării, Cseke Attila, prin care critică reforma administrației. Aceștia susțin că unele măsuri permit abuzul, „ating în prifunzine funcția publică”, dar și că proiectul în sine este vulnerabil din punct de vedere constituțional.

Sindicatul susține că reforma administrației „conține intervenții care ating în profunzime funcția publică, drepturi fundamentale și securitatea juridică” și că, în actuala formă, proiectul este „vulnerabil constituțional, atât prin lipsa unei situații extraordinare reale, cât și prin riscul de a afecta stabilitatea funcției publice și predictibilitatea normelor”.

„Un ego politic care nu are ce căuta în administrație”

„Aveți numeroase avertismente de la doi miniștri cu privire la dispoziții neconstituționale și insistați să forțați dispozitiile legii fundamentale pentru un ego politic care nu are ce căuta în administrația publică. Domnilor, a ignora aceste avertismente înseamnă a ocoli chiar opinia profesioniștilor din sistem, a celor care cunosc efectele reale ale acestor măsuri și care vor fi puși să repare, ulterior, consecințele unor decizii grăbite”, mai transmis reprezentanții angajaților de la Palatul Victoria.

Aceștia îi cer premierului să amâne proiectul: „Adoptarea lor pe repede-înainte nu repară nimic, ci doar mută criza în instanțe, în conflicte sociale și în blocaje administrative”.

În plus, susțin angajații, modificările structurale aduse Codului administrativ prin O.U.G., fără dezbatere parlamentară și fără perioadă rezonabilă de adaptare, aduc o stare de incertitudine în rândul angajaților, iar „reforma evaluării bugetarilor este formulată într-un mod care permite abuzul”.

Sindicatul critică, punctual, mai multe modificări propuse de Guvern:

„Pierderea dreptului de a conduce pentru neplata amenzilor contravenționale rutiere încalcă dispoziții constituționale. (...) Executarea silită a indemnizației persoanei cu handicap și a venitului minim de incluziune pentru taxe locale înfrânge caracterul social al statului, prevăzut de Constituție. (...) Publicarea informațiilor fiscale ale persoanelor fizice în Monitorul Oficial Local încalcă dreptul la viață privată. Sporește expunerea și identificabilitatea persoanei, fără garanții suficiente privind durata publicării, rectificarea erorilor, ștergerea datelor și căile de contestare. Există alternative mai puțin intruzive. Măsura este disproporționată și afectează viața privată”, se mai arată în comunicatul sindicatului.

Criticile vin cu puțin timp înainte ca Guvernul să adopte pachetul de reformă în administrație, dar și măsurile de relansare economică. Ședința Executivului este programată la ora 18:00.

