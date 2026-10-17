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Video „So much bruiaj". Cristela cere intervenția SUA pentru eliberarea lui Călin Georgescu. Interviu cu un influencer care ar fi spălat bani

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Cristela MARIO
Sursa foto: Captura video/X
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Din articol
„Sunt vocea celor care îl susțin” „Au ales oameni săraci de pe TikTok” „Pare atât de inocent încât nici nu cred că bea cafea” „So much bruiaj" Cine este Mario Nawfal

Soția fostului candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, a oferit un interviu în engleză unuia dintre cei mai controversați influenceri „MAGA” din Statele Unite. Cristela Georgescu, devenită noua portavoce a așa-numitului curent „suveranism”, după ce soțul său a fost reținut pentru 30 de zile, a avut o discuție de peste 40 de minute cu Mario Nawfal. Cristela a perorat aceleași teze fără să aducă dovezi. De la „eurostalinism” până la „liveurile susținătorilor sunt bruiate”. 

Digi24.ro a urmărit în întregime discuția dintre soția fostului candidat acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu peste un milion de euro pentru a extrage principalele idei. 

Important de punctat, Mario Nawfal este influencerul cu care a avut o discuție și liderul AUR, George Simion

Simion i s-a plâns acestuia de condițiile în care a fost reținut fostul candidat. Ce-i drept, liderul AUR s-a bucurat de mai puțin de jumătate din timpul căruia i-a fost acordat doamnei Georgescu. 

Încă de la bun început, soția fostului candidat, a perorat tezele favorite ale așa numiților suveraniști, spunând, printre altele, că „Acum este mai rău decât în comunism”.

„Sunt vocea celor care îl susțin”

Cristela „i-a furat” rolul de principală victimă a „dictaturii europene” lui George Simion și a clamat, fără probe, că toate filmările pe care le pune pe rețelel sociale sunt „date jos”. Digi24.ro nu a indentificat cazuri în care soția fostului candidat să fi fost „cenzurată” pe rețelele sociale. 

Aceasta a mai clamat, iarăși fără probe, că familia sa și Călin Georgescu, în special, a fost ameințat că „va fi lichidat fizic”.

Cristela a continuat spunând că „Georgescu nici măcar nu avea un cont de TikTok și l-am convins eu” pentru că „nu aveam bani să plătim televiziunile”. 

Cristela a mai adăugat că „nu boții l-au făcut viral, ci mesajele pe care le spunea el au devenit virale”. 

Amintim, Bogdan Peșchir este cercetat pentru că a oferit sume uriașe așa numiților influenceri de pe TikTok pentru a promova numele acestuia pe rețelele sociale. 

„Au ales oameni săraci de pe TikTok”

Cristela mai spune că nu au existat campanii concentrate pe TikTok care l-au promovat pe Călin Georgescu. Aceasta clamează că autoritățile au ales „niște oameni săraci pe care i-au întrebat dacă au fost plătiți să-l susțină, iar aceștia au spus că-l susțin doar pentru că rezonează cu mesajele sale” .

Soția fostului candidat a mai spus că dosarul în care este acuzat de lovitură de stat nu are sens pentru că „de ce ar face cineva care a câștigat alegerile așa ceva” (n.red. Călin Georgescu a câștigat doar primul tur al alegerilor prezidențiale). 

„Pare atât de inocent încât nici nu cred că bea cafea”

Mario Nawfal a intervenit abrupt în discuție și a povestit despre cum l-a întâlnit pe Călin Georgescu care „mi-a vorbit din sufragerie și pare omul care nu cred că bea nici măcar un pahar de bere”. Cristela a aprobat imediat acest lucru, la fel a făcut și după ce influencerul american a spus că fostul candidat „nu cred că bea nici măcar cafea ci se limitează la ceai” 

Nawfal a simțit să pluseze și a vorbit despre „George Simion care pare tipul dur care rezistă”. Cristela nu a dat curs aprecierilor lui Nawfal și a schimbat rapid subiectul spunând, din nou, că „suntem parteneri strategici ai SUA și ar trebui să existe o intervenție în acest caz” .

Influencerul american a simțit nevoia să mai spună că „DIICOT este o structură foarte coruptă”, iarăși, fără să-și probeze în vre-un fel acuzațiile. Cristela nu s-a oferit să-l contrazică și s-a limitat la a spune „eu spun din ce am văzut eu”.

„So much bruiaj"

Într-un punct oarecare, Cristela Georgescu a vorbit despre vizitele lui Călin Georgescu prin țară și a acuzat, fără probe, că fostul candidat și chiar toți susținătorii săi sunt „bruiați”. 

Soția fostului candidat a declarat: „Când Călin mergea prin țară, filmările sale erau imediat date jos, oamenii nu puteau intra în live pe rețelele sociale. (n.red. „So much bruiaj" a fost formula folosită exact de către Cristela).

Din analiza digi24.ro, nu au existat „bruiaj” în rândul susținătorilor lui Călin Georgescu. Fiecare vizită a acestuia în țară a fost reflectată pe larg de către oamenii pe care îi aducea AUR cu autocarele. 

Cristela Georgescu a mai acuzat, în câteva rânduri că autoritățile au folosit „arme grele” pentru a-l intimida (n.red. procedura standard în cazul perchezițiilor în cazul în care este vorba despre acuzații privind înșelăciunea în proporții deosebit de mari este identită pentru fiecare suspect).

Soția fostului candidat nu s-a ferit să-l complimenteze pe moderator, spunând: „mă uit la tine și mă regăsesc pe mine în tinerețe, am crezut mereu că pot schimba lumea”. 

Cine este Mario Nawfal

De la investitor în criptomonede la intervievator al sfinţilor conservatori, influencerul Mario Nawfal a găzduit recent în podcastul său persoane apropiate lui Donald Trump, precum şi pe autocratul bielorus Alexander Lukaşenko, dar este şi ţinta unor acuzaţii de deturnare de fonduri.

În România, el a devenit cunoscut după ce a început să preia și să răspândească mesajele lui Călin Georgescu sau Andrew Tate, fiind folosit, la rândul său, de Elon Musk pentru a-și distribui teoriile despre „sistemul nedemocratic” din țara noastră.

Foști asociați și colaboratori au depus plângeri la FBI și SEC, acuzându-l pe Mario Nawfal de presupuse delapidări, evaziune fiscală și spălare de bani.

Mai mulți foști angajați și colaboratori au afirmat public că Nawfal le datora salarii restante și mii de dolari sub formă de compensații neplătite.

Întreaga discuție dintre Nawfal și Cristela Georgescu poate fi urmărită AICI.

Editor : Alexandru Rotaru

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