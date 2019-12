Situație bizară în Parlament. PSD a modificat legi pentru care Guvernul Orban ar fi vrut să își angajeze răspunderea

Situație bizară în Parlament. Guvernul cere să-și angajeze răspunderea pe mai multe proiecte printre care și amânarea termenelor care vizează pensionarea anticipată a magistraților. Doar că acest proiect tocmai a fost astăzi modificat de Senat. Social-democrații atrag atenția că solicitarea de angajare a răspunderii rămâne fără obiect.

Guvernul a trimis Parlamentului trei proiecte pentru care și-ar asuma răspunderea în forul legislativ. Doar că mai multe proiecte care au intrat deja în procedură parlamentară. Este vorba de legile justiției, de legea care reglementează transportul elevilor care merg la școală într-o altă localitate decât ce de domiciliu și o lege a plafoanelor, necesară pentru ca bugetul pentru 2020 să fie adoptat mai repede.

Referitor la legile justiției: exact astăzi, când Guvernul a trimis proiectele pentru care vrea să-și asume răspunderea, la Senat, inclusiv cu voturile PNL, au fost adoptate două dintre proiecte. Este vorba despre prorogarea termenului pentru pensionarea anticipată a magistraților și de prorogarea termenului pentru completurile de trei judecători.

Practic, astăzi Guvernul își poate asuma răspunderea doar pe unul dintre aceste proiecte, cel care se referă la majorarea de la doi la patru ani a perioadei pentru care pot intra în Institutul de magistrară cei aflați la început de drum în domeniul justiției.

Mai sunt și alte probleme. Este vorba de acel proiect de lege care reglementează transportul elvilor. Se cere abrogarea Ordonanței 51 aflată în Parlament. Această abrogare este deja discutată discutată la Camera Deputaților, are și raport în comisie și ar fi trebuit astăzi să ajungă în plen. Acest lucru înseamnă că și pe acest proiect de lege, Guvernul Orban nu mai are obiect să-și asume răspunderea, pentru că se ajunge în situația în care guvernul își asumă răspunderea pe un proiect care deja este votat de către Parlament.

În aceste condiții rămâne de văzut ce va face Guvernul mâine. Până la ora 10:00 se vor depune amendamente, iar PSD vrea să modifice această asumare a Guvernului, mai exact să ceară Executivului să renunțe la proiectele care deja au fost votate în Parlament. Dacă Ludovic Orban va fi de acord cu acest amendament al PSD, va trebui să și-l asume.

Acum, PSD amenință Guvernul cu atacuri la Curtea Constituțională.

Robert Cazanciuc, senator PSD: Este o insultă pur și simplu. La adresa Parlamentului, poporului. Am încercat să explic astăzi că acest proiect de asumare a răspunderii pe pachet de justiție a rămas fără obiect. Am decis în Comisia juridică de ieri să prorogăm termenul referitor la pensionarea anticipată a magistraților cu doi ani de zile, nu cu un an. Astăzi în plen, acest proiect de lege a primit vot unanim. E o procedură parlamentară care s-a finalizat astăzi. Proiectul a plecat spre președinte, proiectul a rămas fără obiect.

Ludovic Orban, prim-ministrul României: E posibil să nu mai includem în proiectul care vizează legile justiției decât acea prorogare de termen care vizează creșterea vechimii de la 2 la 4 ani. E posibil să primim alte amendamente care pot să ducă la abrogare sau prorogarea termenelor pe o perioadă mai lungă. Nu pot să anticipez eu acum care vor amendamentele formulate de parlamentari.

