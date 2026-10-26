Sistemul de sănătate mai are nevoie de 11 miliarde de lei până la sfârșitul anului. Rogobete: „Sub nicio formă nu se închid spitale”

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a declarat, luni seară, că întregul sistem de sănătate din România ar avea nevoie de 10,5 - 11 miliarde de lei pentru a funcţiona până la finalul anului. El a precizat că rectificarea bugetară va fi făcută până la finalul săptămânii viitoare.

„Sistemul de sănătate are nevoie, la rectificarea bugetară, de exemplu, tot domeniul sănătăţii, undeva la 10,5-11 miliarde de lei. Rectificarea bugetară pentru a închide anul fiscal. O parte din aceşti bani sunt pentru Ministerul Sănătăţii, programele naţionale de sănătate, zona critică din sănătate, UPU-uri, anestezie, terapie intensivă, secţiile de nou-născuţi, şi lista poate continua. Iar diferenţa de 9 miliarde, să zicem, aproximativ, este pentru Casa Naţională de Asigurări de Sănătate”, a declarat Alexandru Rogobete, luni seară, la TVR 1, potrivit News.ro.

Ministrul a explicat că jumătate din sumă este pentru programe, medicamente, plăţi în farmacii şi pentru alte servicii medicale, iar restul pentru concediile medicale.

Ministrul a precizat că rectificarea bugetară ar putea avea loc până la finalul săptămânii viitoare.

„Pentru rectificarea bugetară încă se fac discuţii. În cel mai scurt timp posibil, probabil că săptămâna viitoare, pe finalul săptămânii viitoare este programată, dacă doriţi, rectificarea bugetară”, a spus Rogobete.

De asemenea, Alexandru Rogobete a declarat că, atunci când se taie cu barda de la sănătate, sistemul nu este înţeles.

„Atunci când tai de la sănătate cu barda, sigur, poţi să faci asta doar că nu înţelegi sistemul, dar s-a întâmplat asta şi dai câteva miliarde pentru investiţii care pot aştepta, de exemplu, nişte stadioane pe la Oradea, pe la Braşov. Doar dau un exemplu, nu vreau să atac pe nimeni. Asta înseamnă o lipsă de viziune şi o lipsă de echilibru de fapt. Despre asta vorbeam”, a completat Rogobete.

Rogobete : „ Sub nicio form ă nu se închid spitale”

Ministrul Sănătăţii a dat asigurări că în România nu se vor închide spitale, dar se va dezvolta reţeaua de ambulatorii, pentru că 80 la sută dintre pacienţii care se prezintă la spital fac acest lucru pentru analize, ajustare de tratament sau un simplu consult. Internarea pacienţilor câte 2-3 zile pentru analize nu este sustenabilă.

„Sub nicio formă nu se închid spitale. Asta vreau să o spun din start, ferm, apăsat. Nu se vor închide spitale. Politica publică pe care am avut-o la Ministerul Sănătăţii, inclusiv în mandatul trecut şi o voi continua, se bazează pe dezvoltarea zonei de ambulatoriu de specialitate şi spitalizare de zi. Şi am reuşit cu fonduri europene, dar şi cu fonduri din bugetul de stat, în multe locuri, să extindem capacitatea de răspuns a ambulatoriilor de specialitate”, a declarat Alexandru Rogobete.

Ministrul Sănătăţii a explicat că, în urmă cu aproximativ 20 de ani, pacienţii care treceau prin anumite intervenţii chirurgicale rămâneau internaţi 3-5 zile pentru recuperare. În prezent, pentru multe dintre aceste proceduri, externarea poate avea loc chiar a doua zi deoarece tehnologia şi tehnica medicală au evoluat foarte mult.

Potrivit lui Rogobete, o mare parte dintre pacienţii cu boli cronice care se prezintă la spital au nevoie, de fapt, de monitorizarea stării de sănătate.

„Ştiţi că 80 la sută dintre pacienţii care se prezintă la spital pentru boli cronice, de fapt, au nevoie de ajustarea tratamentului, monitorizarea stării clinice, de investigaţii simple, analize, imagistică sau un simplu consult. Or, pentru asta nu trebuie internat pacientul două-trei zile, cum se obişnuia. Îl internăm două-trei zile pentru a-i face analizele. Nu este sustenabil”, a mai precizat Alexandru Rogobete.

Editor : Ș.R.