Toți miniștrii PSD au renunțat la mandate, în bloc, printr-o demisie succintă. Doar Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor, a avut și un mesaj pentru premier.

PSD a făcut publice demisiile tuturor miniștrilor social-democrați, care au fost depuse joi, la Guvern, de la ora 14:oo. Deși colegii săi au folosit formulări scurte, Ciprian Șerban a lăsat scris și un mesaj pentru premier:

„Vă rog să primiți, domnule Prim-Ministru, expresia deosebitei mele considerații”.

Ulterior, la Parlament, Ciprian Șerban a transmis că, dincolo de lupta politică, este nevoie de decență.

„Dincolo de orice luptă politică, cred eu că în exercitarea atribuțiilor pe care le-am avut trebuie să păstrăm o urmă de decență”, a spus ministrul.

„Relația cu Bolojan a fost în regulă”

Întrebat cum a fost relația cu premierul Bolojan în tot acest timp, Ciprian Șerban a transmis:

„A fost regulă. Sunt sincope în orice colaborare. Per total a fost bine.”

