PSD are în mână puterea de a decide cum va arăta viitorul executiv, dacă va fi unul minoritar sau unul care are o largă majoritate în Parlament. Mulți lideri social-democrați amenință voalat cu opoziția, pentru că, matematic, o coaliție pro-europeană nu se poate crea fără PSD. Totuși, părerile în partid sunt mult mai nuanțate, spun surse politice, iar noul președinte interimar Sorin Grindeanu are misiunea dificilă de a împăca ambele tabere create în PSD, pentru a-și consolida puterea înainte de Congresul din toamnă.

PSD îi arată pisica lui Nicușor Dan - opoziția

AS-ul din mânecă al PSD în negocierile pentru viitorul guvernul este tocmai majoritatea fragilă din Parlament unde, fără sprijinul social democraților, orice executiv va fi unul minoritar. "Nu vrem să fim folosiți pe post de sac de box de cei care invocă greaua moștenire", spunea Sorin Grindeanu, președintele interimar al partidului, deranjat de discursul din spațiul public legat de faptul că PSD ar trebui să își asume guvernarea. Totodată, Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, a declarat pentru Digi24 că "opinia generală e de retragere în opoziție a partidului".

În momentul acesta sunt pe masă trei scenarii discutate în PSD și care vor fi din nou analizate în ședința programată înainte de plenul în care Nicușor Dan va depune jurământ în fața parlamentarilor. Primul scenariu este cel în care PSD intră la guvernare, alături de PNL, USR, UDMR și minorități, dar cel mai probabil fără să aibă funcția de prim ministru. Această variantă este susținută în partid de unii lideri printre care Mihai Tudose, Constantin Toma și chiar Sorin Grindeanu cochetează cu această opțiune, spun surse politice pentru Digi24. Pe de altă parte, mulți lideri ar vrea o opoziție constructivă, ceea ce ar însemna ca PSD să nu intre la guvernare cu miniștri, dar să susțină în Parlament anumite măsuri negociate în prealabil. Această variantă este cea mai populară în rândul social-democraților, spun mai mulți lideri pentru Digi24, pentru că ar însemna ca viitorul Guvern minoritar să fie mereu la mâna PSD. Există și a treia variantă în care partidul intră direct în opoziție totală, alături de AUR, POT și SOS, pentru a se regrupa după eșecurile cu repetiție de la alegerile din ultimul an.

"La vremuri noi, tot noi"

Cuvintele lui Caragiale despre politicieni par mai actuale ca niciodată inclusiv în PSD, unde reforma s-a făcut prin schimbarea lui Marcel Ciolacu cu Sorin Grindeanu, colegul și prietenul său din ultimii ani. Nu de puține ori fostul președinte PSD s-a lăudat cu prietenia pe care o are cu liderul de la Timiș, ministru al transporturilor, dovadă au stat inclusiv scandalul Nordis și zborurile private folosite de cei doi lideri pentru a ajunge în vacanțe sau la curse de Formula 1.

Numirea lui Sorin Grindeanu în funcția de președinte interimar a venit după ce Marcel Ciolacu și-a dat demisia, în urma celui de-al doilea eșec al partidului la alegerile prezidențiale, în mai puțin de 6 luni. Actualul ministru al transporturilor din partea PSD a fost ales cu majoritatea voturilor. În timp ce Daniel Băluță, contracandidatul său a obținut 14, Grindeanu 67 de voturi, iar 6 lideri și-au anulat buletinele. Totuși, victoria în aparență lejeră a fost criticată de la colțuri de unii social-democrați. Mai mulți membri din Consiliul Politic Național al PSD au declarat pentru Digi24 că buletinele de vot erau deja tipărite în momentul în care s-a supus la vot, asta deși statutul partidului este destul de vag și nu explică clar ce se întâmplă în momentul în care președintele demisionează, dar restul membrilor rămân în funcții. Unii lideri au criticat faptul că că nu a existat un vot deschis, prin care să fie propuse și alte nume.

De altfel, înainte de ședința în care a fost ales noul președinte interimar mai mulți lideri ai partidului a avut o întâlnire paralelă în care s-au luat în calcul cel puțin două alte candidaturi, spun surse politice. La întâlnire au participat lideri din peste 10 organizații, iar numele țintite pentru a intra în cursa pentru șefia partidului au fost Ionuț Pucheanu, primarul din Galați și Alfred Simons, președintele Consiliul Județean Timiș. Totuși, în timpul ședinței în care a fost ales Sorin Grindeanu niciunul dintre aceste două nume nu au fost propuse, ceea ce i-a surprins pe unii lideri, care așteptau o schimbare clară în PSD, spun surse politice.

Între social-democrație și conservatorism

Următoarele luni vor fi unele definitorii pentru PSD. Dincolo de dilema guvernării, liderii partidului vor trebui să organizeze un nou congres, la doar un an după cel în care Marcel Ciolacu a fost ales președinte. Pe lângă o nouă conducere, o parte dintre vocile importante din partid spun că ar trebui să se deschidă și discuția despre ideologia partidului.

Conform propriului statut, Partidul Social Democrat "este un partid de stânga modern şi progresist, un partid naţional cu vocaţie europeană, membru al Partidului Socialiştilor Europeni şi al Internaţionalei Socialiste, continuatorul tradiţiei social-democraţiei româneşti" (Articolul 8, alineatul 1). Totuși, ultima jumătate de an i-a pus pe gânduri pe unii membri, dacă nu cumva PSD ar trebui să schimbe direcția ideologică spre conservatorism. Motivul este unul simplu, spune unul dintre liderii PSD pentru Digi24 "AUR ne-a luat mulți dintre votanți în zonele rurale. Eu nu pot să mă duc la țară să le vorbesc oamenilor despre UE și progresism când Simion vine cu un discurs ultra-naționalist și conservator".

Congresul extraordinar al PSD va fi organizat în această toamnă, iar delegații partidului vor alege o nouă conducere. Până în acest moment se conturează o echipă comună în jurul lui Sorin Grindeanu, însă nu este exclusă posibilitatea ca un alt pol de putere să între în bătălie pentru șefia PSD.