Socialiștii Europeni, mesaj de susținere pentru PSD după rezultatele alegerilor de duminică. „Reflectă încrederea alegătorilor”

partidul socialistilor europeni pes
Partidul Socialiştilor Europeni (PES) a transmis, luni, un mesaj pentru PSD, în care apreciază că rezultatele votului de duminică „reflectă încrederea alegătorilor în munca constantă desfăşurată la nivel local şi naţional”. 

„Felicitări Partidului Social Democrat pentru rezultatele solide obţinute în recentele alegeri locale parţiale. Câştigarea a 12 din 14 competiţii deschise, inclusiv preşedinţia judeţului Buzău, unde Marcel Ciolacu a obţinut un mandat clar, reflectă încrederea alegătorilor în munca constantă desfăşurată la nivel local şi naţional”, este mesajul transmis, luni seară, de socialiştii europeni, conform News.ro.  

Potrivit acestora, rezultatele demonstrează direcţia bună adoptată de PSD, dar şi faptul că mai sunt multe de făcut. 

„Aceste rezultate demonstrează încrederea în direcţia adoptată de partidul nostru membru din România, reamintindu-ne în acelaşi timp că mai sunt multe de făcut şi că dialogul trebuie consolidat”, mai transmit oficialii PES. 

PSD a câştigat, în urma alegerilor de duminică, în 12 dintre cele 14 unităţi administrativ-teritoriale unde s-a organizat scrutinul. 

A pierdut, însă, alegerile în Bucureşti, cursa pentru primar general fiiind câştigată de candidatul PNL, Ciprian Ciucu. 

Candidatul PSD, Daniel Băluţă, s-a clasat pe poziţia a treia, un rezultat despre care preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a apreciat că nu are cum să fie o victorie, chiar dacă diferenţa dintre locul 2 şi 3 a fost de puţin peste 8.400 de voturi. 

Diferenţa dintre candidatul declarat câştigător şi candidatul PSD a fost, însă, de peste 91.000 de voturi.

