Situații bizare la alegeri. O primărie din Botoșani e moștenire de familie: după tată și mamă, a ajuns primar și fiica

comuna mihai eminescu
Comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani. Sursa foto: Site-ul primăriei
Fiica, angajată în primăria condusă de tată, deține 19 terenuri în comună

Primăria comunei Mihai Eminescu din Botoșani este condusă de aproape două decenii de aceeași familie. Fiica fostului primar, care a demisionat după ce a recunoscut că a luat mită, a câștigat alegerile și devine noul primar al comunei pentru următorii 2 ani și jumătate. Anterior, primăria a fost condusă și de mama acesteia. 

Alegerile în comuna Mihai Eminescu au fost câștigate de Andreea-Cristina Alecu Gireadă, candidată din partea PSD, care a obținut 1.330 de voturi, adică 41,5% din total. 

Aceasta este fiica fostului primar, Verginel Gireadă, care a oscilat de-a lungul anilor între PNL și PSD și care a demisionat din funcție în urma unei anchete DNA pentru luare de mită. De altfel, primăria a fost condusă de aceeași familie încă din anul 2004.

primaria mihai eminescu
Președinta PSD Botoșani, Doina Fedorovici, alături de candidata care a câștigat primăria. Sursa: Facebook

Verginel Gireadă a condus Primăria în mai multe mandate: între 2004 și 2012, apoi a revenit pe funcție după alegerile din 2020. În anul 2012, edilul a obținut un mandat de parlamentar din partea PNL, dar nu a lăsat primăria pe mâinile unui „străin”. În perioada în care a fost deputat, funcția de primar a fost ocupată de soția sa, Aneta Gireadă. Aceasta a rămas pe funcție timp de două mandate, până în 2020, când la primărie a revenit soțul.

Verginel Gireadă a candidat și a câștigat din nou în anul 2020, din partea PNL , însă la alegerile din 2024 a trecut la PSD. Chiar dacă obținuse un nou mandat, a demisionat la scurt timp, fiind implicat într-o anchetă privind luare de mită. Acum, fiica sa, Andreea-Cristina Alecu Gireadă, a candidat tot pe listele PSD.

„Sunt profund recunoscătoare pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o și vă mulțumesc din suflet! Am format o echipă unită și puternică împreună cu locuitorii comunei și am demonstrat că ne dorim același lucru – continuarea dezvoltării comunei Mihai Eminescu!”, a scris Andreea Alecu Gireadă pe pagina sa de Facebook, după anunțarea rezultatelor. 

Andreea Alecu Gireadă a fost angajată de-a lungul anilor tot în cadrul primăriei pe care părinții au condus-o. Potrivit datelor publicate pe site-ul primăriei, din 2017 aceasta a fost consilier juridic. Ulterior, din 2022, a ajuns șef de birou și apoi șef de serviciu. 

Potrivit declarației de avere din anul 2024, Andreea Gireadă deține nu mai puțin de 19 terenuri în comuna Mihai Eminescu.

