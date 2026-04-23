Toți miniștrii PSD au renunțat la mandate, în bloc, printr-o demisie succintă. Doar Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor, a avut și un mesaj pentru premier.
PSD a făcut publice demisiile tuturor miniștrilor social-democrați, care au fost depuse joi, la Guvern, de la ora 14:oo. Deși colegii săi au folosit formulări scurte, Ciprian Șerban a lăsat scris și un mesaj pentru premier:
„Vă rog să primiți, domnule Prim-Ministru, expresia deosebitei mele considerații”.
Ulterior, la Parlament, Ciprian Șerban a transmis că, dincolo de lupta politică, este nevoie de decență.
„Dincolo de orice luptă politică, cred eu că în exercitarea atribuțiilor pe care le-am avut trebuie să păstrăm o urmă de decență”, a spus ministrul.