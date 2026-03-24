Sindicatul angajaților din Ministerul Proiectelor Europene: România riscă să piardă miliarde de euro din fonduri europene

„Trend îngrijorător de eliminare a performanţei" „Lipsă de asumare politică"

România riscă să piardă miliarde de euro din fonduri europene pe fondul unei recesiuni tehnice confirmate, din cauza deciziilor greşite, a blocajelor administrative şi a lipsei de specialişti, avertizează sindicatul „Normalitate”, al angajaţilor din Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

„În lipsa unor măsuri urgente, România riscă, în perioada imediată, pierderea altor miliarde de euro şi aplicarea unor penalităţi semnificative, în special în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). Într-o perioadă critică pentru economia României (2025-2026), când fondurile europene ar fi trebuit să reprezinte principalul motor al redresării economice, autorităţile au slăbit exact structurile responsabile de gestionarea acestor resurse”, se arată într-un comunicat al sindicatului, citat de Agerpres.

Potrivit sursei citate, efectele acestor măsuri sunt deja vizibile: diminuarea severă a capacităţii administrative, blocarea sau întârzierea implementării unor proceduri, demotivarea personalului şi creşterea numărului de plecări din sistem.

În ceea ce priveşte PNRR, sindicatul atrage atenţia asupra riscurilor asociate următoarelor cereri de plată: cererea de plată nr. 5, în valoare de 1,18 miliarde euro (28 de jaloane şi ţinte), programată pentru transmitere în aprilie 2026; ultima cerere de plată, în valoare de 8,8 miliarde euro (151 de jaloane şi ţinte), estimată pentru sfârşitul lunii septembrie 2026.

„Ambele cereri includ jaloane şi ţinte cu risc ridicat de neîndeplinire, pe fondul întârzierilor în finalizarea unor proiecte majore de infrastructură şi al blocajelor în adoptarea unor reforme esenţiale. Aceste probleme pot conduce la suspendarea plăţilor şi la aplicarea unor penalităţi semnificative, în contextul termenelor-limită din 2026”, susţine sursa citată.

„Trend îngrijorător de eliminare a performanţei”

Blocajul nu se limitează la PNRR. Deficitul de personal şi lipsa de motivaţie afectează întregul sistem de gestionare a fondurilor europene, existând aceleaşi riscuri reale şi pentru programele operaţionale 2021-2027.

Potrivit reprezentanţilor sindicatului, blocajele şi întârzierile nu sunt simple incidente administrative, ci rezultatul direct al lipsei de voinţă politică şi al unor decizii adoptate fără o evaluare adecvată a realităţii şi a impactului.

„Mai mult, sunt penalizaţi exact cei care asigură performanţa sistemului, în condiţiile în care, de ani de zile, gradul de încărcare este extrem de ridicat, iar orele suplimentare efectuate nu sunt compensate, aspecte semnalate constant inclusiv în rapoartele de audit. Se conturează astfel un trend îngrijorător în România de eliminare a performanţei din funcţionarea sistemului, inclusiv prin modificarea jalonului 420 din PNRR, care prevedea salarizarea în funcţie de performanţă, adică o reformă esenţială a legii salarizării”, se mai arată în comunicatul organizaţiei sindicale.

Potrivit sindicaliştilor din MIPE, aceste măsuri au afectat profund capacitatea instituţională, prin reducerea personalului specializat, diminuări salariale de până la 25% aplicate exclusiv acestei categorii şi pierderea accelerată a experţilor din domeniu, fără nicio justificare şi fără nicio economie reală la buget, în condiţiile în care veniturile sunt susţinute din fonduri europene.

„Lipsă de asumare politică”

În context, sindicatul acuză lipsa unui dialog real cu autorităţile deşi a transmis în mod repetat scrisori deschise către Guvern, preşedintele României, partidele politice şi parlamentari. De asemenea, în ultima perioadă, a recurs inclusiv la forma de protest a grevei japoneze.

„Cu toate acestea, până în prezent, nu au fost identificate soluţii concrete, iar dialogul real cu factorii de decizie lipseşte. România nu duce lipsă de fonduri. România duce lipsă de asumare politică, de dialog real, de decizii corecte luate la timp şi de păstrarea specialiştilor care au dus România pe locuri fruntaşe în Europa la absorbţia fondurilor europene şi care pot transforma aceste resurse în rezultate concrete. Sindicatul MIPE «Normalitate» solicită iniţierea imediată a unui dialog real şi responsabil cu factorii decizionali, pentru identificarea rapidă a unor soluţii concrete. Fără măsuri urgente de stabilizare şi motivare a personalului, România riscă nu doar penalităţi de miliarde de euro, ci şi ratarea unei oportunităţi istorice de dezvoltare”, subliniază comunicatul.

