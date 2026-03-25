Singurul deputat care a votat împotriva Legii femicidului este o femeie. Cum își argumentează decizia

Legea care combate femicidul a fost adoptată, decizional, de Camera Deputaților, fiind proiectul care s-a bucurat de cel mai mare sprijin parlamentar de până acum. O singură persoană a votat împotriva legii - deputata neafiliată Raisa Enachi.

De la tribuna Parlamentului, Raisa Enachi, deputată neafiliată, a criticat proiectul pe motiv că ar fi vorba despre o suprareglementare. „Există deja reglementare în Codul Penal. Introducerea unor noi clauze agravante duce la confuzie juridică”, a transmis aceasta.

Legea a fost adoptată cu 284 de voturi „pentru”, iar singurul vot „contra” a venit din partea Raisei Enachi. În plus, doi deputați s-au abținut de la vot, fiind vorba despre Vasilică Priceputu (PSD) și Mariana Vârgă (deputat neafiliat) și alți doi deputați nu au votat.

Deputata vorbește despre o „vulnerabilitate juridică”

Digi24.ro a încercat să o contacteze pentru un punct de vedere privind votul din plen, însă deputata nu a răspuns apelurilor. Printr-un comunicat de presă, aceasta a transmis ulterior că legea riscă să fie, de fapt, o sursă de incertitudine și vulnerabilitate juridică.

„Proiectul de lege pentru prevenirea și combaterea femicidului și a violențelor care îl preced, dezbătut și votat astăzi în plenul Camerei Deputaților, ridică o întrebare esențială pentru orice legislator responsabil: ce anume votăm, în realitate?

Un text care și-a modificat în mod repetat definițiile, obiectul de reglementare și conceptele centrale pe parcursul întregului traseu legislativ nu mai poate pretinde coerență, stabilitate și previzibilitate. În absența acestor exigențe, actul normativ riscă să devină nu un instrument eficient de protecție, ci o sursă de incertitudine și vulnerabilitate juridică”, a transmis deputata.

Raisa Enachi susține că proiectul a fost modificat de fapt pe parcursul parlamentar, în comisii:

„În primul rând, ne confruntăm cu un viciu procedural major, generat de suprapunerea rolurilor și de un mecanism de auto-validare politică. Aceiași inițiatori ai proiectului de lege sunt și cei care îl modifică substanțial prin amendamente, 47 în Comisia specială de fond din Senat și 61 în aceeași comisie din Camera Deputaților, pentru ca, ulterior, tot ei să îl valideze în cadrul comisiilor. În aceste condiții, filtrul parlamentar autentic devine iluzoriu.”

În plus, aceasta mai spune că legea reglementează deja omorul și violența în familie: „În al doilea rând, proiectul creează un paralelism normativ inadmisibil, reglementează deja faptele: omorul (art. 188-189) și violența în familie (art. 199), inclusiv circumstanțele agravante. Dreptul penal clasic este clar, infracțiunea rămâne aceeași, circumstanțele o califică.

Acest proiect nu se limitează la agravante, ci creează o categorie paralelă, 'femicidul', dublând inutil reglementarea existentă și generând confuzie juridică. Judecătorul va fi pus în situația de a alege între mai multe texte aplicabile aceleiași fapte”.

Enachi: legea creează discriminare

„Proiectul legislativ nu rezolvă problema reală, în expunerea de motive se recunoaște că problema este aplicarea legii existente, nu lipsa reglementării. Nu poți corecta o deficiență de aplicare printr-o lege mai neclară.

Deci, acest proiect votat astăzi în Camera decizională, dublează inutil legislația existentă, introduce concepte vagi și neconstituționale, creează discriminare, afectează rolul instanței și transformă procesul legislativ într-un mecanism de auto-validare politică”, se mai arată în comunicat.

Legea femicidului merge la promulgare

Camera Deputaților a adoptat, în calitate de cameră decizională, proiectul de lege privind prevenirea şi combaterea femicidului. România va avea, astfel, pentru prima dată în legislația națională definit femicidul, iar fapta va putea fi pedepsită cu închisoare de la 15 la 25 de ani sau chiar pe viață.

Anul trecut, în țara noastră au avut loc 59 de cazuri de femicid. Asta înseamnă că, lunar, câte cinci femei au fost ucise. Sau că, în medie, o femeie este ucisă o dată la șase zile.

Proiectul merge acum la președintele României pentru promulgare.

Citește și: „Legea femicidului” a fost adoptată de Parlament: pedepse cu ani multi de închisoare sau chiar detenție pe viață

Editor : A.G.