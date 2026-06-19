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Video „Situația e gravă”. Miruță a cerut lămuriri de la Kiev după explozia dronei în Constanța: „Sunt 14 întrebări”. Când va veni răspunsul

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nicusor dan constanta dana 78 drona
Foto: Nicușor Dan Facebook
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Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a declarat vineri că se aşteaptă să primească pe 23 iunie explicaţiile oficialilor din Ucraina privind incidentul recent din Portul Constanţa, unde a explodat o dronă maritimă. Oficialul român a trimis părţii ucrainene o adresă în care sunt formulate 14 întrebări.

Ministrul a precizat, într-o conferinţă de presă, că peste câteva zile ar trebui să primească aceste răspunsuri din partea oficialilor de la Kiev.

„Le aştept, sigur, mai mult decât dumneavoastră. Discut constant, am primit doar un răspuns la adresă cum că răspunsul final va veni pe 23 iunie, adică peste câteva zile. Este o ţară în război, probabil că interacţionează instituţional pentru a răspunde la cele 14 întrebări pe care eu le-am trimis”, a declarat Radu Miruţă.

Ministrul interimar al Transporturilor a mai afirmat că din punctul lui de vedere, situaţia de securitate din Portul Constanţa este gravă şi a cerut conducerii portului să vină cu un plan care să fie implementat de urgenţă în trei luni, chiar şi parţial, cel puţin pentru punctele la intrarea dinspre mare în port.

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La acest moment, conducerea portului mai are la dispoziţie 11 zile pentru a prezenta acest plan, a insistat ministrul.

„La Portul Constanţa situaţia de securitate, din punctul meu de vedere, este gravă, am dat o dispoziţie Consiliului de Administraţie şi conducerii portului ca în 15 zile să vină cu un plan care să fie implementat de urgenţă în trei luni măcar pentru cele 3 puncte critice care sunt la intrarea dinspre mare în port. Acest plan ar trebui să fie implementat chiar şi într-o formă parţială cât mai repede cu putinţă. În general, planul trebuie să arate o capacitate urgentă de a putea să se monitorizeze activitatea din Portul Constanţa din anumite puncte”, a afirmat Miruţă.

În data de 5 iunie, o dronă maritimă ucraineană a explodat la dana 78 din Portul Constanţa.

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Editor : C.A.

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