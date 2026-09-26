Live TV

Social-democraţii critică programul de guvernare al lui Siegfried Mureșan. „Viziune bazată pe tăieri și constrîngeri”

Data actualizării: Data publicării:
rogobete 3
Alexandru Rogobete. Inquam Photos / George Călin
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Rogobete: „Aceeaşi viziune bazată pe tăieri şi constrângeri” Natalia Intotero: „Educație, vechea promisiune de 6% din PIB”

Social-democraţii critică programul de guvernare depus sâmbătă, la Parlament, de premierul desemnat, Siegfried Mureşan. Atât Alexandru Rogobete, fost ministru al Sănătăţii, cât și Natalia Intotero au atacat pe Facebook documentul. Rogobete l-a numit „o rușine”

Rogobete: „Aceeaşi viziune bazată pe tăieri şi constrângeri”

Social-democratul Alexandru Rogobete, fost ministru al Sănătăţii, spune că programul prezentat pe Sănătate este „o ruşine”, „aceleaşi promisiuni, aceeaşi viziune bazată pe tăieri şi constrângeri”.

„Am citit integral capitolul dedicat Sănătăţii din noul program de guvernare. Dincolo de formulările frumoase şi de principiile generale, lipsesc răspunsurile serioase la marile probleme care apasă astăzi sistemul public de sănătate. Unde este strategia pentru resursa umană? Unde este deblocarea posturilor din spitale? Unde este plata corectă a gărzilor şi reorganizarea lor? Unde sunt soluţiile pentru specialităţile deficitare şi măsurile concrete prin care păstrăm medicii, asistentele şi ceilalţi profesionişti în România? Unde este strategia reală pentru creşterea accesului pacienţilor la medicamente şi terapii inovative? Unde sunt investiţiile în inovaţie, cercetare clinică, dezvoltare şi industria farmaceutică din România? Unde este planul concret pentru dezvoltarea ambulatoriului de specialitate? Unde este continuarea marilor investiţii în infrastructura spitalicească? Unde sunt investiţiile dedicate patologiilor critice, secţiilor ATI şi UPU? Unde este reforma sistemului de transfuzii şi modernizarea laboratoarelor? Şi, mai ales, unde este reforma reală a CNAS, instituţie care ar trebui reconstruită în jurul pacientului, nu doar transformată într-un mecanism de control al costurilor? În locul acestor răspunsuri găsim din nou principii, enumerări şi dorinţe: 'pacientul în centru', 'finanţarea urmează performanţa', 'banii urmează pacientul' ”', a scris Rogobete pe Facebook.

Potrivit acestuia, Sănătatea trebuie privită inclusiv ca parte a securităţii naţionale şi ca domeniu capabil să genereze investiţii, cercetare, locuri de muncă înalt calificate şi valoare adăugată pentru economie.

„În schimb, regăsesc prea mult din aceeaşi filosofie promovată de Ilie Bolojan şi de conducerea CNAS: cost, grad de ocupare, reducerea capacităţilor considerate insuficient utilizate şi presiune pe cheltuieli. Tăiem, tăiem, tăiem. Iar Oana Gheorghiu, propusă acum pentru Ministerul Sănătăţii, are o întrebare importantă la care trebuie să răspundă. Ani de zile, din societatea civilă, a vorbit despre accesul pacienţilor la tratament, despre bolnavii de cancer, despre dreptul pacienţilor la standarde moderne de îngrijire şi despre nevoia de schimbare a sistemului. Unde sunt toate acestea acum? Unde este acea voce în programul de guvernare pe care ar urma să îl pună în aplicare? Le-a uitat? Nu mai crede în ele? Sau au fost doar teme de campanie şi comunicare ale perioadei de ONG?”, a transmis Rogobete.

Acesta consideră că programul de guvernare nu aduce schimbarea structurală de care sănătatea are nevoie.

„Riscul este să continue aceeaşi politică de constrângere financiară care poate slăbi şi mai mult sistemul public. România nu are nevoie de încă o listă de dorinţe. Are nevoie de medici, asistente, medicamente, investiţii, infrastructură, cercetare, inovaţie şi acces real la sănătate”, a spus Rogobete.

