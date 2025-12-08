Situații bizare la alegeri. O primărie din Botoșani e moștenire de familie: după tată și mamă, a ajuns primar și fiica

Primăria comunei Mihai Eminescu din Botoșani este condusă de aproape două decenii de aceeași familie. Fiica fostului primar, care a demisionat după ce a recunoscut că a luat mită, a câștigat alegerile și devine noul primar al comunei pentru următorii 2 ani și jumătate. Anterior, primăria a fost condusă și de mama acesteia.

Alegerile în comuna Mihai Eminescu au fost câștigate de Andreea-Cristina Alecu Gireadă, candidată din partea PSD, care a obținut 1.330 de voturi, adică 41,5% din total.

Aceasta este fiica fostului primar, Verginel Gireadă, care a oscilat de-a lungul anilor între PNL și PSD și care a demisionat din funcție în urma unei anchete DNA pentru luare de mită. De altfel, primăria a fost condusă de aceeași familie încă din anul 2004.

Președinta PSD Botoșani, Doina Fedorovici, alături de candidata care a câștigat primăria. Sursa: Facebook

Verginel Gireadă a condus Primăria în mai multe mandate: între 2004 și 2012, apoi a revenit pe funcție după alegerile din 2020. În anul 2012, edilul a obținut un mandat de parlamentar din partea PNL, dar nu a lăsat primăria pe mâinile unui „străin”. În perioada în care a fost deputat, funcția de primar a fost ocupată de soția sa, Aneta Gireadă. Aceasta a rămas pe funcție timp de două mandate, până în 2020, când la primărie a revenit soțul.

Verginel Gireadă a candidat și a câștigat din nou în anul 2020, din partea PNL , însă la alegerile din 2024 a trecut la PSD. Chiar dacă obținuse un nou mandat, a demisionat la scurt timp, fiind implicat într-o anchetă privind luare de mită. Acum, fiica sa, Andreea-Cristina Alecu Gireadă, a candidat tot pe listele PSD.

„Sunt profund recunoscătoare pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o și vă mulțumesc din suflet! Am format o echipă unită și puternică împreună cu locuitorii comunei și am demonstrat că ne dorim același lucru – continuarea dezvoltării comunei Mihai Eminescu!”, a scris Andreea Alecu Gireadă pe pagina sa de Facebook, după anunțarea rezultatelor.

Fiica, angajată în primăria condusă de tată, deține 19 terenuri în comună

Andreea Alecu Gireadă a fost angajată de-a lungul anilor tot în cadrul primăriei pe care părinții au condus-o. Potrivit datelor publicate pe site-ul primăriei, din 2017 aceasta a fost consilier juridic. Ulterior, din 2022, a ajuns șef de birou și apoi șef de serviciu.

Potrivit declarației de avere din anul 2024, Andreea Gireadă deține nu mai puțin de 19 terenuri în comuna Mihai Eminescu.