Natalia Intotero: „Educație, vechea promisiune de 6% din PIB”

Şi Natalia Intotero a criticat programul propus de PNL, USR şi UDMR.

„Un program de guvernare nu înseamnă să înşiri intenţii frumoase. Înseamnă să spui clar ce faci, pentru cine, cu ce bani şi până când. Am citit propunerile din noul program de guvernare, în special capitolele referitoare la educaţie, familie şi tineret. Concluzia mea este că multe dintre măsuri pun accentul pe întoarcerea cât mai rapidă a oamenilor în câmpul muncii, în timp ce sprijinul concret pentru familii şi tineri rămâne insuficient conturat”, a scris ea pe Facebook.

Intotero precizează că la Educaţie „revedem vechea promisiune cu 6% din PIB, dar, afirmă ea, fără un calendar bugetar clar, există riscul să rămână doar o altă cifră pe hârtie.

„În acelaşi timp, programul vorbeşte despre reducerea abandonului şcolar. Dar acest flagel nu se rezolvă doar prin baze de date şi monitorizare. Un copil aflat în risc de abandon are nevoie, în primul rând, de sprijin real: hrană, consiliere, transport, servicii sociale şi o familie care să poată face faţă costurilor educaţiei”, a subliniat Natalia Intotero.

Ea a făcut referire şi la capitolul „Natalitate şi familie”.

„Părinţii pot păstra indemnizaţia dacă se întorc la muncă după 6 luni de la naşterea copilului. În teorie sună bine pentru venituri, dar în practică pune o presiune uriaşă pe părinţi, în condiţiile în care reţeaua de creşe este încă insuficientă, iar cumpărarea unei locuinţe devine un vis tot mai greu de atins pentru tot mai multe familii. Programul de guvernare vorbeşte despre locuinţe pentru tineri şi familii tinere, dar nu vedem un mecanism concret care să ne spună cine le construieşte, cu ce bani, câte locuinţe vor fi disponibile, pentru câte familii şi în ce condiţii vor fi alocate”, a mai arătat social-democrata.

„Natalitatea nu se creşte prin sloganuri. Educaţia nu se repară cu măsuri care sună bine pe hârtie, dar nu răspund problemelor concrete din viaţa copiilor şi familiilor. Iar tinerii nu rămân în România şi nu îşi întemeiază familii doar pentru că le promitem programe. Au nevoie de politici publice concrete, finanţate şi măsurabile”, a fost mesajul acesteia.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
radu miruta
1
Reacția lui Radu Miruță, după ce a stat o oră în trafic pe Valea Oltului: „Patru oameni...
Siegfried Mureșan.
2
Asociaţia Italienilor din România a cerut în instanţă anularea decretului prin care...
oameni mulți pe o stradă din Europa
3
Cum ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare. Unul dintre partide...
ID275576-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
4
„Sorin Grindeanu, viitorul prim-ministru al României”. Liderul PSD și-a făcut intrarea în...
Siegfried Muresan, bolojan, fritz, tanczos barna la masa in birou
5
Cum arată Guvernul propus de Siegfried Mureșan. Lista nominalizărilor PNL-USR-UDMR și...
Gabi Tamaș a văzut interviul lui Ianis Hagi și a folosit cuvinte greu de digerat
Digi Sport
Gabi Tamaș a văzut interviul lui Ianis Hagi și a folosit cuvinte greu de digerat
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
traian basescu in fata ta digi24
Traian Băsescu, reacție ironică la criticii lui Siegfried Mureșan: „Cum să pui un premier care o să înceapă iar cu statul de drept?”
siegfried muresan a depus proigramul de gvernare la parlament
Câciu îl acuză pe Mureșan că a făcut programul de guvernare cu AI. Premierul desemnat: „Ideile sunt elaborate cu inteligenţa umană”
30th Annual Economist Government Roundtable in Athens
WSJ: Ambasadoarea SUA în Grecia a declarat la o cină, înainte de căderea Guvernului Bolojan: „Putem face asta oricărei țări dorim”
siegfried muresan a depus proigramul de gvernare la parlament
Siegfried Mureșan, presiune pe PSD înaintea votului pentru Guvern: „Are o responsabilitate mai mare decât noi pentru situația politică”
claudiu manda
Claudiu Manda: PSD este pregătit pentru alegeri anticipate. Suntem pregătiţi şi să ne asumăm guvernarea
Recomandările redacţiei
siegfried muresan a depus proigramul de gvernare la parlament
Siegfried Mureșan a depus la Parlament programul de guvernare şi...
INSTANT_DEPUNERE_PROGRAM_PM_001_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Tanczos Barna, alergat de Mureșan pe holurile Parlamentului: „Am...
Middle East News - June 6, 2021
Șeful serviciilor secrete egiptene a avertizat Israelul cu privire la...
Close up Business people meeting to discuss the situation on the market. Business Financial Concept
Deficitul bugetar a coborât la 2,89% din PIB în primele 8 luni ale...
Ultimele știri
Calendarul învestirii Guvernului Mureșan. Când au loc audierile miniștrilor și votul în Parlament
Un avion cu sute de pasageri a făcut o aterizare de urgență pe Aeroportul Otopeni după ce ar fi lovit o pasăre
Vucic a discutat cu Putin la telefon: Serbia speră să obţină o nouă prelungire a acordului de gaze cu Rusia
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii intră într-o etapă excepțională pe 26 septembrie 2026. Trigonul Soare-Pluto aduce schimbări majore...
Cancan
Ce a făcut Vlad Bălțățeanu în noaptea în care Valentina a fost găsită fără viață. Camerele de supraveghere au...
Fanatik.ro
Mircea Lucescu și Gică Hagi: diferența esențială la naționala României. Ce s-a întâmplat în minutul 5 cu...
editiadedimineata.ro
Instanța obligă Casa Albă să redea accesul jurnaliștilor. Presa, refuzată la dineul cu Xi
Fanatik.ro
Final Four EHF Euro Cup, acum: Norvegia – Ungaria 20-16 după ce unguroaicele au redus din -6 goluri
Adevărul
Cine măsoară performanța șefilor plătiți cu mii de euro de la stat? Problema din spatele salariilor uriașe
Playtech
Șoferii vor fi opriți pe anumite drumuri din România în această toamnă. De ce îi oprește Poliția și ce vor fi...
Digi FM
Soția lui Michael Schumacher, declarații rare la aproape 13 ani de la accidentul de schi: „Era melodia...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Transformată total în ultimul an, vedeta a răbufnit: "Nu folosesc așa ceva! Vă rog să mă lăsați în pace!"
Pro FM
A început lupta pentru averea lui Dolly Parton. Nepotul artistei, acuzat că recurge la amenințări pentru a...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
51, 83 și 86 de ani. Leonardo DiCaprio, Robert De Niro și Al Pacino, trei exemple de măreție hollywoodiană...
Adevarul
Locul de pe Pământ unde s-au născut printre cele mai letale și devastatoare popoare din istorie. Cum era...
Newsweek
Se interzice cumulul pensiei cu salariu. Se elimină pensia anticipată. Pensiile cresc la 1 ianuarie PROIECT
Digi FM
Dragostea nu are vârstă. Heather Locklear a împlinit 65 de ani. Lorenzo Lamas: „Este singurul tort pe care îl...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Blestemul vârstei de 35 de ani". Țara în care milenialii sunt deja prea bătrâni pentru unii angajatori
Digi Animal World
Un bărbat a avut parte de șocul vieții când a mers noaptea la toaletă. A aprins lumina și a văzut cum se...
Film Now
Fiul lui Goldie Hawn, confesiuni despre presiunea de a crește într-o familie celebră: „Mă lupt cu...
UTV
Adela Popescu și Radu Vâlcan au întors toate privirile la premiera filmului „3 zile în septembrie”. Cei doi...